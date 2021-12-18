Подборка странных и неловких моментов специально для тех, кто любит почувствовать испанский стыд.
Вряд ли найдётся хоть один человек, который никогда в жизни не попадал в неловкие ситуации. Конечно, у каждого из нас свои представления о том, когда пора испытывать неловкость, но даже самому уверенному в себе человеку всё же явно приходится чувствовать лёгкий стыд и смятение. И неважно, возникает ли это ощущение от собственного поступка или от чужого — в голове всё же будет только одна мысль: «Ой, как неловко…».
Выпускной шёл хорошо до этого момента
Девушка подумала, что надпись «если горит красный, подождите» относится к пешеходам
Пришёл с работы и понял, что целый день встречал клиентов вот в таком виде
Я приняла ванну с кокосовым маслом и теперь просто не могу из неё вылезти, потому что скольжу
Стало жалко собачку, которую кто-то оставил у дверей офиса, и я вышла с ней поиграть
Оказалось, что это просто статуя…
Неловкое шествие по салону
Схватила с кухонного стола ноутбук. Уже в классе увидела, что взяла поднос…
Подо мной лопнули весы
Я единственный мужчина, который пришёл на йогу
Моя сестра увидела, как Шон Коннери фотографируется с толпой народа
Она подошла и попросила сделать кадр. Вот только это не Шон Коннери, а просто похожий мужчина, который фотографировался с семьёй!
Утром была уверена, что надеваю на сына носки
В шутку заказал брату подушку с его изображением
Сегодня пришла посылка, и оказалось, что заказы перепутали. Представляю, как кто-то смутится.
Я просто не смог есть под этим взглядом
Дарт Вейдер предложил сыну перейти на тёмную сторону, и тот пожал ему руку
Послала маме фотографию нашего сада и не подумала про маленький стульчик для нашего кота
Мама подумала, что таким образом я решила сообщить ей о своей беременности.
Моему четырёхлетнему племяннику понравилось в кафе Диснея
Что ж, главное подходить к таким ситуациям с юмором, и всё будет хорошо!
Источник:
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