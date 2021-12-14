Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге

К вечеру того же дня история повторилась - в ту же больницу в тяжелом состоянии доставили 50-летнего мужчину. У пострадавшего открытая рана головы и компрессионный перелом позвоночника.





РИА Новости пишут, что причиной сразу двух несчастных случаев могло стать потепление, после которого с крыш начала срываться наледь. Тем не менее в петербургском главке Следственного комитета уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.