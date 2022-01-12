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Отчаянная сотрудница секс-шопа попыталась отбиться от грабителя в Воскресенске

Отчаянная сотрудница секс-шопа попыталась отбиться от грабителя в Воскресенске (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 12:01
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   ограбление   отпор   полиция   секс-шоп   
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Жаль, конечно, что женщина не схватила первое, что попалось под руку, как Гарри Топор в известном фильме. Но тем не менее, премию она заслужила.

В Воскресенске Московской области незадачливый вор решил поживиться деньгами из кассы в местном секс-шопе. Но смелая продавщица, которая в стенах заведения и не таких "приблуд" видала, не растерялась и дала грабителю достойный отпор. Женщину не испугал даже нож, которым ей угрожал тип в балаклаве. Грабителю в итоге пришлось самому вытаскивать деньги из кассы и спешно покидать место преступления. Причем настолько, что на выходе он выронил нож, который станет важной уликой в доказывании его вины.

Далеко грабитель уйти не смог. Изучив запись с видеокамеры полицейские установили личность и задержали преступника в тот же день. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Оренбурга. По статье 162 УК ("Разбой") ему грозит до 8 лет лишения свободы.


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Метки: видео   задержание   ограбление   отпор   полиция   секс-шоп   
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18  комментариев
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1k
докладчик в угол 52 минуты назад
Эпично было бы если она победила его в фехтовании дилдо,а потом опустила коснувшись его уст колданом!
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1k
Жан Плов Лагман 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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77
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
это не грабитель... это попрошайка.
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6k
Али Ди 18 минут назад
Вот она вообще неадекват, вообще реальность ситуации не чувствует.
Это блин грабитель с ножом может и пырнуть, а она члены грудью защищает капиталиста какого то, тем более у нее ребенок. жесть короче.
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6k
SR Полчаса назад
Надо было ему куев напихать...
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1k
Dorell Полчаса назад
Я вообще эту новость открыл в ожидании более эпичного боя. А тут скукота

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594
Leonid Полчаса назад
Куёвый разбойник...
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2k
neutrino Полчаса назад
А это не зашквар секс шоп грабить?
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4k
Юрий Злой 36 минут назад
ограбление сек-шопа, заходят менты, смотрят везде пустые полки
что вообще все унесли ? ни хера не осталось ?
-ни одного
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15
User_1850537 43 минуты назад
«Надо гнать всех мигрантов в шею и вводить визовый режЫм!»
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47k
Albert GER 50 минут назад
было ж не так давно в Украине. какой-то иплан то ли ограбил, то ли украл "куёв тачку" из сексшопа.
они шо, сговорились?)))

чуваку на зоне весёлое погоняло обеспечено
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26k
Батончик с маком 55 минут назад
Х.уёв захотел. Теперь вокруг него их будет дох.уя
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30k
ACU900 55 минут назад
Грабитель бесплатно фирменную услугу получил- дали ему пи#ды...
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