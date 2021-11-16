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Летучий корабль: итальянские яхтостроители представили концепт судна с крыльями

Летучий корабль: итальянские яхтостроители представили концепт судна с крыльями (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   дизайн   концепт   новости   суперяхты   яхты   
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Авторы концепта новой 21-метровой «гиперлодки» утверждают, что судно с выдвижными крыльями и «интерьером как у космического корабля» сможет парить над водой.

Итальянские яхтостроители Persico Marine в сотрудничестве с Carkeek Design Partners и Pininfarina Nautical разрабатывают судно Persico F70, которое, по словам дизайнеров, сможет парить над волнами с небольшим экипажем на борту. Создатели похвастались, что яхта обладает «гладким, аэродинамическим силуэтом, что способствует головокружительной скорости».

Производители также отметили, что, в то время как большинство фойловых яхт «спроектированы исключительно для скорости», Persico F70 «сочетает высокую производительность с роскошным интерьером», что означает, что ее можно использовать как для гонок, так и для неспешных прогулок.

Persico Marine утверждает, что яхта, о которой впервые заявили в марте этого года, «превосходит 100-футовые яхты и может «летать» на скорости всего в 10 узлов».

Помимо выдвижных крыльев, у яхты также будут «подъемники на пере руля, что вместе позволяет ей летать по воде с минимальным сопротивлением».

Футуристический интерьер яхты украшает серия «структурных колец», которые, по словам главного дизайнера Pininfarina Даниэле Маццона, подчеркивают длину и ширину лодки.

Марчелло Персико, президент Persico Marine, сказал: «Интеграция полностью фойловой яхты для регат, превосходного дизайна и характеристик дэйсейлера — это увлекательная задача, которую мы разделили с Carkeek Design Partners и Pininfarina. Судно такого типа требует дизайна высочайшего уровня, высоких технологий и опыта, а также лучших дизайнеров: мы создали прочное партнерство для достижения этой амбициозной цели».

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Метки: Ynews   дизайн   концепт   новости   суперяхты   яхты   
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Дмитрий 2 часа назад
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