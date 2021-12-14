Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге

Пострадавшая находится в коме.
Вчера в Санкт-Петербурге с разницей в несколько часов из-за сорвавшейся наледи с крыш домов в больнице оказались сразу два человека. Крайне серьёзно пострадала 33-летняя Валентина Лежнева. Огромный кусок льда рухнул с крыши дома 73 на набережной реки Мойки и проломил Валентине голову. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой доставили в Мариинскую больницу.
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Валентина находится в коме. Врачи не дают никаких прогнозов.
К вечеру того же дня история повторилась - в ту же больницу в тяжелом состоянии доставили 50-летнего мужчину. У пострадавшего открытая рана головы и компрессионный перелом позвоночника.
РИА Новости пишут, что причиной сразу двух несчастных случаев могло стать потепление, после которого с крыш начала срываться наледь. Тем не менее в петербургском главке Следственного комитета уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.
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Видимо всевышний решил, что такой бесполезности не место место в этом мире....
Цена раздолбайства - жизни людей!
Ну емае если это такое частое явление, неужели нельзя на крышах какие-то хреновины приспособить, чтобы эти глыбы при сходе или дробились, или задерживались, на частных домах такое видел ставят, но то от снега в основном.
А мужика так вообще "ну и фиг с ним"?
Такой случай уже был
https://rus.postimees.ee/4423053/zhertva-peterburgskoy-glyby-lda-milana-vosem-let-terpeniya-i-malenkih-pobedhttps://rus.postimees.ee/4423053/zhertva-peterburgskoy-glyby-lda-milana-vosem-let-terpeniya-i-malenkih-pobed
Конечно, я желаю ей выздоровления. Желаю получить компенсацию от города и виновных, такую, чтобы хватило на лечение и реабилитацию.
Всегда очень грустно слышать такие новости, но мой коммент - он просто жизненный.
А бывает лопастью вертолета по черепу хряпнет, часть мозга ложкой вычерпают, пару недель в коме, восстановление и ....с первого взгляда вообще не заметишь проблем
Так в Питере куски льда по набережным прогуливаются?