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В Турции спущена на воду самая длинная суперъяхта вместимостью менее 500 тонн

В Турции спущена на воду самая длинная суперъяхта вместимостью менее 500 тонн (12 фото)

Автор:
05 августа 2021 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Турция   красивая яхта   мегаяхта   судно   суперяхта   уникальное судно   яхта   
954
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55-метровая суперъяхта Al Waab II - самая длинная из когда-либо построенных стальных и алюминиевых яхт валовой вместимостью менее 500 тонн. Она вмещает до 12 человек и была построена для человека, который хотел создать "плавучий семейный дом".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Турция   красивая яхта   мегаяхта   судно   суперяхта   уникальное судно   яхта   
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9  комментариев
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227
Thomsen 55 минут назад
<суперъяхта вместимостью менее 500 тонн>

во-до-из-ме-ще-ни-ем, бл*дь!
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2k
Ivan 9 секунд назад
Класс! Может, и я когда-нибудь смогу себе такую позволить!
Пока мой предел-речной 2-х каютник, метров~15...
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9k
Uron Полчаса назад
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2k
Vitamin 36 минут назад
Взял бы, цвет не нравится...
А можно розовую сделать такую же?)
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51
rebel-1 41 минуту назад
Вместимость яхты 500 тонн? А 600 уже в нее не влезут?
Ладно есть водоизмещение, и все суда меряют им, но вместимость? Что за нахер?
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44k
doker 43 минуты назад
- Или арабский принц - дорого, или русский олигарх - с нарушением.

- Таки, да...
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7k
Перст Указующий Час назад
каменты на дэйлимэйл не разочаровывают:

Sloppy, Northampton MA, United States:
Я даже не предполагал, что турки способны создать что-то более сложное, чем телегу с ослом.
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