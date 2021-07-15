15 жизненных СМС-приколов обо всем

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Каждый день переписки заставляют нас улыбаться, удивляться и даже злиться. Перед вами сообщения, которые написали друг другу друзья, коллеги и родственники. Вот нарочно же такие не придумаешь!
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