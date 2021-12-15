Новогоднее настроение: пожарные устроили хоровод вокруг ёлочки

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Новый год – это поистине волшебный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Вот и питерские пожарные не смогли сдержать своих эмоций.
Случайный водитель смог снять веселье от бригады пожарных, которые все вместе водили хоровод вокруг ёлочки на проспекте Большевиков.
В соцсетях россияне похвалили огнеборцев и порадовались вместе с ними:
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Они то же праздника хотят!!!