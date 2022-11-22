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16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности

16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности

Автор:
22 ноября 2022 09:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Генетика   в мире   девушки   красота   национальность   смешаная кровь   фото   
633
17

Нашу планету населяет огромное количество разных народностей, и каждая из них уникальна во всём по-своему. Но одна из самых очевидных отличительных черт всех наций — это внешность. Именно внешние данные могут дать подсказку другим, откуда мы родом.

Только вот сегодня навряд ли вы найдёте большое количество людей, в чьих жилах бы протекала чистейшая кровь своего народа. Многие из нас — это представители смешанных кровей. И, как правило, у таких людей черты внешности выходят особенно привлекательными и необычными. Именно они ещё раз напоминают нам о том, что для красоты нет никаких рамок и запретов! Она может быть абсолютно разной.


Нигерия + Нидерланды

×
×

Ямайка + Польша

Китай + Польша

Индия + Австралия

Шотландия + Филиппины

Гаити + Ирландия

Франция + Монголия

Шри-Ланка + Нидерланды

Китай + Италия

Индия + Маори

Маори — это коренной народ Новой Зеландии. На данный момент их численность сократилась до 600 тысяч человек. Значительная часть народа проживает на территории Австралии.


Корея + Германия

Россия + Турция

Китай + Малайзия + Австралия

Румыния + Африка

Корея + Россия

Гавайи + Дания

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Генетика   в мире   девушки   красота   национальность   смешаная кровь   фото   
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12  комментариев
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33k
Korolev 4 минуты назад
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7k
Роман 2 минуты назад
А плюс Австралия это как? Австралийский абориген или фиг пойми кто? =)
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1k
ant-laz11 4 минуты назад
тута друг интересуется какая такая национальность австралия . там вроде британцы всех вырезали объявив их каннибалами
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8k
Борис Карабанов 4 минуты назад
"Не были мы ни в какой Таити..."
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22k
SolomonA 8 минут назад
"Китай + Малайзия + Австралия" - тройничок?
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10k
Сергей Попов 11 минут назад
Кстати, у многих народов межрасовые браки не приветствуются. Да и даже просто разные национальности не в почете.
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80
nikad 20 минут назад
Китай + Малайзия + Австралия, это бл как?
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50k
dima423 21 минуту назад
А что кто то говорит что у красоты есть национальность?)) С кем спор то?)
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9k
antonium 23 минуты назад
Сейчас прискачут фашики и будут орать что они высшая раса. А метиски все уродки и кровь смешивать нельзя, не дай Бог испортят их великолепный генофонд.
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