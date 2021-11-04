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16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года"

16 СМС-переписок, претендующих на звание "Умора года" (17 фото)

Автор:
04 ноября 2021 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смс   
6704
17

Благодаря интернету коммуникация не прекращается ни на секунду. Миллионы ежедневных переписок с друзьями и коллегами, заказчиками и курьерами, все они хранят в себе нотку юмора и глупости. Очередная серия диалогов, в которых есть над чем похихикать.

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Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смс   
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15k
homerchik 2 часа назад
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13k
Кархародон 7 минут назад
Ох уж эти 25-летние «старики», которых «задолбала жизнь»
Поди не все ещё от мамки с папкой съехали

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13k
Кархародон 10 минут назад
Возможно это был протеиновый коктейль.
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368
Вася 19 минут назад
Ха, а еще пакет с маленькими прозрачными пакетиками. Итого - 3 пакета с пакетами.
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53
Алексей Полчаса назад
Имбирь был лишним, а так нажористо.
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29k
Рекламщик 39 минут назад
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2k
Natali Час назад
Мой папа бы суши яйцом залил еще.....
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