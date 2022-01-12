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Жительница Санкт-Петербурга держит в квартире 80-килограммовых мини-хрюшек

Жительница Санкт-Петербурга держит в квартире 80-килограммовых мини-хрюшек (2 фото + 2 видео)

Автор:
12 января 2022 13:24
Сообщество : Животные
Метки: Дуся и Кеша   домашние питомцы   мини пиг   санкт-петербург   свинка   
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Милая зарисовка о любви к домашним питомцам. Питомцы тоже довольно милые, хотя не совсем обычные и, не смотря на приставку "мини", довольно тяжелые. Соседи, наверняка, от них без ума.

Юлия Хованская живет в центре Северной столицы, в квартире 80 кв.м. По ее словам, мини-пигам Дусе и Кеше вполне хватает места, к тому же она часто гуляет с питомцами. Мини, это конечно, не совсем про эту парочку.

80-килограммовую Дусю петербурженка спасла от бойни, а год спустя женщина узнала о потерявшемся хряке Кеше.

60-килограммовый Кеша потерялся и бегал по городу: "Он три дня бегал по Мурино, я не знаю, как его не сожрали. Это хорошо, что женщина его подобрала, и я его тоже себе приперла", - рассказала нынешняя хозяйка Кеши "Рамблеру".

По словам Юли, мини-пиг Дуся - девушка с характером и может за себя постоять, Кеша более спокойный. "Дуся задает тон. Она понесется - Кеша пойдет за ней. Дуся будет стоять - Кеша тоже. То есть он на нее смотрит и повторяет. Учит она его, конечно, дурному… Кеша философ, а Дуся - шальная императрица", - шутит Хованская.

Хрюшки любят вкусняшки: виноград, помидоры и авокадо.

Юлия говорит, что живут они «Легко и прекрасно! Мои пиги ходят дома на горшок, и да, запах есть, но он, дорогие мои, есть в каждом доме, где держат животных: кошек, собак - не важно».

А на улицах милые "крошки" Дуся и Кеша привлекают внимание похожих. Некоторые расценивают разрешение погладить мини-пигов и пообщаться с ними, как подарок.

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Метки: Дуся и Кеша   домашние питомцы   мини пиг   санкт-петербург   свинка   
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Egoro Час назад
Да, держать в квартире двух свиней... А у неё на лбу надписи "дура" нет?
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5k
ГГалка 2 минуты назад
запах есть. но и от собак и кошек? никто не спорит. кошки кошатиной пахнут, собаки псиной. но извините одно дело два кота в лоток покакают, другое - две свиньи навоза наваляют. и если от одного стандартного котика тыгдыми нехилые получаются - а тут две копытные морды по 60 - 80 кило. бедные соседи.
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pitsilver 5 минут назад
Искренне жаль соседей
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47k
Albert GER 12 минут назад
свиньи умнее собак. и обучаются легче.
по поводу туалета они сами научиваются в одно место ходить. даже без тренировки.
но я бы не держал дома.
у меня есть один на соседней улице. тоже вьетнамку держит в частном доме. так она ему еще и готовит и по дому прибирается.
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7k
Игорь 21 минуту назад
а может мужика завести?
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
я вижу немного другое

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26k
Григорий 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Izrin Maria 49 минут назад
Минипиги, чтобы оставались "мини", должны быть на строжайшй диете с самого детства и постоянно.
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Атомный Крот 51 минуту назад
Да уж. Соседи, наверное, очень рады. Особенно запаху.
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