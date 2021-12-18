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16&nbsp;неловких ситуаций, в&nbsp;которые попали люди

16 неловких ситуаций, в которые попали люди (17 фото)

Автор:
18 декабря 2021 08:55
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   неловкие ситуации   неловко вышло   подборка   фото   
489
17

Подборка странных и неловких моментов специально для тех, кто любит почувствовать испанский стыд.

Вряд ли найдётся хоть один человек, который никогда в жизни не попадал в неловкие ситуации. Конечно, у каждого из нас свои представления о том, когда пора испытывать неловкость, но даже самому уверенному в себе человеку всё же явно приходится чувствовать лёгкий стыд и смятение. И неважно, возникает ли это ощущение от собственного поступка или от чужого — в голове всё же будет только одна мысль: «Ой, как неловко…».


Выпускной шёл хорошо до этого момента

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Девушка подумала, что надпись «если горит красный, подождите» относится к пешеходам

Пришёл с работы и понял, что целый день встречал клиентов вот в таком виде

Я приняла ванну с кокосовым маслом и теперь просто не могу из неё вылезти, потому что скольжу

Стало жалко собачку, которую кто-то оставил у дверей офиса, и я вышла с ней поиграть

Оказалось, что это просто статуя…

Неловкое шествие по салону

Схватила с кухонного стола ноутбук. Уже в классе увидела, что взяла поднос…

Подо мной лопнули весы

 Я единственный мужчина, который пришёл на йогу

Моя сестра увидела, как Шон Коннери фотографируется с толпой народа

Она подошла и попросила сделать кадр. Вот только это не Шон Коннери, а просто похожий мужчина, который фотографировался с семьёй!


Утром была уверена, что надеваю на сына носки

В шутку заказал брату подушку с его изображением

Сегодня пришла посылка, и оказалось, что заказы перепутали. Представляю, как кто-то смутится.


Я просто не смог есть под этим взглядом

Дарт Вейдер предложил сыну перейти на тёмную сторону, и тот пожал ему руку

Послала маме фотографию нашего сада и не подумала про маленький стульчик для нашего кота

Мама подумала, что таким образом я решила сообщить ей о своей беременности.

Моему четырёхлетнему племяннику понравилось в кафе Диснея

Что ж, главное подходить к таким ситуациям с юмором, и всё будет хорошо!

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Метки: Юмор   забавно   люди   неловкие ситуации   неловко вышло   подборка   фото   
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3k
ых Полчаса назад
Комментарий к фото
Это в какой конторе он работает и чем занимается, что ему приходится жопой клиентов встречать?
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2k
PbIBOK 20 минут назад
Заправить то он смог, но вот дверь в туалете не позволит бумаге за ним тащится. Так что думаю постанова...
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