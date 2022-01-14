Итальянские дизайнеры показали футуристический концепт суперъяхты-дирижабля

Римская дизайнерская фирма Lazzarini Design Studio представила концепт роскошной футуристической яхты, которая сможет не только бороздить моря и океаны, но и парить в небе.
Конструкция из углеродного волокна, получившая название Air Yacht («воздушная яхта») может развивать скорость до 60 узлов благодаря четырем электрическим пропеллерам на солнечных батареях и двум заполненным гелием дирижаблям, что позволяет судну летать, парить в воздухе и плавать на воде.
Пока неясно, сколько будет стоить воздушная яхта, когда ее построят, но дизайнерская фирма предупреждает, что судно было спроектировано с расчетом на частных владельцев, которые готовы расстаться с сотнями миллионов.
Длина конструкции составит 150 метров при ширине 80 метров, а главная палуба будет иметь длину 80 метров и ширину 10 метров.
Двойные дирижабли Air Yacht содержат 400 000 кубометров сжатого гелия; их приводит в движение восемь двигателей, вращающихся в противоположных направлениях, каждый из которых питается от сверхлегких батарей и солнечных батарей.
Согласно Lazzarini, судно сможет летать с максимальной скоростью 60 узлов более 48 часов.
«Air Yacht — это не дирижабль для общественного транспорта или туристических целей, — объясняет дизайнерская студия Lazzarini, разместившая новые концепты на своей странице в Instagram. — Он задуман для частного владельца с видением эволюции мега-яхт/авиации».
Air Yach сможет подниматься в небо благодаря двум огромным дирижаблям, оба из которых имеют недоступные для пассажиров центральные отсеки, содержащие гелий. Вокруг гелиевых отсеков внутри дирижаблей расположены вестибюли и отдельные каюты с кроватями и умывальниками, так что пассажиры могут проводить на воздушной яхте несколько дней во время длительных путешествий. Также на каждой стороне дирижабля есть пять кают для пассажиров с впечатляющим видом на небо.
В задней части каждого дирижабля есть даже широкая смотровая площадка без окон, которая позволит пассажирам увидеть волны, плещущиеся под ними, когда они будут на воде, или, в качестве альтернативы, подышать свежим воздухом на высоте полутора километров в воздухе.
Оба дирижабля соединены с центральным отсеком четырьмя карбоновыми мостиками, по которым могут ходить пассажиры. Этот центральный отсек является общественным пространством для пассажиров, где они смогут собираться, отдыхать и обедать. Он предоставляет пассажирам роскошную смотровую площадку с бассейном, лаунж-зоной с ковровым покрытием и просторной гостиной с обеденной зоной.
Внизу каждого из двух дирижаблей есть так называемые «надувные подвалы», которые наполняются воздухом при приближении к воде, позволяя яхте при необходимости всплывать. Также на конструкцию сверху может приземлиться вертолет.
Lazzarini часто представляет роскошные концепты, но не всегда воплощает их в реальность, поэтому вполне возможно, что Air Yacht может оказаться слишком дорогим проектом, чтобы ее построить. Буквально на прошлой неделе Lazzarini представил концепт красной гиперяхты, которая может перевозить Ferrari.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Судя по чертежу, диаметр баллонов порядка 20 метров (если длина 150 метров и пропорции выдержаны). Это 47 кубометров на баллон (без учёта потерь на закругления на концах), менее 100 тысяч на оба. Для водорода действует "правило большого пальца" - "кубометр - килограмм", то есть общая масса аппарата не более 100 тонн (опять же - пренебрежём тем, что у гелия подъёмная сила немного ниже). Площадь только оболочек порядка 20 тысяч квадратных метров. То есть оболочка, которая должна выдержать ветровую нагрузку и скорость, должна быть не более 5 кг/кв. метр. Но только из этих 100 тонн надо вычесть массу прочих конструкций, помимо баллонов (центрального отсека с мостиками, кают и других пассажирских помещений, запасов воды и пищи, двигателей, солнечных батарей и аккумуляторов, ну и не забыть про массу пассажиров, экипажа и прислуги). Думается, что после вычитания этих затрат на оболочку придётся примерно как на обои в комнате...
Ширина полосы солнечных батарей порядка 10 метров, то есть 300 метров общей площади. Солнечная постоянная 1.4 кВт/кв.м, что дало бы более 400 кВт, только если не в полдень на экваторе - то солнечные лучи падают не под прямым углом, и реально вдвое-впятеро меньше, и К.П.Д солнечных батарей порядка 10% (массовых). То есть 10-20 кВт, а с учётом подзарядки батарей на ночь - 5-10 кВт на двигатели. 7-15 лошадиных сил. Реально летающий Zeppellin NT имеет три мотора по 130 л.с., при том, что кратно меньше. Данный аппарат может летать лишь в безветрие, и со скоростью порядка 10 км/час (если вообще поднимется в воздух, см. первую часть комментария).
Это не более, чем упражнение в 3D-моделировании, за которым нет даже прикидочного инженерного расчёта.