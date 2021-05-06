12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться

30-летняя Акимото - не просто модель, но и актриса, диджей и икона уличного стиля. Будучи дочерью чемпиона по борьбе сумо Циёнофудзи Мицугу, модель из Токио с детских лет находилась в фокусе внимания публики. Однако она сумела выделиться и личными достоинствами, прославившись благодаря участию в популярном реалити -шоу "Девушки Сибухары" на японском MTV, которое выходит с 2011 года. Участие в шоу помогло ей сделать модельную карьеру и стать лицом таких марок, как Givenchy, Kenzo и Adidas.