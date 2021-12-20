СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку

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Ежедневные диалоги онлайн и оффлайн приводят к появлению забавных историй. Коммуникация между людьми вообще штука интересная. Сегодня очередные веселые переписки, которые обязательно поднимут настроение всем прочитавшим.
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А у вас хранятся смешные переписки в телефоне?
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