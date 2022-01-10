Противники санпропусков "линчевали" французского чиновника

В заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон противники антиковидных ограничений закидали галькой и водорослями депутата Национального парламента Стефана Клеро. Группа протестующих против санитарных пропусков проходила мимо дома парламентария, когда тот решил проявить инициативу и поговорить с манифестантами. К счастью, недовольных граждан сопровождала лишь машина с водорослями, а не гильотиной. Впрочем, чтобы заставить замолчать говорящую голову, хватило и водорослей.