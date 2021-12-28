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2021 год за 35 кадров: от взятия Капитолия до первого кино в космосе

2021 год за 35 кадров: от взятия Капитолия до первого кино в космосе (36 фото)

Автор:
28 декабря 2021 18:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   катастрофы   коронавирус   космос   события   суэцкий канал   сша   фото   
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Год выдался на редкость событийным. В декабре обычно принято подводить какие-то итоги. Давайте попробуем вспомнить, что произошло в уходящем 2021 году.

Это было практически год назад. Здание Капитолия взяли силой сторонники Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы.

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Коронавирус, собственно, также никуда не делся. В январе ежедневно заболевало более двух десятков тысяч человек по всей России. В связи с этим власти были вынуждены разбивать ковидные госпитали. В Москве под госпиталь был переделан ледовый дворец «Крылатское».

В этом же месяце состоялась инаугурация нового американского президента Джо Байдена.

Возвращение Алексея Навального в Россию и его арест, который состоялся в феврале 2021 года

Озеро Барбора в Чехии, где был установлен мировой рекорд Гиннеса по плаванию подо льдом. Его установил Дэвид Венкл.

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Конечно, о некоторых событиях, вы, возможно и не знали или не помните. За всем сложно уследить, и если какое-то событие не попало в этот список, вы можете дополнить его в комментариях, прикрепив фотографию.

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Метки: интересно   катастрофы   коронавирус   космос   события   суэцкий канал   сша   фото   
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7  комментариев
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Владимир Час назад
Ну уж сисян лобстерный тут явно не в тему, подумаешь экстрадировали из Германии старого больного воришку.
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viktor-chikalev Минуту назад
Всего пяток новостей, имеющих отношение к России и одна из них про недтравка. Охренеть.
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