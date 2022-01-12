Жительница Санкт-Петербурга держит в квартире 80-килограммовых мини-хрюшек

Милая зарисовка о любви к домашним питомцам. Питомцы тоже довольно милые, хотя не совсем обычные и, не смотря на приставку "мини", довольно тяжелые. Соседи, наверняка, от них без ума.
Юлия Хованская живет в центре Северной столицы, в квартире 80 кв.м. По ее словам, мини-пигам Дусе и Кеше вполне хватает места, к тому же она часто гуляет с питомцами. Мини, это конечно, не совсем про эту парочку.
80-килограммовую Дусю петербурженка спасла от бойни, а год спустя женщина узнала о потерявшемся хряке Кеше.
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60-килограммовый Кеша потерялся и бегал по городу: "Он три дня бегал по Мурино, я не знаю, как его не сожрали. Это хорошо, что женщина его подобрала, и я его тоже себе приперла", - рассказала нынешняя хозяйка Кеши "Рамблеру".
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По словам Юли, мини-пиг Дуся - девушка с характером и может за себя постоять, Кеша более спокойный. "Дуся задает тон. Она понесется - Кеша пойдет за ней. Дуся будет стоять - Кеша тоже. То есть он на нее смотрит и повторяет. Учит она его, конечно, дурному… Кеша философ, а Дуся - шальная императрица", - шутит Хованская.
Хрюшки любят вкусняшки: виноград, помидоры и авокадо.
Юлия говорит, что живут они «Легко и прекрасно! Мои пиги ходят дома на горшок, и да, запах есть, но он, дорогие мои, есть в каждом доме, где держат животных: кошек, собак - не важно».
А на улицах милые "крошки" Дуся и Кеша привлекают внимание похожих. Некоторые расценивают разрешение погладить мини-пигов и пообщаться с ними, как подарок.
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по поводу туалета они сами научиваются в одно место ходить. даже без тренировки.
но я бы не держал дома.
у меня есть один на соседней улице. тоже вьетнамку держит в частном доме. так она ему еще и готовит и по дому прибирается.