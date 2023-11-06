Немцы в Испании побили мировой рекорд по “Пьяному туризму”

55 человек из Германии собрались в баре в Плайя-де-Пальма на Майорке (Испания) и дивно отметили свой приезд.
За три часа они выпили более 600 литров пива, а если быть точнее, то 1254 стаканов. Группа, возглавляемая 62-летним немецким бизнесменом Каем Уве Кахманном, никогда до этого не встречалась и лично они друг друга не знали. А собрались они для того, что бы побить предыдущий рекорд, установленный там же другими немцами. Те же любители пенного выпили за 3 часа 1111 стаканов пива.
“Все делалось организованно, никто не терял самообладания и не выходил за рамки приличия. Это была действительно отличная группа и было очень весело”, - сказал Кахманн.
Мероприятие началось в 10:30 утра и закончилась около 1:00 пополудни. На самом деле это заняло на час больше времени, чем первоначально предполагала группа, поскольку они уверенно хвастались, что достигнут отметки в 1200 бутылок к полудню.
Приз им за этот героический подвиг не дали, зато выставили счет на 2380 евро (примерно 235 646 рублей).
Местное правительство уже давно и безуспешно пытается бороться с "пьяным туризмом". В 2020 году был принят директ, который направлен на ограничение чрезмерного туризма в определенных районах – Плайя-де-Пальма, с'Ареналь, Магалуф и "Вест-Энд" в Сан-Франциско из-за "злоупотребления алкоголем" в таких местах.
Звучит как отличный тост! 😎
Источник:
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Лицемеры...
Согласно исследованиям, мы далеко не первые.
Мелкобриты, немцы, французы и многие другие, далеко впереди.
Как то по молодости, лет в 27, я за день выпил 14 банок хорошего пива. Мне потом еще 2 дня хреново было))) За день, а не за 3 часа.
рост 184 вес 85-87 примерно.