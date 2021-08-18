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Слоны во время войны: как они помогали солдатам

Слоны во время войны: как они помогали солдатам (18 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Исторические факты   война   животные   история   слон   слоны   факты   фото   
196
18

Во время Первой и Второй мировой войны животные сыграли важную роль. Помимо лошадей и мулов, в Великобритании и Германии также вовсю использовали более экзотических животных - слонов. Эти удивительно умные трудяги помогали в перевозке орудий, перемещении крупных предметов и техники, и даже в сельском хозяйстве. Это удивительные животные на все времена.

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Метки: Исторические факты   война   животные   история   слон   слоны   факты   фото   
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2  комментария
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−26
Thomsen 2 часа назад
Японцев забыли. Они в Бирме и на Сиаме слоников использовали. Во время Вьетнамской войны вьетконг по тропе Хо Ши Мина на слониках вьюки возил. Да и южане тоже не брезговали.
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510
Семен Полчаса назад
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