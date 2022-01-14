Проект «Атлас красоты», который демонстрирует красоту женщин по всему миру

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Михаэла Норок из Румынии — фотограф. Она известна тем, что путешествует по миру и создаёт свой «Атлас красоты».
Это проект, в рамках которого Михаэла фотографирует женщин любого возраста из разных стран. И у неё прекрасно получается передавать их красоту, характер и национальный колорит. Наслаждайтесь просмотром!
Багдад, Ирак
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Медельин, Колумбия
Трансильвания, Румыния
Южная Эфиопия
Опуво, Намибия
Покхара, Непал
Тегеран, Иран
Дубай, ОАЭ
Кабул, Афганистан
Душанбе, Таджикистан
Бангкок, Таиланд
Остин, США
Барселона, Испания
Мехико, Мексика
Кишинёв, Молдавия
Киев, Украина
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