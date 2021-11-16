Летучий корабль: итальянские яхтостроители представили концепт судна с крыльями

Persico Marine утверждает, что яхта, о которой впервые заявили в марте этого года, «превосходит 100-футовые яхты и может «летать» на скорости всего в 10 узлов».

Помимо выдвижных крыльев, у яхты также будут «подъемники на пере руля, что вместе позволяет ей летать по воде с минимальным сопротивлением».