15 жизненных СМС-приколов обо всем

Каждый день переписки заставляют нас улыбаться, удивляться и даже злиться. Перед вами сообщения, которые написали друг другу друзья, коллеги и родственники. Вот нарочно же такие не придумаешь!

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1. Стремительная трансформация 0 Источник:

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2. Мужской взгляд на женскую дружбу 0 Источник:

3. Зато семейная жизнь не скучная 0 Источник:

4. У всех свои привычки 0 Источник:

5. Новый вид 0 Источник:

6. Что с ним не так? 0 Источник:

7. Новый взгляд на детей 0 Источник:

8. А молодежь до 35 теперь 0 Источник:

9. Зато итог всегда один - стабильность 0 Источник:

10. Переиграл 0 Источник:

11. Облом детства 0 Источник:

12. Девушка явно не из романтичных 0 Источник:

13. Непростая работа татуировщика 0 Источник:

14. Когда надоели халявщицы 0 Источник: