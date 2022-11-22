16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности

Только вот сегодня навряд ли вы найдёте большое количество людей, в чьих жилах бы протекала чистейшая кровь своего народа. Многие из нас — это представители смешанных кровей. И, как правило, у таких людей черты внешности выходят особенно привлекательными и необычными. Именно они ещё раз напоминают нам о том, что для красоты нет никаких рамок и запретов! Она может быть абсолютно разной.

Нигерия + Нидерланды