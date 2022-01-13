8 удивительных фактов о Моцарте

Из-за преждевременной смерти Моцарта и его неясных симптомов существует множество конспирологических теорий о том, от чего умер гений. Какое-то время считалось, что его отравил один из соперников, Антонио Сальери. По словам биографов, сам Моцарт на смертном одре утверждал, что его отравили. Сегодня большинство историков согласны с тем, что Моцарт, скорее всего, не был отравлен, а умер от какой-то болезни, которой мог быть стрептококк, грипп или даже отравление ртутью.