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Столичные дизайнеры показали возможный облик новых речных трамвайчиков

Столичные дизайнеры показали возможный облик новых речных трамвайчиков (10 фото)

Автор:
17 мая 2021 15:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   дизайн   концепт   речные трамвайчики   фото   
1341
10

Москвичи к новому облику речного транспорта отнеслись с иронией.

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Метки: Москва   дизайн   концепт   речные трамвайчики   фото   
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9  комментариев
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27k
Игорь 2 часа назад
Что за тупость - начинать проектирование с обращения к дизайнерам, а не к инженерам?!
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78
118 Час назад
А можно было реконструкцию произвести и оставить в старом русском стиле.
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8k
kaboza Час назад
дизайн надо старый, начинка под время, а то бл спорят в каком углу у смартафона камера....да 99% людей пох чо у тебя в кармане..
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5k
ваня панкин 2 часа назад
верните спк... все "метеоры", "кометы", "ракеты" и прочие...
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