Концепт тераяхты — огромного плавучего города, вмещающего 60 000 человек

Различные отели, торговые центры, казино, спортивные центры и парки предоставят пассажирам множество вариантов развлечься, когда им надоест отдыхать у бассейна или загорать на крыше своей виллы. В Пангеосе также будут порты для кораблей и самолетов, чтобы люди могли приезжать и уезжать, когда им заблагорассудится, даже если город находится в море.

Тераяхта названа в честь Пангеи, доисторического суперконтинента. Учитывая это, Лаззарини разработал футуристический концепт огромного города на воде. Пангеос простирается на 550 метров в длину и достигает 600 метров в ширину. Если его построят, это будет самое большое плавучее сооружение в мире.