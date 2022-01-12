Жительница Санкт-Петербурга держит в квартире 80-килограммовых мини-хрюшек

Юлия Хованская живет в центре Северной столицы, в квартире 80 кв.м. По ее словам, мини-пигам Дусе и Кеше вполне хватает места, к тому же она часто гуляет с питомцами. Мини, это конечно, не совсем про эту парочку.

80-килограммовую Дусю петербурженка спасла от бойни, а год спустя женщина узнала о потерявшемся хряке Кеше.