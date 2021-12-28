2021 год за 35 кадров: от взятия Капитолия до первого кино в космосе

Год выдался на редкость событийным. В декабре обычно принято подводить какие-то итоги. Давайте попробуем вспомнить, что произошло в уходящем 2021 году.
Это было практически год назад. Здание Капитолия взяли силой сторонники Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы.
Коронавирус, собственно, также никуда не делся. В январе ежедневно заболевало более двух десятков тысяч человек по всей России. В связи с этим власти были вынуждены разбивать ковидные госпитали. В Москве под госпиталь был переделан ледовый дворец «Крылатское».
В этом же месяце состоялась инаугурация нового американского президента Джо Байдена.
Возвращение Алексея Навального в Россию и его арест, который состоялся в феврале 2021 года
Озеро Барбора в Чехии, где был установлен мировой рекорд Гиннеса по плаванию подо льдом. Его установил Дэвид Венкл.
Один из концертов Хосе Августина Санчеза, который пианист проводил под открытым небом. Такая вот "Музыкальная вакцина".
Звезды российского хоккея сыграли на льду Байкала. Акция призвана для привлечения внимания к экологической проблеме.
Контейнеровоз Even Given застрял поперек Суэцкого канала
Выступление Тейлор Свифт на премии Грэмми
Удаленка в школах. На данном снимке 10-летняя Фиаммета в окружении стада коз и козлов ее отца-пастуха.
Елизавета II на похоронах своего супруга принца Филиппа.
Извержение вулкана Фаградалсфьяль впервые за последние 6 тысяч лет.
Парад Победы в Москве.
Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» отражает ракетный удар палестинцев.
Сжигание жертв коронавируса в Нью-Делли после большого всплеска заболеваемости.
Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.
Поопо - второе по величине озеро в Боливии, которое высохло из-за изменения климата.
Разрушенный дом в городе Блессем на западе Германии из-за наводнения.
Актер Юра Борисов и актриса Сейди Хаарла на Каннском кинофестивале.
Группа мигрантов ждет помощи от европейской организации Open Arms, чтобы попасть на сушу.
Пустой стадион на Олимпийских летних играх в Токио.
Люди спасаются от пожара на греческом острове Эвия.
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Конечно, о некоторых событиях, вы, возможно и не знали или не помните. За всем сложно уследить, и если какое-то событие не попало в этот список, вы можете дополнить его в комментариях, прикрепив фотографию.
Источник:
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