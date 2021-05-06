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12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться

12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться (13 фото)

Автор:
06 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Япония   звезды   знаменитости   интересно   модели   модельный бизнес   познавательно   приятно познакомиться   
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Япония - это целый отдельный мир. Там свои звезды эстрады, кино, телевидения - и, конечно, подиума. Эти 12 красоток и красавцев - лучшие японские модели современности, и на них определенно стоит взглянуть!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   звезды   знаменитости   интересно   модели   модельный бизнес   познавательно   приятно познакомиться   
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