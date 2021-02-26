Чарующие портреты женщин со всего мира

Каждая этническая группа представлена тремя молодыми женщинами в возрасте от 18 до 35 лет, принадлежащих к этой этнической группе на протяжении как минимум трёх поколений посредством интимных портретов и видеоинтервью.



Всего за несколько лет работы над проектом Иванова собрала в своей коллекции почти 100 фото- и видеопортретов, представляющих более 50 этнических групп из 15 разных стран на 4 континентах. С тех пор их количество выросло, в этой же статье мы решили поделиться лишь её некоторыми фотографиями!