В Турции спущена на воду самая длинная суперъяхта вместимостью менее 500 тонн

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55-метровая суперъяхта Al Waab II - самая длинная из когда-либо построенных стальных и алюминиевых яхт валовой вместимостью менее 500 тонн. Она вмещает до 12 человек и была построена для человека, который хотел создать "плавучий семейный дом".
Суда объемом более 500 тонн подпадают под действие дополнительных правил, и многие владельцы и дизайнеры пытаются сделать яхту как можно длиннее, оставаясь при этом ниже лимита в 500 тонн.
Минималистский дизайн яхты Al Waab II отлично использует внешнее пространство и подчеркивает корпус, сохраняя при этом низкую валовую вместимость и зрительно увеличивая размер судна.
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Среди отличительных особенностей - окна от пола до потолка, двухуровневая главная спальня на верхней палубе и большая пляжная площадка с прямым выходом к воде.
Al Waab II также стала первой суперяхтой, спущенной на воду с судоподъемника Alia Yachts грузоподъемностью 2000 тонн в Анталии, Турция.
Президент компании Гохан Челик сказал Forbes: "Мы очень гордимся Al Waab II. Мы считаем, что это самая длинная в мире яхта из стали и алюминия вместимостью ниже 500 регистровых тонн, устанавливающая новый стандарт внешних и внутренних объемов в этой категории".
"Яхты становятся длиннее и шире, но владельцы по-прежнему хотят оставаться ниже отметки 500 брутто-тонн. Мы наблюдаем растущий интерес к этому типу яхт, и поэтому стать одним из первых с таким впечатляющим проектом - важная веха для Alia Yachts".
По словам Барта Баууиса, со-креативного директора Vripack, элегантный дизайн яхты был подготовлен по специальному заказу ее будущего владельца, который хотел получить "плавучий семейный дом".
Интерьер и экстерьер этой стильной яхты был разработан голландской студией Vripack, которая с 1961 года создает суда на заказ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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во-до-из-ме-ще-ни-ем, бл*дь!
Пока мой предел-речной 2-х каютник, метров~15...
А можно розовую сделать такую же?)
Ладно есть водоизмещение, и все суда меряют им, но вместимость? Что за нахер?
- Таки, да...
Sloppy, Northampton MA, United States:
Я даже не предполагал, что турки способны создать что-то более сложное, чем телегу с ослом.