Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже

Несмотря на федеральный розыск опасный басмач за 2 дня смог проделать путь почти в полторы тысячи километров.
Полицейские задержали 27-летнего таксиста Джаббара Атакишиева, который с ножом напал на двух пассажиров на улице Ленсовета в Петербурге. Один из мужчин получил 17 ранений и скончался в больнице, за жизнь второго борются врачи.
Резонансное убийство произошло в пятницу вечером. Двое мужчин крепко выпили после трудовой недели и вызвали такси, чтобы разъехаться по домам. Однако во время поездки оказалось, что оба на нуле и заплатить за услуги извозчика им нечем. Тогда они остановились посреди маршрута, чтобы снять деньги с карты. 38-летний Александр пошёл к банкомату, а его 56-летний тёзка остался в салоне в качестве "заложника". В этот момент между таксистом и Александром вспыхнул конфликт, в ходе которого Атакшиев достал нож и нанес мужчине множественные ранения, три из которых - в сердце, печень и лёгкое оказались смертельными.
Затем вместо того, чтобы уехать с места преступления, таксист неопределённой национальности решил устранить и потенциального свидетеля. Он вышел из машины, дождался второго пассажира и нанес ему удар ножом в грудь. После чего бросил машину и ударился в бега.
Убийцу тут же объявили в федеральный розыск. За два дня он успел каким-то чудом добраться до Воронежа, где у него живут родственники. Но благодаря точной ориентировке местные полицейские вычислили и задержали опасного басмача. Против Атакишиева возбудили уголовное дело по ст. 105 УК ("Убийство"), но это пока. Второй пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии - и Джаббару следует молиться своему восточному богу, чтобы он выжил.
Источник:
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