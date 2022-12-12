Концепт тераяхты — огромного плавучего города, вмещающего 60 000 человек

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаццарини представил очередной невероятный концепт яхты. Дизайнер, недавно представивший дизайн суперъяхты в форме лебедя, поднял планку еще выше, создав целый плавучий город в форме черепахи, который сам он назвал «тераяхтой». Этот плавучий город, получивший название Пангеос, может вместить до 60 000 человек и множество коммерческих и развлекательных площадок.
Различные отели, торговые центры, казино, спортивные центры и парки предоставят пассажирам множество вариантов развлечься, когда им надоест отдыхать у бассейна или загорать на крыше своей виллы. В Пангеосе также будут порты для кораблей и самолетов, чтобы люди могли приезжать и уезжать, когда им заблагорассудится, даже если город находится в море.
Тераяхта названа в честь Пангеи, доисторического суперконтинента. Учитывая это, Лаззарини разработал футуристический концепт огромного города на воде. Пангеос простирается на 550 метров в длину и достигает 600 метров в ширину. Если его построят, это будет самое большое плавучее сооружение в мире.
А поскольку Лаззарини хотел бы, чтобы концепция воплотилась в жизнь, дизайнер также учитывает, что для настолько большого сооружения также потребуется верфь, построенная по индивидуальному заказу. Предлагаемая верфь обеспечит прямой доступ к морю и будет включать инфраструктуру плотины, которая позволит тераяхте плавать и выходить в открытое море.
Яхта будет оснащена девятью электрическими двигателями мощностью 16 800 лошадиных сил каждый. Во время плавания большие крылья будут получать энергию от торможения волн, что позволяет яхте плыть бесконечно. Это также означает отсутствие грязных выбросов в море. Крыша с солнечными панелями восполнит потребности города в электричестве за счет экологически чистой энергии.
Студия дизайна Лаззарини считает Саудовскую Аравию идеальным местом для этого плавучего мегаполиса. По их оценкам, чтобы воплотить мечту в реальность, потребуется 8 миллиардов долларов и восемь лет. С этой целью они создали краудфандинговую кампанию с NFT, где люди могут приобрести виртуальные места на яхте.
Это не только предоставит желающим доступ к метавселенной Пангеи, запуск которой запланирован на 2023 год, но и послужит залогом, если яхту все же начнут строить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну так, сотрите море, вокруг этой яхты, нарисуйте космос, вот вам концепт межгалактического космолёта!