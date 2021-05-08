Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех

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Общаться виртуально давно стало нормой. Люди даже не звонят, а записывают голосовые сообщения. Сегодня мы собрали послания и смешные диалоги, которые поднимут настроение.
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