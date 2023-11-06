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Немцы в Испании побили мировой рекорд по “Пьяному туризму”

Немцы в Испании побили мировой рекорд по “Пьяному туризму”

Автор:
06 ноября 2023 12:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   немцы   пиво   пьяный туризм   рекорд   туристы   
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55 человек из Германии собрались в баре в Плайя-де-Пальма на Майорке (Испания) и дивно отметили свой приезд.

За три часа они выпили более 600 литров пива, а если быть точнее, то 1254 стаканов. Группа, возглавляемая 62-летним немецким бизнесменом Каем Уве Кахманном, никогда до этого не встречалась и лично они друг друга не знали. А собрались они для того, что бы побить предыдущий рекорд, установленный там же другими немцами. Те же любители пенного выпили за 3 часа 1111 стаканов пива.

Все делалось организованно, никто не терял самообладания и не выходил за рамки приличия. Это была действительно отличная группа и было очень весело”, - сказал Кахманн.


Мероприятие началось в 10:30 утра и закончилась около 1:00 пополудни. На самом деле это заняло на час больше времени, чем первоначально предполагала группа, поскольку они уверенно хвастались, что достигнут отметки в 1200 бутылок к полудню.

Приз им за этот героический подвиг не дали, зато выставили счет на 2380 евро (примерно 235 646 рублей).

Местное правительство уже давно и безуспешно пытается бороться с "пьяным туризмом". В 2020 году был принят директ, который направлен на ограничение чрезмерного туризма в определенных районах – Плайя-де-Пальма, с'Ареналь, Магалуф и "Вест-Энд" в Сан-Франциско из-за "злоупотребления алкоголем" в таких местах.

Звучит как отличный тост! 😎


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Метки: Испания   немцы   пиво   пьяный туризм   рекорд   туристы   
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13  комментариев
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83k
Доктор Джонс Час назад
А говорят, что русские бухают.
Лицемеры...
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3k
веселый просто 17 минут назад
А в установление рекорда входило не посещать туалет за эти 3 часа?
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352
ИНО Полчаса назад
Пиво налитое в стакан выдыхается...
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1k
Николай 43 минуты назад
Не любитель пива... Я профессионал))) Но 22,5 кружки на рыло??????? 11 литров!??!?!?! За три часа!? Да я с утра бы сдох если столько выпил бы.
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152
Миха Николай 20 минут назад
Я в молодости как-то выпивал 15 литров пива. Но и то это было с утра и до вечера. И я был в говно к вечеру. Не представляю как можно за 3 часа употребить
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13k
кира Час назад
Октоберфест продолжается?
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