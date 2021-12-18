Вряд ли найдётся хоть один человек, который никогда в жизни не попадал в неловкие ситуации. Конечно, у каждого из нас свои представления о том, когда пора испытывать неловкость, но даже самому уверенному в себе человеку всё же явно приходится чувствовать лёгкий стыд и смятение. И неважно, возникает ли это ощущение от собственного поступка или от чужого — в голове всё же будет только одна мысль: «Ой, как неловко…».

Выпускной шёл хорошо до этого момента