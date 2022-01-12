Отчаянная сотрудница секс-шопа попыталась отбиться от грабителя в Воскресенске

Далеко грабитель уйти не смог. Изучив запись с видеокамеры полицейские установили личность и задержали преступника в тот же день. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Оренбурга. По статье 162 УК ("Разбой") ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Конкурс на самое нелепое и бессмысленное преступление 2022 года объявляется открытым!