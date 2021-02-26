Чарующие портреты женщин со всего мира

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Фотограф Наталья Иванова сделала портреты женщин, чтобы показать, какой разной может быть красота в разных культурах.
У красоты нет национальности или расы — и хотя наш мир медленно движется к тому месту, где это утверждение будет принято всеми людьми, часть нашего общества нуждается в небольшом напоминании об этом. В этом и заключается миссия проекта «Национальные истоки красоты» («The Ethnic Origins of Beauty»), который подчёркивает этническое разнообразие человечества через великолепные портреты женщин, принадлежащих к разным этническим группам со всего мира.
Этот некоммерческий художественно-документальный проект, начатый в 2012 году парижско-российским фотографом, писательницей и фотожурналисткой Натальей Ивановой, и сейчас продолжает развиваться. Чтобы доказать, что мы живём в богатом, красивом и разнообразном мире, который не особо меняется, она выбрала универсальный язык красоты и продолжает учить людей быть более терпимыми по отношению друг к другу.
«Задача проекта — полноценно, системно и одновременно творчески показать реальный масштаб этно-культурного множества людей, проиллюстрировать каждую самобытную этничность, какой бы малочисленной она не была и какой бы официальный статус она не имела», — пишет Иванова на своём сайте.
Этот некоммерческий художественно-документальный проект, начатый в 2012 году парижско-российским фотографом, писательницей и фотожурналисткой Натальей Ивановой, и сейчас продолжает развиваться. Чтобы доказать, что мы живём в богатом, красивом и разнообразном мире, который не особо меняется, она выбрала универсальный язык красоты и продолжает учить людей быть более терпимыми по отношению друг к другу.
«Задача проекта — полноценно, системно и одновременно творчески показать реальный масштаб этно-культурного множества людей, проиллюстрировать каждую самобытную этничность, какой бы малочисленной она не была и какой бы официальный статус она не имела», — пишет Иванова на своём сайте.
Туниска
Каждая этническая группа представлена тремя молодыми женщинами в возрасте от 18 до 35 лет, принадлежащих к этой этнической группе на протяжении как минимум трёх поколений посредством интимных портретов и видеоинтервью.
Всего за несколько лет работы над проектом Иванова собрала в своей коллекции почти 100 фото- и видеопортретов, представляющих более 50 этнических групп из 15 разных стран на 4 континентах. С тех пор их количество выросло, в этой же статье мы решили поделиться лишь её некоторыми фотографиями!
Всего за несколько лет работы над проектом Иванова собрала в своей коллекции почти 100 фото- и видеопортретов, представляющих более 50 этнических групп из 15 разных стран на 4 континентах. С тех пор их количество выросло, в этой же статье мы решили поделиться лишь её некоторыми фотографиями!
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Ну и где интимные портреты?
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