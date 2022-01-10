В Чите родители попытались сбежать из суда с уголовным делом сына

Теперь за решёткой может оказаться всё семейство Гусейновых. 42-летней Фаргане и 45-летнему Ялычину предъявлено обвинение по уголовным статьям об угрозе правосудию и грабеже. Отмечается, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов.

Что касается 17-летнего "ни в чём невиновного" подростка, то он проходит по 162 статье УК ("Разбой"). Согласно материалам дела, которые едва не умыкнули из суда его родители, Самир, угрожая травматическим пистолетом, похитил у бывшей девушки 20 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.