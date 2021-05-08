FISHKINET
Сообщество Юмор 12233 поста • 2640 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех

Прикольные СМС-сообщения, дошедшие до получателей и насмешившие всех (19 фото)

Автор:
08 мая 2021 07:57
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   переписки   прикол   смешные картинки   смешные переписки   смс   фото   
14275
19
Общаться виртуально давно стало нормой. Люди даже не звонят, а записывают голосовые сообщения. Сегодня мы собрали послания и смешные диалоги, которые поднимут настроение.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: диалоги   переписки   прикол   смешные картинки   смешные переписки   смс   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Acu900 4 часа назад
Мужик не сообразительный. Надо было ему ответить
"Деньги принес, где товар?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
9k
Kucher Час назад
Таки про фото в белье и денешку на него - хорошее деловое предложение, как съэкономить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
a6m5 2 часа назад
Половина - древние анекдоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 3 часа назад
Начиная от 10 косарей уход за собой? Может перестать клеить когти,ресницы,наращивать волосы?Хотя бы? Кореанки очень хорошо за собой ухаживают, так что в 40 лет выглядят на 20+, и это без всяких наращиваний и пилингов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
358
Лучший Друг alex9845 Час назад
Кореянки с 15 все под нож хирурга ложатся, да и макияжа на них...

С другой стороны барбершопы за 2 штуки для дровосек ов? Увольте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
xxlist 3 часа назад
Можно самому себе писать, а потом выкладывать сюда. Это так делается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Лучший Друг xxlist Час назад
Есть программа иммитатор смс, чтобы древние анекдоты переделывать в диалоги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Нескучный сад 3 часа назад
Автор, СМС-сообщения? В 2021... Ты серьёзно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Лучший Друг Нескучный сад Час назад
У человека кнопочный телефон. Чтобы ЦРУ не отследило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Забавные смс-переписки с непредсказуемым финалом Забавные смс-переписки с непредсказуемым финалом Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники Убойные сообщения, которые могли отправить друг другу только родственники 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться 16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

500216



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
3
45
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
Щука рукотворная
3
68
Щука рукотворная
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ковал листок, но сделал "брелок"
0
8
Ковал листок, но сделал "брелок"
Слезотечение на улице: причины и меры профилактики
0
9
Слезотечение на улице: причины и меры профилактики
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Россия#в мире#подборка#новости#аварии#автомобили#питомцы#собака
#интересно#история#интересное#картинки#СССР#сша#дтп#забавно#автомир#природа
#люди#прикол#животные#факты#кино#красота#авто аварии#знаменитости#жизнь#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться