Деньги из воздуха: неудача, которая обернулась в создание корпорации с годовым оборотом в 4 миллиарда долларов

Вы знали, что обёрточный материал для защиты хрупких предметов, который в народе известен как пупырчатая, а на самом деле пузырчатая пленка, изначально задумывался как новомодные инновационные обои?
Все самое гениальное, как вводится, изобреталось на коленке в одном из гаражей (отсылка к яблочной империи Стива Джобса).
В городке Хоторн двое инженеров Альфред Филдинг и Марк Шаван над обоями из пластика. Только в отличие от Эпл, изобретение оказалось на первый взгляд полностью провальным.
Они создали свое изобретение в 1957 году, в тот же год, когда была запущена ракета в космос. Вместе с инопланетным внешним видом изобретатели считали, что их обои будут популярны из-за удобства ее очистки.
Американцы, пусть и охваченные всеобщей любовью к неизведанному космосу и смелым футуристическим идеям, не приняли на ура новомодные обои от двух инженеров.
Филдинг и Шаван терпели убытки, они напечатали на собственном станке целую партию, а желающих купить ее не было.
Потерпев неудачу с изначальным замыслом применения, они попытались провести ребрендинг.
Первый из таких попыток - продать фермерам несостоявшиеся обои в качестве изоляционного материала.
Но вышло не так удачно, ведь пленка не защищала от жары и плохо сохраняла тепло.
На помощь им пришел Фредерик Боуерс и предложил продать партию пупырчатых обоев в качестве упаковочного материала для компании IBM.
Они в 1959 как раз создали компьютер с размером в два холодильника и памятью в миллион раз больше, чем у компьютера с оперативной памятью в один гигабайт.
Это одна из первых успешных ЭВМ произведенных компанией IBM. Вместе с ростом продаж выросла и востребованность оберточного материала. На тот момент пенопласт не был так популярен, поэтому хрупкие комплектующие ЭВМ требовали особого внимания.
Изобретение Филдинга и Шавана нашло свое применение. Вслед за IBM о чудо-плёнке узнали и другие компании, которые обратились к компании создателей.
Пузырчатая пленка начала выпускаться компанией Sealed Air под маркой Bubble Wrap.
Филдинг и Шаван буквально смогли делать деньги из воздуха. Скромная компания из гаража превратилась в одну из успешных корпораций с годовым объемом в четыре миллиарда долларов.
Возможно, изобретатели не думали, что их обои сначала превратятся в оберточный материал, а потом в антистрессовую терапию. Офисные работники или кто-то еще снимая упаковку с бытовых предметов начали взрывать воздушные пузыри.
Некоторые настолько увлекаются этим занятием, что не могут остановиться.
К сожалению, эта самодельная игрушка-антистресс вскоре может вовсе прекратить свое существование. Аналитики компании Sealed Air посчитали, что продавать "воздух" становится не так выгодно.
Поэтому они разработали iBubble Wrap, который представляет собой плоский лист пластика. Эта пленка, на которой пузырьки не надуваются во время изготовления. Воздух наполняет пузырьки уже на месте доставки, то есть на складах. Фишкой этого инновационного изобретения является то, что пупырышки не будут лопаться, потому что при нажатии на них, воздух будет переходить в другие.
Такой подход позволит сократить затраты на перевозку пузырчатой пленки на 98%.
Как и Стив Джобс, который начал свое дело в гараже, Альфред Филдинг и Марк Шаван уже не увидят такого "издевательства" над их изобретением. Оба они умерли в 1994 году, несмотря на существенную разницу в возрасте.
Источник:
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