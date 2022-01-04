Посылка должна быть не только долгожданной, но и хорошо упакованной

Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге

В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"

Восстание машин отменяется: в Таллине роботы-курьеры встали в пробку из-за снега

Боец ММА, подозреваемый в торговле QR-кодами, дерзко сбежал из отделения МВД в Санкт-Петербурге

Готовый сценарий для новогодних каникул: десятки британцев провели три дня в пабе, засыпанном снегом

Обманутые строители разгромили подъезд дома в Петербурге