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18 случаев, когда мир превращался в сюрреалистическую картину

18 случаев, когда мир превращался в сюрреалистическую картину (19 фото)

Автор:
31 декабря 2021 09:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   красота   природа   сюрреализм   удивительно   фото   
778
19

Сюрреализм — это некое совмещение сна и реальности. Но порой для того, чтобы возникла некая сюрреалистичная картина, не нужна помощь художников.

Мир сам создаёт сюжеты, глядя на которые сложно поверить, что всё это действительно происходит. Лужи переворачивают город вверх ногами, отражения дополняют реальность, природа тоже вносит свою лепту. Мы собрали для вас подборку подобных ситуаций.


Дискотечный шар Дали

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Художница-лужа

Ледяная танцовщица

Моллюски покрыли голову манекена, которую выбросило на берег

Тающая улица во время сильной жары в Индии

Макаронный арт-объект

Отражение здания в разбитом зеркале на тротуаре

Это фото, а не картина Магритта

Сент-Луис, штат Миссури. Один из самых недооценённых видов. Сделал это фото в октябре.


Заброшенные телефонные будки

Снег на заборе

Это фонарь упал или земля покосилась?

Дом, засыпанный пеплом

Перед транспортировкой вертолёты упаковывают в термоусадочную плёнку

Снежная сетка на крыше вольера в зоопарке

Невидимое здание

Глаз леса

Котодерево

Буйвол, который не верит в приметы

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Метки: в мире   красота   природа   сюрреализм   удивительно   фото   
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5k
Duckk 14 минут назад
Буйвол, который не верит в приметы.

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Это бизон.
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