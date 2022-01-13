8 удивительных фактов о Моцарте

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Моцарт родился в 1756 году в Зальцбурге. С детства он сочинял и исполнял музыку для членов королевской семьи. В зрелом возрасте он удивлял всю Европу своими сонатами, симфониями и операми. После его смерти его друг и коллега-композитор Йозеф Гайдн сказал: «Потомки не увидят такого таланта и через 100 лет». Биография Моцарта весьма удивительна и местами загадочна.
Отец и сестра Моцарта тоже были известными музыкантами
Моцарт и его старшая сестра Мария-Анна, которую домашние звали Наннерль, были единственными выжившими детьми своих родителей, Леопольда и Анны-Марии Моцарт. Леопольд был бывшим музыкантом и композитором, которого назначили четвертым скрипачом правящего принца-архиепископа Зальцбургского. Он начал обучать музыке 7-летнюю Наннерль и 3-летнего Моцарта, и оба они проявили склонность к игре на разных музыкальных инструментах. Позже, между 1763 и 1766 годами, Леопольд, Наннерль и Моцарт во время турне по Европе выступали для королевских особ, таких как императрица Мария Терезия. За это время репутация Моцарта как вундеркинда сильно выросла.
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Моцарт начал писать музыку в 5 лет
Когда Моцарту было около 5 лет, он начал создавать свои собственные произведения. Его отец собирал их и записывал в нотную тетрадь Наннерль, по которой дети учились играть. Его первым произведением, по-видимому, стало Анданте До мажор (К.1a) для клавира, за которым последовало Аллегро До мажор (K.1b) для того же инструмента.
Маленький Моцарт хотел жениться на Марии Антуанетте
Во время турне Моцарта и его семьи по Европе его пригласили играть при королевском дворе Марии Терезии, императрицы Священной Римской империи. В ее дворце, как утверждает биограф Эрик Блом, состоялась встреча 7-летнего Моцарта и юной Марии-Антуанетты, которая была на два месяца старше его. Как утверждает Блом, Моцарт поскользнулся на полированном полу, и Мария-Антуанетта помогла ему подняться на ноги. После этого Моцарт пообещал, когда вырастет, непременно жениться на будущей королеве Франции.
Моцарт написал свою первую оперу в 11 лет
В 1767 году, когда Моцарту было 11 лет, он закончил свою первую настоящую оперу под названием «Аполлон и Гиацинт». Разделенная на три акта, она была основана на мифе о Гиацинте и Аполлоне, в котором Аполлон случайно убивает своего друга во время игры в диск. Опера была заказана Бенедиктинским университетом в Зальцбурге и при жизни композитора исполнялась только однажды.
Моцарт был большим модником
У Моцарта было много слабостей, и одной из них была страсть к нарядам. Ирландский тенор Майкл Келли описывал, как Моцарт появлялся на сцене «в своей малиновой накидке и треуголке с золотым шнурком, одаривая оркестр своей музыкой». Несмотря на большой успех и солидные гонорары, страсть Моцарта к роскошным туалетам вызывала значительные финансовые затруднения на протяжении всей его жизни.
За свою жизнь Моцарт создал более 600 произведений
Моцарт был невероятно плодовит и работоспособен, он трудился днями напролет. Он делил работу над произведением на несколько блоков - один утром, один днем, и последний - на весь вечер. К концу жизни он написал более 600 произведений, в том числе симфонии, оперы и концерты.
Моцарт не закончил свое последнее произведение
В возрасте 35 лет у Моцарта появились признаки тяжелой болезни, но он продолжал работать в течение нескольких месяцев. За это время он завершил одно из своих самых известных произведений, оперу «Волшебная флейта», и начал работать над «Реквиемом». Он умер 5 декабря 1791 года, так и не закончив своего последнего сочинения.
Моцарт не был отравлен
Из-за преждевременной смерти Моцарта и его неясных симптомов существует множество конспирологических теорий о том, от чего умер гений. Какое-то время считалось, что его отравил один из соперников, Антонио Сальери. По словам биографов, сам Моцарт на смертном одре утверждал, что его отравили. Сегодня большинство историков согласны с тем, что Моцарт, скорее всего, не был отравлен, а умер от какой-то болезни, которой мог быть стрептококк, грипп или даже отравление ртутью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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