"Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото

В век переписок через интернет активно гуляют по Сети различные фото интимного характера. Существует даже термин для подобных переписок - секстинг. Это обмен сексуальными фото, видео и фантазиями. Как же просят обычно выслать откровенные фото мужчины? Перед вами подборка с приколами.

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1. Такие заботливые "врачи" 0 Источник:

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2. Хитрость мужчин не знает границ 0 Источник:

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4. Переиграла 0 Источник:

5. По-русски 0 Источник:

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7. Начало для секстинга у всех разное: кто-то живет на другом конце страны, другие вообще не планируют видеться в реальной жизни 0 Источник:

8. В семьях даже до скандалов доходит 0 Источник:

9. Мужчины очень сообразительные, когда надо 0 Источник:

10. Девушки тоже дают ответы с изюминками 0 Источник:

11. Трудности секстинга в офисе 0 Источник:

12. Многие боятся обмениваться интимными фото даже в длительных отношениях 0 Источник:

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