Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже

Полицейские задержали 27-летнего таксиста Джаббара Атакишиева, который с ножом напал на двух пассажиров на улице Ленсовета в Петербурге. Один из мужчин получил 17 ранений и скончался в больнице, за жизнь второго борются врачи.

Резонансное убийство произошло в пятницу вечером. Двое мужчин крепко выпили после трудовой недели и вызвали такси, чтобы разъехаться по домам. Однако во время поездки оказалось, что оба на нуле и заплатить за услуги извозчика им нечем. Тогда они остановились посреди маршрута, чтобы снять деньги с карты. 38-летний Александр пошёл к банкомату, а его 56-летний тёзка остался в салоне в качестве "заложника". В этот момент между таксистом и Александром вспыхнул конфликт, в ходе которого Атакшиев достал нож и нанес мужчине множественные ранения, три из которых - в сердце, печень и лёгкое оказались смертельными.