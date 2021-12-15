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Новогоднее настроение: пожарные устроили хоровод вокруг ёлочки

Новогоднее настроение: пожарные устроили хоровод вокруг ёлочки (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 14:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Веселые   елочка   новый год   пожарные   санкт-петербург   хоровод   
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Новый год – это поистине волшебный праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Вот и питерские пожарные не смогли сдержать своих эмоций.
Случайный водитель смог снять веселье от бригады пожарных, которые все вместе водили хоровод вокруг ёлочки на проспекте Большевиков.
В соцсетях россияне похвалили огнеборцев и порадовались вместе с ними:

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Метки: Веселые   елочка   новый год   пожарные   санкт-петербург   хоровод   
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a_komolow Час назад
А что, пожарные - не люди?
Они то же праздника хотят!!!
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1k
Хансон Абадир 3 минуты назад
позитивно
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