Итальянские дизайнеры показали футуристический концепт суперъяхты-дирижабля

Конструкция из углеродного волокна, получившая название Air Yacht («воздушная яхта») может развивать скорость до 60 узлов благодаря четырем электрическим пропеллерам на солнечных батареях и двум заполненным гелием дирижаблям, что позволяет судну летать, парить в воздухе и плавать на воде.

Пока неясно, сколько будет стоить воздушная яхта, когда ее построят, но дизайнерская фирма предупреждает, что судно было спроектировано с расчетом на частных владельцев, которые готовы расстаться с сотнями миллионов.