16 знакомых вещей, которые вам наверняка не доводилось видеть с такой стороны

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Время от времени может казаться, что всё самое интересное уже увидено, захватывающее просмотрено, а нужное куплено. Но не стоит торопиться с выводами, ведь окружающий мир может вас удивить, просто нужно быть открытым всему новому и с радостью пускать его в свою жизнь.
Именно это мы и предлагаем сделать вам и насладиться познавательными и максимально увлекательными снимками, касающимися самых разных областей нашей жизни.
Строящаяся Эйфелева башня, июль 1888 года
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Приспособление для перевозки живой рыбы
Ёж на рентгене
Хромосомный набор человека под оптическим микроскопом
«Пыль от рампы на моих замшевых роликовых коньках выглядит как рентгеновский снимок моей ступни»
«Один из моих зрачков имеет нетипичную форму»
Вид на гору Фудзи из близлежащего города
Так виолончель выглядит изнутри
За кадром фильма «Остров проклятых»
Статуя Свободы до того, как ее перевезли в Америку из Франции, 1886 год
«Отпечаток, который моя маска оставила на мне после тяжёлого рабочего дня»
Солёные огурцы пролежали слишком долго на солнце и побелели со временем
Как выглядит пустыня Сахара, когда выпадает снег
«Низкая температура „вернула“ наклейку на окно моей машины, которая была там много лет назад»
«На моём глазу есть одна особенно длинная ресница коричневого цвета»
Что будет, если смешать в одном стакане Fanta и Coca-Cola Zero
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