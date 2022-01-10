В Чите родители попытались сбежать из суда с уголовным делом сына

Заботливая и любящая чета Гусейновых отправится в места не столь отдаленные вместе с "невиновным" отпрыском.
В Чите родители арестованного за разбой подростка решили спасти сына от уголовного преследования оригинальным, но весьма неумным способом. Сначала несогласные с решением судьи об аресте сына, Фаргана и Ялычин Гусейновы устроили в суде скандал, едва не подравшись с полицейскими, а затем ушлая мамочка
по привычке схватила чужую сумку, которая, как оказалось, принадлежала следователю. Вместе с заветным портфелем, в котором находились все материалы дела Самира Гусейнова, родители попытались покинуть здание суда. Оттуда их, естественно, не выпустили.
К сожалению, есть только такое, "креативное", видео из зала суда:
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Теперь за решёткой может оказаться всё семейство Гусейновых. 42-летней Фаргане и 45-летнему Ялычину предъявлено обвинение по уголовным статьям об угрозе правосудию и грабеже. Отмечается, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов.
Что касается 17-летнего "ни в чём невиновного" подростка, то он проходит по 162 статье УК ("Разбой"). Согласно материалам дела, которые едва не умыкнули из суда его родители, Самир, угрожая травматическим пистолетом, похитил у бывшей девушки 20 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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1. Разонравилась девушка - возможно банально "не дала".
2. Решил вернуть взад инвестиции. Логично, что девушка его послала - ну не принято у нас возвращать "подарки".
3. Решил попросить настойчиво, как в "Не грози Южному Централу..." и понеслась.....
... дикий народ - дикая культура .
Интересно, а если бы на родине (я так полагаю, в Азербайджане, хотя это не важно, можно взять любую местность Кавказа или Азии), вот так вот повёл себя с бывшей девушкой, как бы отреагировали в его окружении, родственники девушки? Почему они считают, что тут можно вести себя как обезьяна? Ведь на родине такая выходки встала бы очень дорого для семьи малолетнего балбеса.