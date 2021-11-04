16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"

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Благодаря интернету коммуникация не прекращается ни на секунду. Миллионы ежедневных переписок с друзьями и коллегами, заказчиками и курьерами, все они хранят в себе нотку юмора и глупости. Очередная серия диалогов, в которых есть над чем похихикать.
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не понятно на что жалуется автор .
А васаби кстати нехило придаёт копченому сальцу интересный букет и аромат.
Рекомендую.