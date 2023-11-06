Немцы в Испании побили мировой рекорд по “Пьяному туризму”

Приз им за этот героический подвиг не дали, зато выставили счет на 2380 евро (примерно 235 646 рублей).

Местное правительство уже давно и безуспешно пытается бороться с "пьяным туризмом". В 2020 году был принят директ, который направлен на ограничение чрезмерного туризма в определенных районах – Плайя-де-Пальма, с'Ареналь, Магалуф и "Вест-Энд" в Сан-Франциско из-за "злоупотребления алкоголем" в таких местах.

Звучит как отличный тост! 😎