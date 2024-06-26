Большой морской дракон: чем опасны дикие пляжи Чёрного моря?

Самый простой из них — ходить по побережью в тапочках. Впрочем, если вы ходите по песочку на глубине более 150 метров, это правило можете игнорировать, так низко драконы не опускаются. Ночью пляжи тоже становятся безопаснее, в это время драконы свободно плавают в толще воды, ищут пропитание: небольших ракообразных и моллюсков.