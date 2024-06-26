Большой морской дракон: чем опасны дикие пляжи Чёрного моря?

Как ни странно, большой морской дракон не является ни большим, ни драконом. И всё же, его стоит бояться — эта рыба ядовита!
Морской дракон обитает на побережье Чёрного моря. Это одна из самых ядовитых рыб в Европе!
А знаете, что самое подлое? Все нормальные животины, использующие яд для самозащиты, специально маркируют себя яркими цветами. Это выгодно всем: хищники не рискуют проглотить токсичную добычу, жертвам не приходится зализывать раны и снова накапливать яд. Наш герой — не такой, он страшный тихушник.
Небольшая, до 500 грамм веса, рыба оделась в маскировочную чешую и большую часть жизни проводит на дне, зарывшись в песок по самые глаза. Наружу только они и выглядывают. Если не присматриваться, то дракончика легко перепутать с безобидным бычком. Главное оружие и основной опознавательный признак рыба скрывает до последнего. Чёрная «корона», окропленная кровью врагов, — вот где кроется вся проблема.
Костные шипы, когда-то бывшие частью спинного плавника, превратились в серьёзное оружие. Они достаточно толстые и прочные, чтобы пробить ступню невнимательного туриста, но это ещё полбеды. Снаружи иглы покрыты тонкой кожей, а между ней и костью лежат ядовитые железы. Как только невнимательный купальщик наступает на дракончика, кожа «короны» рвётся, и токсин попадает в кровь. Причём опасной рыба остаётся даже после смерти — железы хранят яд несколько дней.
Дракотоксин — основное действующее вещество яда. Штука это жутко неприятная: она травит сразу двумя способами. С одной стороны, яд разрушает эритроциты, а с другой — нарушает работу мускулатуры, сердца и нервной системы. Больше всего такой удар бьёт по лёгким и сердцу: дышать становится тяжелее, а усвояемость кислорода падает. Отрава приводит к тяжёлой аллергической реакции. Но в особо тяжёлых случаях — к гибели.
Чаще всего жертвами ядовитых рыбёшек становятся рыбаки. Оказавшись на земле, дракончик неистово бьётся и колет всех, кому не повезло оказаться рядом. Но обычные отдыхающие тоже под прицелом. Вот пара советов, чтобы никакие токсики со дна не испортили ваш отдых!
Самый простой из них — ходить по побережью в тапочках. Впрочем, если вы ходите по песочку на глубине более 150 метров, это правило можете игнорировать, так низко драконы не опускаются. Ночью пляжи тоже становятся безопаснее, в это время драконы свободно плавают в толще воды, ищут пропитание: небольших ракообразных и моллюсков.
Вы дополнительно снизите вероятность поражения отравленной заточкой, если будете купаться на официальных пляжах. Да, знаю, они шумные и тесные, но животные там не остаются. Ни одно животное не станет по доброй воле жить рядом с местом, в котором колотят воду ногами тысячи людей в день.
Если дракон всё же нанёс удар, срочно обращайтесь к врачу! Рану стоит промыть и ждать медиков. После первой помощи, если нет осложнения, отёк может ещё весьма сильно болеть несколько дней.
Случаи ранений людей редки, слишком сильно переживать по поводу дракончика не стоит. Вся эта информация лишь для того, чтобы турист мог определить причину недуга в случае происшествия. В 99% случаев достаточно быть внимательным и не лезть трогать неизвестных животных.
Источник:
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Самое главное, дракончик считается очень вкусной рыбкой, её ни кто не выбрасывает, шипы срезаются, а сама рыбка на сковородку, хоть и маленькая.