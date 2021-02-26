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Чарующие портреты женщин со всего мира

Чарующие портреты женщин со всего мира (36 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   девушки   женщины   красивые девушки мира   красота   страны   фото   фотограф   
771
36
Фотограф Наталья Иванова сделала портреты женщин, чтобы показать, какой разной может быть красота в разных культурах.
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Метки: в мире   девушки   женщины   красивые девушки мира   красота   страны   фото   фотограф   
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14  комментариев
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1k
Herr Mannelig 57 минут назад
Ощущение, что всех пропустили через одинаковый фильтр в фотошопе, какие то нежевые
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2k
KL11 Полминуты назад
"Каждая этническая группа представлена тремя молодыми женщинами в возрасте от 18 до 35 лет, принадлежащих к этой этнической группе на протяжении как минимум трёх поколений посредством интимных портретов и видеоинтервью."

Ну и где интимные портреты?
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2k
KL11 2 минуты назад
Армянка и без усов? Да ладно.
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2k
mtonaka 6 минут назад
Все, кто не чёрные и не азиатки, русские!
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39k
Александр 17 минут назад
То есть как собирательный образ Россиянки - взяли кареглазую темноволосую девушку? По паспорту выбирали?
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12
Oleg S Полчаса назад
Туниска с англо-австралийкой на одно лицо, прям)))
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3k
Vasiliy Pakazyava 39 минут назад
Ну народ, поехали)))

Болгарка
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26k
Антон Vasiliy Pakazyava 11 минут назад
Вьетнамка
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5k
Игорь 43 минуты назад
насчет "чарующие" - я бы поспорил
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15k
Юрий 53 минуты назад
Не россиянка, а русская. Или нет? Россия многонациональная страна. И россиянка может быть одной из многих национальностей.
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1k
Herr Mannelig Юрий 48 минут назад
Может она и не русская
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7k
bum-bum Herr Mannelig 23 минуты назад
ну тогда половина баб на фотах "тоже россиянки"))
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