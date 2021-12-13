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Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже

Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 01:53
Сообщество : Криминал
Метки: воронеж   задержание   конфликт   поножовщина   санкт-петербург   таксист   убийство   
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Несмотря на федеральный розыск опасный басмач за 2 дня смог проделать путь почти в полторы тысячи километров.

Полицейские задержали 27-летнего таксиста Джаббара Атакишиева, который с ножом напал на двух пассажиров на улице Ленсовета в Петербурге. Один из мужчин получил 17 ранений и скончался в больнице, за жизнь второго борются врачи.


Резонансное убийство произошло в пятницу вечером. Двое мужчин крепко выпили после трудовой недели и вызвали такси, чтобы разъехаться по домам. Однако во время поездки оказалось, что оба на нуле и заплатить за услуги извозчика им нечем. Тогда они остановились посреди маршрута, чтобы снять деньги с карты. 38-летний Александр пошёл к банкомату, а его 56-летний тёзка остался в салоне в качестве "заложника". В этот момент между таксистом и Александром вспыхнул конфликт, в ходе которого Атакшиев достал нож и нанес мужчине множественные ранения, три из которых - в сердце, печень и лёгкое оказались смертельными.

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Затем вместо того, чтобы уехать с места преступления, таксист неопределённой национальности решил устранить и потенциального свидетеля. Он вышел из машины, дождался второго пассажира и нанес ему удар ножом в грудь. После чего бросил машину и ударился в бега.

Убийцу тут же объявили в федеральный розыск. За два дня он успел каким-то чудом добраться до Воронежа, где у него живут родственники. Но благодаря точной ориентировке местные полицейские вычислили и задержали опасного басмача. Против Атакишиева возбудили уголовное дело по ст. 105 УК ("Убийство"), но это пока. Второй пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии - и Джаббару следует молиться своему восточному богу, чтобы он выжил.

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Метки: воронеж   задержание   конфликт   поножовщина   санкт-петербург   таксист   убийство   
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SpoiltNail 51 минуту назад
Тут недавно в комментах некоторые писали, что ослолюбы только безобидные драки устраивают, а в тяжких преступлениях фигурируют местные. Ну-ну
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Кaleidoscope 21 минуту назад
https://www.yaplakal.com/forum28/topic2364938.htmlhttps://www.yaplakal.com/forum28/topic2364938.html эти у@бки теперь в Питере мутят, видимо забыли как их там скинхеды раньше мочили...
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34k
Гёз Уленшпигель 51 минуту назад
Странно, а Путин сказал (Сокурову) не надо раскачивать лодку, если мы не хотим 2-ю Югославию! Хм, мы допустим не хотим, Но, лично я не хочу , чтоб вот такие вот макаки черножопые меня и других резали. Так, что по мне пусть лучше будет 2-я Югославия, ПОКА , НАС (белых) БОЛЬШЕ!
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