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Противники санпропусков "линчевали" французского чиновника

Противники санпропусков "линчевали" французского чиновника (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 15:32
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   депутат   протесты   санпропуска   франция   
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Депутата из партии президента Макрона закидали водорослями прямо на крыльце его же дома. Умеют французы развлекаться.

В заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон противники антиковидных ограничений закидали галькой и водорослями депутата Национального парламента Стефана Клеро. Группа протестующих против санитарных пропусков проходила мимо дома парламентария, когда тот решил проявить инициативу и поговорить с манифестантами. К счастью, недовольных граждан сопровождала лишь машина с водорослями, а не гильотиной. Впрочем, чтобы заставить замолчать говорящую голову, хватило и водорослей.

Как рассказал пострадавший парламентарий, выходка протестующих больше походила на "побиение камнями". Безопасностью коллеги озаботились коллеги по партии - министр по делам заморских территорий Франции Себатьян Лекорно пообещал обеспечить защиту Стефана Клеро, которого, по его словам, "линчевали перед домом, на глазах у семьи". А весёлых манифестантов, судя по всему, наказывать никто не собирается.

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Метки: COVID-19   депутат   протесты   санпропуска   франция   
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14k
alexis Час назад
И это они называют линчеванием?
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Frank Borman Полчаса назад
Vox populi - vox Dei = вой народа - глас божий.
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29k
Fat Lynx Полчаса назад
Линчевали?.. Кажется кто-то не знает что такое линчевание.
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1k
Vad 39 минут назад
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14k
vikklu 44 минуты назад
И заметьте, это не росгвардеец какой-то, и не стаканчики пластиковые, а никого не посадили.
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41
Nаnе First NameLаst vikklu 38 минут назад
Дремучий народ...
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242
Шурман vikklu Полчаса назад
Сейчас не посадили , завтра найдут , обычная практика , быстрая видео фиксация а дальше дело времени , на прошлой заварушке в брюсселе было тоже самое , полиция сама в новостях показала лица этих 19 человек которые подстрекали других и все через 3 дня всех поймали , кто то присел от 3х-6 месяцев кому то штрафы до 5000 евро и исправительные работы , так что не думай что в Европе все просто так сходит с рук . Обычно делают так , ты забыл уже про эту херню , сидишь дома и тут звоночек откройте полиция , открываешь а там 4 человека , можно зайти ? говоришь нет , ну ладно тебя мордой в пол или к стене и все , проходил уже это и ни раз .
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41
Nаnе First NameLаst 45 минут назад
Этот раз его вакцинировали водорослями. Повторную вакцинацию и бустерную нужно проводить гильотиной.
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9k
costa 48 минут назад
Вот же лох, жил бы в нормальном доме в спец поселке с военизированной охраной как все нормальные восточноевропейские политики хрен бы кто что ему сказал бы и сделал.
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Чучело Мяучело Час назад
Не, прикольней было бы морской капустой. Прямо в банках
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