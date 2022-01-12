Отчаянная сотрудница секс-шопа попыталась отбиться от грабителя в Воскресенске

Жаль, конечно, что женщина не схватила первое, что попалось под руку, как Гарри Топор в известном фильме. Но тем не менее, премию она заслужила.
В Воскресенске Московской области незадачливый вор решил поживиться деньгами из кассы в местном секс-шопе. Но смелая продавщица, которая в стенах заведения и не таких "приблуд" видала, не растерялась и дала грабителю достойный отпор. Женщину не испугал даже нож, которым ей угрожал тип в балаклаве. Грабителю в итоге пришлось самому вытаскивать деньги из кассы и спешно покидать место преступления. Причем настолько, что на выходе он выронил нож, который станет важной уликой в доказывании его вины.
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Далеко грабитель уйти не смог. Изучив запись с видеокамеры полицейские установили личность и задержали преступника в тот же день. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Оренбурга. По статье 162 УК ("Разбой") ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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Это блин грабитель с ножом может и пырнуть, а она члены грудью защищает капиталиста какого то, тем более у нее ребенок. жесть короче.
что вообще все унесли ? ни хера не осталось ?
-ни одного
они шо, сговорились?)))
чуваку на зоне весёлое погоняло обеспечено