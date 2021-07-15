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15 жизненных СМС-приколов обо всем

15 жизненных СМС-приколов обо всем (16 фото)

Автор:
15 июля 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смешные переписки   смс   сообщения   
4579
16
Каждый день переписки заставляют нас улыбаться, удивляться и даже злиться. Перед вами сообщения, которые написали друг другу друзья, коллеги и родственники. Вот нарочно же такие не придумаешь!
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Метки: диалоги   забавно   переписки   прикол   смешно   смешные переписки   смс   сообщения   
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2k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Старинные анекдоты, байки, башорг - виде смсок.
Ранее было в виде пейджер-сообщ.
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