Слоны во время войны: как они помогали солдатам

Военные забирали слонов из цирков и зоопарков. Они использовались для многих целей - перевозка оружия и боеприпасов, а также различной техники, передвижение крупных предметов, и так далее. Кроме того, слоны использовались и в небоевых целях, особенно во время Второй мировой войны - они помогали пахать поля, складывать сено, возить припасы по городам.