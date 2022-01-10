Противники санпропусков "линчевали" французского чиновника

Депутата из партии президента Макрона закидали водорослями прямо на крыльце его же дома. Умеют французы развлекаться.
В заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон противники антиковидных ограничений закидали галькой и водорослями депутата Национального парламента Стефана Клеро. Группа протестующих против санитарных пропусков проходила мимо дома парламентария, когда тот решил проявить инициативу и поговорить с манифестантами. К счастью, недовольных граждан сопровождала лишь машина с водорослями, а не гильотиной. Впрочем, чтобы заставить замолчать говорящую голову, хватило и водорослей.
Судя по видео, "линчевание" слуги народа доставило протестующим немало позитивных эмоций:
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Как рассказал пострадавший парламентарий, выходка протестующих больше походила на "побиение камнями". Безопасностью коллеги озаботились коллеги по партии - министр по делам заморских территорий Франции Себатьян Лекорно пообещал обеспечить защиту Стефана Клеро, которого, по его словам, "линчевали перед домом, на глазах у семьи". А весёлых манифестантов, судя по всему, наказывать никто не собирается.
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