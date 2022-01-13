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8 удивительных фактов о Моцарте

8 удивительных фактов о Моцарте (9 фото)

Автор:
13 января 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Музыка   биография   звезды   знаменитости   интересно   композитор   моцарт   познавательно   
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Моцарт родился в 1756 году в Зальцбурге. С детства он сочинял и исполнял музыку для членов королевской семьи. В зрелом возрасте он удивлял всю Европу своими сонатами, симфониями и операми. После его смерти его друг и коллега-композитор Йозеф Гайдн сказал: «Потомки не увидят такого таланта и через 100 лет». Биография Моцарта весьма удивительна и местами загадочна.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Музыка   биография   звезды   знаменитости   интересно   композитор   моцарт   познавательно   
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