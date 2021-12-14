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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 37 постов • 2 подписчика подписаться
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Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге

Упавшая с крыши глыба льда покалечила девушку в Петербурге (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 12:19
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: видео   крыши   наледь   санкт-петербург   травмы   
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Пострадавшая находится в коме.

Вчера в Санкт-Петербурге с разницей в несколько часов из-за сорвавшейся наледи с крыш домов в больнице оказались сразу два человека. Крайне серьёзно пострадала 33-летняя Валентина Лежнева. Огромный кусок льда рухнул с крыши дома 73 на набережной реки Мойки и проломил Валентине голову. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой доставили в Мариинскую больницу.

Валентина находится в коме. Врачи не дают никаких прогнозов.

К вечеру того же дня история повторилась - в ту же больницу в тяжелом состоянии доставили 50-летнего мужчину. У пострадавшего открытая рана головы и компрессионный перелом позвоночника.


РИА Новости пишут, что причиной сразу двух несчастных случаев могло стать потепление, после которого с крыш начала срываться наледь. Тем не менее в петербургском главке Следственного комитета уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности. Виновным грозит до 6 лет лишения свободы.

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Метки: видео   крыши   наледь   санкт-петербург   травмы   
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Sergius SPb 2 часа назад
Секретарша насобирала шоколада.
Видимо всевышний решил, что такой бесполезности не место место в этом мире....
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980
Хансон Абадир 14 минут назад
просто нет слов, надеюсь выкарабкается
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5k
Tim_G 45 минут назад
причиной могло стать потепление, но стала преступная халатность грёбаных коммунальщиков...
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3k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Лично я, когда иду по улице, всегда смотрю на крыши высотных домов, нет ли там опасных предметов, которые могут прилететь в голову или ещё куда.
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142
DoctorBetruger Час назад
Бедолаги...
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1k
Александр Час назад
Всего то нужно чистить покатые крыши с наклоном на улицу после снегопадов и перед оттепелями!!!! Ничего сложного - это просто работа.
Цена раздолбайства - жизни людей!
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10k
Шурум-бурум Час назад
С - стабильность
Ссылка youtu.be
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Так вроде во времена Матвиенко были разработки по борьбе с сасулями. Лазеры там всякие . Сейчас технологии шагнули далеко - можно хеликоптеры с ломами и лопатами запускать ,для сбивания сосулей.
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2k
Moon24 2 часа назад
Такое в Петербурге случается каждый год , пора привыкнуть и быть внимательнее
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1k
CAIIIKA1908 2 часа назад
"Никогда не было и вдруг опять..."
Ну емае если это такое частое явление, неужели нельзя на крышах какие-то хреновины приспособить, чтобы эти глыбы при сходе или дробились, или задерживались, на частных домах такое видел ставят, но то от снега в основном.
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368
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Жаль. Симпатичная женщина
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368
Сигизмунд Лазаревич Vazari Час назад
не жаль конечно.
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4k
ride 2 часа назад
Увы, жизнь для Валентины закончена - она никогда не станет прежней. При долгих усилиях (десятилетия) может она сможет снова вставать. Если повезет - может научится говорить.

Такой случай уже был
https://rus.postimees.ee/4423053/zhertva-peterburgskoy-glyby-lda-milana-vosem-let-terpeniya-i-malenkih-pobedhttps://rus.postimees.ee/4423053/zhertva-peterburgskoy-glyby-lda-milana-vosem-let-terpeniya-i-malenkih-pobed
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135
Олег Лукойский ride 2 часа назад
не от большого ума вы накаркиваете в жизнь человека, но кто что сеет, тот то и пожнет.
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135
Олег Лукойский ride 2 часа назад
Вы же не знаете степени тяжести, здесь надо надеяться на лучшее, и молиться что бы не было худшего, а сказать, если доброго не можете, лучше промолчать.
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Тут большие вопросы к коммунальной службе, тем более что место проходное и наверное не первый раз проблемы с этим.
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480
Павел Сергиевский 2 часа назад
"Прогуливаясь с мужем по набережной Мойки, на голову женщины рухнул огромный кусок льда и проломил ей голову."
Так в Питере куски льда по набережным прогуливаются?
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