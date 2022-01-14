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Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру

Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру (17 фото)

Автор:
14 января 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: Михаэла Норок   атлас красоты   в мире   девушки   красота   фото   
978
17

Михаэла Норок из Румынии — фотограф. Она известна тем, что путешествует по миру и создаёт свой «Атлас красоты».

Это проект, в рамках которого Михаэла фотографирует женщин любого возраста из разных стран. И у неё прекрасно получается передавать их красоту, характер и национальный колорит. Наслаждайтесь просмотром!


Багдад, Ирак

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Медельин, Колумбия

Трансильвания, Румыния

Южная Эфиопия

Опуво, Намибия

Покхара, Непал

Тегеран, Иран

Дубай, ОАЭ

Кабул, Афганистан

Душанбе, Таджикистан

Бангкок, Таиланд

Остин, США

Барселона, Испания

Мехико, Мексика

Кишинёв, Молдавия

Киев, Украина

Источник:

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Метки: Михаэла Норок   атлас красоты   в мире   девушки   красота   фото   
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13  комментариев
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Последняя украинка таджикского происхождения?
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4k
mtonaka 5 минут назад
Украинку наверное Гулей зовут. Лишь бы ни как у москалей!
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Frank Borman 11 минут назад
Медельин на самом деле произносится как Медейин, а Таиланда нет в природе, еть Тайланд. И да, хохлушка сильно смахивает на беженку из Пакистана. Но это будущее Украины, так что все нормально.
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123
ssvs0807 16 минут назад
в Киеве это циганка или таджичка? :D
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5k
Бу 17 минут назад
Киев, Украина?)
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
блин, лет 15 не был на Украине, как все поменялось
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8k
Maddy8 Полчаса назад
Коренные Американки не такие.
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59k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
так и знал что украинки это цыганки
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9k
Алексей 58 минут назад
Я бы сказал что нет именно отличительных признаков, которые указывают девушек по стране
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48k
noName Час назад
Комментарий к фото
Прекрасные глаза...А украинок я себе иначе представлял
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331
Шурман noName 47 минут назад
Комментарий к фото
:)))) Бывает :) В Москве тоже их много :)
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