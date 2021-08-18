Слоны во время войны: как они помогали солдатам

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Во время Первой и Второй мировой войны животные сыграли важную роль. Помимо лошадей и мулов, в Великобритании и Германии также вовсю использовали более экзотических животных - слонов. Эти удивительно умные трудяги помогали в перевозке орудий, перемещении крупных предметов и техники, и даже в сельском хозяйстве. Это удивительные животные на все времена.
В военные годы некоторые страны Европы, например, Великобритания, Франция и Германия, активно использовали животных. Только во время Первой мировой войны на британский фронт отправили 1,2 миллиона лошадей. Позже военные и фермеры начали использовать и слонов.
Слоны в Берлине, 1917 год
Военные забирали слонов из цирков и зоопарков. Они использовались для многих целей - перевозка оружия и боеприпасов, а также различной техники, передвижение крупных предметов, и так далее. Кроме того, слоны использовались и в небоевых целях, особенно во время Второй мировой войны - они помогали пахать поля, складывать сено, возить припасы по городам.
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Слон из Бельгийского зоопарка на ферме, 1915 год
Одна из известных слоних того времени - Lizzie (Лиззи). Слониху выкупили ее у зверинца, где она годами показывала разные трюки на потеху публике. С началом Первой мировой войны она очень помогла военным, помогая перемещать тяжелые грузы на свалке металлолома.
Нелли - слониха, которую выкупили в английском зверинце, перемещала оружия во время Первой мировой войны
Из-за нехватки тяжелой техники немцы использовали слонов из Гамбургского зоопарка для устранения повреждений, причиненных бомбардировками союзников во время войны
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