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СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку

СМС-переписки, после прочтения которых просто невозможно убрать с лица ухмылку (16 фото)

Автор:
20 декабря 2021 16:45
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   прикол   смс   фото   
2362
16

Ежедневные диалоги онлайн и оффлайн приводят к появлению забавных историй. Коммуникация между людьми вообще штука интересная. Сегодня очередные веселые переписки, которые обязательно поднимут настроение всем прочитавшим.

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А у вас хранятся смешные переписки в телефоне?

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Метки: диалоги   переписки   прикол   смс   фото   
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1  комментарий
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Mixan 46 минут назад
Это конкретно улыбнуло ...!!! Закончил даже два ха ха ха
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