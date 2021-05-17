Столичные дизайнеры показали возможный облик новых речных трамвайчиков

Москвичи к новому облику речного транспорта отнеслись с иронией.
Столичные власти решили обновить парк речных трамваев и обратились в национальный центр промышленного дизайна «2050.ЛАБ». Там
нарисовали разработали и предоставили на выбор 3 варианта нового облика для речного транспорта. Правда, пока неизвестно, будет ли проводиться народное голосование за один из них.
Помимо футуристичного внешнего облика, эти трамвайчики объединяет панорамный обзор.
«Так пассажиры смогут в деталях осмотреть берега, увидеть город под новым углом. И все это – сидя в эргономичных креслах. Шаг между ними просчитан так, чтобы человек любой комплекции мог легко занять место», - сообщил шеф-дизайнер 2050.ЛАБ» Алексей Шаршаков.
Также дизайнеры обещают комфорт и уют, который будет сопровождать пассажиров во время всего "круиза".
К слову, к ЧМ по футболу в 2018 году на воду уже спустили 10 новых "речных кабриолетов" с телескопической крышей
Похоже, "классические" речные трамвайчики скоро уйдут в историю. Или не уйдут. Сколько новый проект будет согласовываться, а затем воплощаться в реальность - неизвестно
Жители столицы отнеслись к новости со скепсисом и иронией. Одни уверены, что никогда не дождутся новых трамвайчиков, другие - называют весь проект отмывом денег.
Источник:
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