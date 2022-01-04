Посылка должна быть не только долгожданной, но и хорошо упакованной

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Жители петербургского Мурино засняли любопытную ситуацию.
С одной стороны, обычные будни работников почты России, а с другой стороны, чьи-то разбитые надежды на то, что заветная посылка придёт в целости и сохранности.
Конечно, работников почты понять можно, зарплата небольшая, работа тяжёлая. Но когда смотришь, как летит посылка из грузовика в снег, невольно радуешься тому, что дворники вообще свою работу не выполнили.
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Но особо переживать не стоит, если нормально упаковано, то это не опасно.
А на хрупких вещах должны быть наклеены наклейки, причем не только с одной стороны, желательно вообще со всех сторон обклеить. И тогда с ними обращаются гораздо аккуратнее, складывают отдельно, по правилам. Другое дело, что такое отправление стоит дороже, и многие пытаются сэкономить, а зря.
Нормальный продавец и упакует нормально. Я получал флешку в 3 коробках внутри одной. И каждый слой был проложен пленкой с пузырями. Размер был, наверное, 500*500*500... Это перебор, конечно, но на этой коробке реально прыгать можно было. А цена для отправителя все равно одна - вот и берут предельный размер и вес в этой категории.
Не имеет права такой человек жаловаться на судьбу и маленькую зп. Такие ушлепки соответствуют своему денежному вознаграждению.
И чисто по-человечески клиент четко оплатил доставку и посылку и имеет право получить её в нерасх#яренном виде. Если есть претензии к своей участи, то они должны быть направлены в сторону работодателя. Но больше всего в сторону человека, чей угрюмый е#альник по утрам отражается в зеркале перед раковиной.
А может видят, что именно в этих посылках тряпки.....такие тряпки)
И зарплата тут ни при чем. Грузчики ей не обижены.
Просто отправляя посылку, надо понимать, что с ней могут обойтись вот так именно. И паковать ее соответствующим образом.
Да какого хрена-то? Хочешь большую зарплату, не работай там, где никакой квалификации не нужно.
Получается, что у кого зарплата ещё меньше, может вообще на работу не ходить?
Или Вы и вправду считаете, что те, кто одновременно на нескольких работах работают, их в порядке очередности по 8 часов в день последовательно одну за другой выполняют?