12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться

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Япония - это целый отдельный мир. Там свои звезды эстрады, кино, телевидения - и, конечно, подиума. Эти 12 красоток и красавцев - лучшие японские модели современности, и на них определенно стоит взглянуть!
Коцуэ Акимото
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30-летняя Акимото - не просто модель, но и актриса, диджей и икона уличного стиля. Будучи дочерью чемпиона по борьбе сумо Циёнофудзи Мицугу, модель из Токио с детских лет находилась в фокусе внимания публики. Однако она сумела выделиться и личными достоинствами, прославившись благодаря участию в популярном реалити -шоу "Девушки Сибухары" на японском MTV, которое выходит с 2011 года. Участие в шоу помогло ей сделать модельную карьеру и стать лицом таких марок, как Givenchy, Kenzo и Adidas.
Кико Мицухара
Кико родилась в США под именем Одри Кико Дэниел. Она - кореянка американского происхождения, но, переехав в Японию, она прославилась в модельном бизнесе под именем Кико Мицухара. 28-летняя Мицухара работает в модельном бизнесе с 12 лет, делает актерскую карьеру и занимается модным дизайном, в 2017 году начав выпускать одежду под собственным брендом.
Рила Фукусима
Родившаяся в Токио Рила сделала отличную карьеру в модельном бизнесе, после чего решила переключить свое внимание на актерскую стезю. Это ей тоже 30-летняя Фукусима постоянно снимается в популярных японских фильмах и уже появлялась в таких международных блокбастерах, как "Росомаха" и сериал "Игра престолов".
Юка Маннами
23-летняя Юка работала медсестрой, когда ее нашли через инстаграм представители крупного модельного агентства. Сейчас ей 26, она участвует в показах Fendi и в рекламных кампаниях таких брендов, как Shiseido, Givenchy и Bottega Veneta.
Рина Фукуси
Отец Рины - американец японского происхождения, мать - филиппинка. Сама Рина всегда говорит, что пошла в модельный бизнес, чтобы бороться с предубеждениями против людей смешаной расы. Ей всего 19, но она уже участвовала в рекламных кампаниях таких брендов, как Revlon и H&M и в показах коллекций Alexander Wang, Marc Jacobs и Zimmermann.
Наиру Ямамото
Наиру Ямамото нет еще 20 лет, а она не только популярная модель, но и звезда молодежного инстаграма - у ее страницы, посвященной молодежным трендам, десятки тысяч подписчиков.
Сафил Кавамура
Сафил сам пробил себе дорогу в модельный бизхнес: будучи в Лондоне, он пробрался в офис компании IMG и уговорил подписать с ним контракт. Сейчас Самилу 21 год, он входит в список лучших японских моделей от Vogue и работает с такими брендами, как J.W.Anderson, Ann Demeulemeester и Craig Green.
Шихару Оканаги
27-летнюю Оканаги японский Vogue назвал "Женщиной года" в 2013 году. Она участвовала в показах
Versace, Altuzarra, Isabel Marant, Oscar de la Renta, Chanel и Christian Dior, была лицом рекламных кампаний Uniqlo и H&M.
Versace, Altuzarra, Isabel Marant, Oscar de la Renta, Chanel и Christian Dior, была лицом рекламных кампаний Uniqlo и H&M.
Манами Киносита
Уроженка префектуры Фукуи, Киносита попала в модельный бизнес прямо со школьной скамьи. Сейчас ей 25 лет, она работает с модными домами Balenciaga, Harley Weir, Alessair McKimm и Daniel Jackson.
Кико Араи
Красотка из Осаки, бывшая "Мисс Япония", Араи участвует в показах модных домов Balmain, Prada, Calvin Klein и Givenchy, а также является лицом рекламной кампании Zara.
Кохеи Такабатаке
Кохеи был замечен на улице представителем модельного агентства в 2017 году и сразу получил контракт. Теперь он работает с брендами Louis Vuitton и Prada. На показах коллекций осень/зима 2018 - 2019 года он отработал 25 показов, став чемпионом по числу отработанных шоу за сезон среди моделей-мужчин.
Мики Ехара
хару привел в модельный бизнес модный фотограф, случайно заметивший девушку в магазине спортивных товаров, где она работала продавцом. Она тут же привлекла внимание креативного директора Louis Vuitton Николя Жискара, с подачи которого она дебютировала в рекламе бренда осенью 2017 года. На сегодняшний день Эхара, несмотря на юный возраст, уже поработала с брендами Dior, Nina Ricci, Michael Kors, Lanvin и многими другими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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