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В Чите родители попытались сбежать из суда с уголовным делом сына

В Чите родители попытались сбежать из суда с уголовным делом сына (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 17:49
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кража   разбой   родители   сизо   суд   чита   
1379
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Заботливая и любящая чета Гусейновых отправится в места не столь отдаленные вместе с "невиновным" отпрыском.

В Чите родители арестованного за разбой подростка решили спасти сына от уголовного преследования оригинальным, но весьма неумным способом. Сначала несогласные с решением судьи об аресте сына, Фаргана и Ялычин Гусейновы устроили в суде скандал, едва не подравшись с полицейскими, а затем ушлая мамочка по привычке схватила чужую сумку, которая, как оказалось, принадлежала следователю. Вместе с заветным портфелем, в котором находились все материалы дела Самира Гусейнова, родители попытались покинуть здание суда. Оттуда их, естественно, не выпустили.

Теперь за решёткой может оказаться всё семейство Гусейновых. 42-летней Фаргане и 45-летнему Ялычину предъявлено обвинение по уголовным статьям об угрозе правосудию и грабеже. Отмечается, что Фаргана Гусейнова уже привлекалась к ответственности за подделку документов.


Что касается 17-летнего "ни в чём невиновного" подростка, то он проходит по 162 статье УК ("Разбой"). Согласно материалам дела, которые едва не умыкнули из суда его родители, Самир, угрожая травматическим пистолетом, похитил у бывшей девушки 20 тысяч рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Метки: видео   кража   разбой   родители   сизо   суд   чита   
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18k
Robin Hood Час назад
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Frank Borman 5 секунд назад
Вах! Нету папки - нету дела. Нету дела - Самир невиновен. Совсем невиновен! У нас в Азербайджан так делается.
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391
Олег Полчаса назад
Ох, какие же они тупоголовые. Интеллект на уровне тубаретки просто.
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20k
Слепой Пью Полчаса назад
Ну Самир же ни в учем не увиноуат!
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13k
Владислав Грецов 41 минуту назад
дык может стоит внимательно посмотреть откуда они приехали в нашу добрую и толерантную страну,как получили гражданство и не пора бы их отправить туда откуда они приехали с запретом на въезд навсегда ?
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10k
☾ Атеист ☽ 42 минуты назад
Да всю семейку на нары! А "мелкого" кастрировать. у них там, походу, наследственное. Тьфу.
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5k
Виктор 48 минут назад
В мире животных какое то ...
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2k
Anatoly Shestakov 2 часа назад
Любопытно. Я так понимаю, что мы наблюдаем "снежный ком" на пустом месте.
1. Разонравилась девушка - возможно банально "не дала".
2. Решил вернуть взад инвестиции. Логично, что девушка его послала - ну не принято у нас возвращать "подарки".
3. Решил попросить настойчиво, как в "Не грози Южному Централу..." и понеслась.....
... дикий народ - дикая культура .
Интересно, а если бы на родине (я так полагаю, в Азербайджане, хотя это не важно, можно взять любую местность Кавказа или Азии), вот так вот повёл себя с бывшей девушкой, как бы отреагировали в его окружении, родственники девушки? Почему они считают, что тут можно вести себя как обезьяна? Ведь на родине такая выходки встала бы очень дорого для семьи малолетнего балбеса.
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42k
dima423 2 часа назад
чето как-то стремно они выглядят для 42 и 45 лет... потаскала жизнь видать)
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39k
Alex 2 часа назад
Эти черные такие наивные )
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1k
elf3399 2 часа назад
они столько лет мешали всем жить...
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1k
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
...и это хорошо
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4k
Джордж. Вашингтон. 2 часа назад
Когда речь идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен.
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13k
* 2 часа назад
Классно самоусьранились. Ну и за монтаж спасибо :-)
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416
Сергей 2 часа назад
В клетку весь обезьянний выводок!
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