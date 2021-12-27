FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4997 постов • 1227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Деньги из воздуха: неудача, которая обернулась в создание корпорации с годовым оборотом в 4 миллиарда долларов

Деньги из воздуха: неудача, которая обернулась в создание корпорации с годовым оборотом в 4 миллиарда долларов (14 фото + 1 гиф)

Автор:
27 декабря 2021 17:27
Сообщество : Истории
Метки: Альфред Филдинг   Марк Шаван   изобретения   интересно   как это сделано   пузырьчатая пленка   сша   
1779
15

Вы знали, что обёрточный материал для защиты хрупких предметов, который в народе известен как пупырчатая, а на самом деле пузырчатая пленка, изначально задумывался как новомодные инновационные обои?

Все самое гениальное, как вводится, изобреталось на коленке в одном из гаражей (отсылка к яблочной империи Стива Джобса).

×
×

В городке Хоторн двое инженеров Альфред Филдинг и Марк Шаван над обоями из пластика. Только в отличие от Эпл, изобретение оказалось на первый взгляд полностью провальным.

Они создали свое изобретение в 1957 году, в тот же год, когда была запущена ракета в космос. Вместе с инопланетным внешним видом изобретатели считали, что их обои будут популярны из-за удобства ее очистки.

Американцы, пусть и охваченные всеобщей любовью к неизведанному космосу и смелым футуристическим идеям, не приняли на ура новомодные обои от двух инженеров.


Филдинг и Шаван терпели убытки, они напечатали на собственном станке целую партию, а желающих купить ее не было.

Потерпев неудачу с изначальным замыслом применения, они попытались провести ребрендинг.

Первый из таких попыток - продать фермерам несостоявшиеся обои в качестве изоляционного материала.

Но вышло не так удачно, ведь пленка не защищала от жары и плохо сохраняла тепло.

На помощь им пришел Фредерик Боуерс и предложил продать партию пупырчатых обоев в качестве упаковочного материала для компании IBM.

Они в 1959 как раз создали компьютер с размером в два холодильника и памятью в миллион раз больше, чем у компьютера с оперативной памятью в один гигабайт.

Это одна из первых успешных ЭВМ произведенных компанией IBM. Вместе с ростом продаж выросла и востребованность оберточного материала. На тот момент пенопласт не был так популярен, поэтому хрупкие комплектующие ЭВМ требовали особого внимания.

Изобретение Филдинга и Шавана нашло свое применение. Вслед за IBM о чудо-плёнке узнали и другие компании, которые обратились к компании создателей.

Пузырчатая пленка начала выпускаться компанией Sealed Air под маркой Bubble Wrap.

Филдинг и Шаван буквально смогли делать деньги из воздуха. Скромная компания из гаража превратилась в одну из успешных корпораций с годовым объемом в четыре миллиарда долларов.

Возможно, изобретатели не думали, что их обои сначала превратятся в оберточный материал, а потом в антистрессовую терапию. Офисные работники или кто-то еще снимая упаковку с бытовых предметов начали взрывать воздушные пузыри.

Некоторые настолько увлекаются этим занятием, что не могут остановиться.

К сожалению, эта самодельная игрушка-антистресс вскоре может вовсе прекратить свое существование. Аналитики компании Sealed Air посчитали, что продавать "воздух" становится не так выгодно.

Поэтому они разработали iBubble Wrap, который представляет собой плоский лист пластика. Эта пленка, на которой пузырьки не надуваются во время изготовления. Воздух наполняет пузырьки уже на месте доставки, то есть на складах. Фишкой этого инновационного изобретения является то, что пупырышки не будут лопаться, потому что при нажатии на них, воздух будет переходить в другие.

Такой подход позволит сократить затраты на перевозку пузырчатой пленки на 98%.

Как и Стив Джобс, который начал свое дело в гараже, Альфред Филдинг и Марк Шаван уже не увидят такого "издевательства" над их изобретением. Оба они умерли в 1994 году, несмотря на существенную разницу в возрасте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Альфред Филдинг   Марк Шаван   изобретения   интересно   как это сделано   пузырьчатая пленка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
zloykoyot 45 минут назад
"Они в 1959 как раз создали компьютер с размером в два холодильника и памятью в миллион раз больше, чем у компьютера с оперативной памятью в один гигабайт." Ага. Только не больше, а меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году Ретро-фото библиотеки Цинциннати, которую снесли в 1955 году Праздник на улице калифорнийцев: из инкассаторской машины выпали деньги Праздник на улице калифорнийцев: из инкассаторской машины выпали деньги Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Допинг или талант? История побед легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер Допинг или талант? История побед легендарной Флоренс Гриффит-Джойнер Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи Пахнешь слабостью: устройства для кино и игр, передающие запахи
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14171



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
1
237
Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени
17 интересных снимков со всего мира
0
73
17 интересных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект
0
14
В Китае в роли карающего меча Фемиды теперь будет выступать искусственный интеллект
«Человек-паук: Нет пути домой»: Какие идеи продвигает самый кассовый фильм 2021 года?
1
12
«Человек-паук: Нет пути домой»: Какие идеи продвигает самый кассовый фильм 2021 года?
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В принципе приемлемо
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#СССР#фотографии#дтп#Ynews#автомобили#автомир
#Юмор#история#позитив#картинки#прикол#страна#рождество#интересное#комментарии#прикольные
#интересно#новый год#в мире#ватермарк#Россия#подборка#смешные#аварии#сарказм#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться