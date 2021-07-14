"Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото

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В век переписок через интернет активно гуляют по Сети различные фото интимного характера. Существует даже термин для подобных переписок - секстинг. Это обмен сексуальными фото, видео и фантазиями. Как же просят обычно выслать откровенные фото мужчины? Перед вами подборка с приколами.
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7. Начало для секстинга у всех разное: кто-то живет на другом конце страны, другие вообще не планируют видеться в реальной жизни
А вы когда-нибудь обменивались интимными фото?
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«Покажи сиськи», «скинь фото в белье/без», «откровенную фотку» это блин понятно. Будь я девушкой и если бы у меня попросили «нюдсы» я бы не скинул как минимум потому что них*я не понял. Это как кринж, краш и флексить - хочется взять и уе*ать.