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"Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото

"Скинь нюдсы": как мужчины просят интимные фото (15 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   фото   
2579
15
В век переписок через интернет активно гуляют по Сети различные фото интимного характера. Существует даже термин для подобных переписок - секстинг. Это обмен сексуальными фото, видео и фантазиями. Как же просят обычно выслать откровенные фото мужчины? Перед вами подборка с приколами.
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Метки: Юмор   диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   фото   
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4  комментария
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2k
Ivan 13 минут назад
Сука, и не лень? Или на порнхабе забанили?
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2k
Sergei Ogarkov 24 секунды назад
Ситуация 8 с коммандированным однажды может закончится для печально. Если мужик начнёт искать, везде может найтись та, которая и не только фотки скинет.
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5k
samsr Минуту назад
Сиське мана ошеня не хватает))
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19k
Ватаку Накомоде 9 минут назад
Меня одного тошнит от слова «нюдсы»?
«Покажи сиськи», «скинь фото в белье/без», «откровенную фотку» это блин понятно. Будь я девушкой и если бы у меня попросили «нюдсы» я бы не скинул как минимум потому что них*я не понял. Это как кринж, краш и флексить - хочется взять и уе*ать.
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