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Посылка должна быть не только долгожданной, но и хорошо упакованной

Посылка должна быть не только долгожданной, но и хорошо упакованной (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 15:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мурино   видео   посылки   почта   санкт-петербург   снег   
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Жители петербургского Мурино засняли любопытную ситуацию.

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Метки: Мурино   видео   посылки   почта   санкт-петербург   снег   
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6k
Ruk 2 часа назад
а когда придёшь её получать - ещё 2-3 часа в очереди простоишь. чёт почта россии вообще не справляется
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10k
Кыся 19 минут назад
Вообще-то, не только ПР так делает. Я часто вижу подобное на складах. Иной раз по ним вообще ходят.
Но особо переживать не стоит, если нормально упаковано, то это не опасно.
А на хрупких вещах должны быть наклеены наклейки, причем не только с одной стороны, желательно вообще со всех сторон обклеить. И тогда с ними обращаются гораздо аккуратнее, складывают отдельно, по правилам. Другое дело, что такое отправление стоит дороже, и многие пытаются сэкономить, а зря.
Нормальный продавец и упакует нормально. Я получал флешку в 3 коробках внутри одной. И каждый слой был проложен пленкой с пузырями. Размер был, наверное, 500*500*500... Это перебор, конечно, но на этой коробке реально прыгать можно было. А цена для отправителя все равно одна - вот и берут предельный размер и вес в этой категории.
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13k
Valiko Полчаса назад
Это халатность и пох#изм в работе. Как бы тут некоторые комментеры ни оправдывали сие явление, ссылаясь на метателей в аэропортах и иноземные почтовые службы.
Не имеет права такой человек жаловаться на судьбу и маленькую зп. Такие ушлепки соответствуют своему денежному вознаграждению.
И чисто по-человечески клиент четко оплатил доставку и посылку и имеет право получить её в нерасх#яренном виде. Если есть претензии к своей участи, то они должны быть направлены в сторону работодателя. Но больше всего в сторону человека, чей угрюмый е#альник по утрам отражается в зеркале перед раковиной.
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27k
Notan Blaine 36 минут назад
Обычная практика, не нужно думать, что подобное есть исключительно у нас в стране или другие перевозчики работают иначе, каждую посылку бережно переносят вдвоем, аккуратно кладут и читают ей сказки на ночь.
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30k
ACU900 55 минут назад
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8k
Barachek_Obachek Час назад
Скоты
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479
Карл Такойто Час назад
Ну вообще это нормальная практика,так во всех доставках и перевозках делают. Поэтому посылки и упаковывают тщательно и фиксируют. Если посылка правильно упакована и зафиксирована,даже если в коробке фарфор-ему от такого ничего не будет. Автор удивится,но чемоданы в аэропортах тоже швыряют причем во всех странах,и делают это не потому что хотят что то разбить,а просто потому что так проще и быстрее.
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479
Карл Такойто TruckerOrphan 24 минуты назад
Доставка разве несёт ответственность за сохранность груза независимо от его упаковки? Думаю нет. Если она сама упаковывает это одно дело,а если какой нибудь интернет магазин просто сложил хрупкую вещь в коробку и замотал изолентой или человек принес в целофановом пакете вазу и решил её отправить какими нибудь Деловыми линиями в из Питера в Новосибирск,какая тут может быть ответственность перевозчика если груз изначально неадекватно упакован?
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2k
Аркадий Час назад
Ну, не знаю, пользуюсь довольно таки давно укр почтой, после того как возникли проблеммы с новой почтой, ни разу не было замечаний, единственное сроки...
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Да ни чо им не будет)
А может видят, что именно в этих посылках тряпки.....такие тряпки)
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5k
a_komolow 2 часа назад
Не своё - не жалко!
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1k
Атомный Крот 2 часа назад
Да ладно, можно подумать, чемоданы в аэропортах как-то иначе транспортируют.
И зарплата тут ни при чем. Грузчики ей не обижены.

Просто отправляя посылку, надо понимать, что с ней могут обойтись вот так именно. И паковать ее соответствующим образом.
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Нежно то как, ...и бережно на мяканькае.
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2k
sedoisever 2 часа назад
Каждый раз вот это: "Можно понять, зарплата маленькая..."
Да какого хрена-то? Хочешь большую зарплату, не работай там, где никакой квалификации не нужно.
Получается, что у кого зарплата ещё меньше, может вообще на работу не ходить?
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