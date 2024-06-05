Больше 20 лет археологи не решались извлекать из земли редкий древнеримский сундук-сейф

В 1994 году в центральной части Испании, рядом с древнеримским храмом, посвящённым Митре, индоиранскому божеству дружбы и согласия, археологи обнаружили руины древнеримской виллы, которая получила название Касса-дель-Митрео. Построенная в конце 1 века, вилла неоднократно перестраивалась и реконструировалась, пока в 4 веке её не разрушил сильный пожар.
В одной из комнат археологи обнаружили остатки большого деревянного сундука, окованного медными и железными пластинами. Такие сундуки в Древнем Риме служили своего рода сейфами, где хозяева хранили самые ценные вещи: документы, деньги, драгоценности, дорогие ткани и т.д.
Размеры сундука впечатляют – порядка 3 на 1,5 метра. Это крупнейшая подобная находка. Другие были меньше почти вдвое. Впрочем, других известно всего лишь 4 экземпляра. Из них 3 сундука были найдены в Помпеях, где пепел Везувия надёжно сохранил их форму, а ещё один обнаружили в Тарасоне, на северо-востоке Испании.
Основной проблемой для археологов стала возможность сохранения обнаруженного сундука. Дело в том, что при пожаре, случившимся более чем 1500 лет назад, он не лишь сильно пострадал от огня, но и конструкции второго этажа дома обрушились на него, буквально вдавив в землю. Всё это повлияло самым плохим образом на сохранность артефакта и в 1994 году специалисты не решились извлекать его из земли. Они опасались не только того, что не смогут достать его целым, но и того, что не смогут должным образом сохранить ветхую древесину. На тот момент было принято решение оставить сундук на своём месте до лучших времён. Здесь стоит отметить, что в археологии, это распространённая практика. Когда учёные не могут гарантировать надлежащего результата, то оставляют находку в прежних условиях, как наиболее подходящих.
Более 20 лет сундук находился на своём месте и ждал часа, когда его смогут извлечь. Это случилось в 2017 году, когда был разработан комплексный проект по консервации виллы. За это время появились более совершенные технологии и в целости и сохранности сундук был извлечён и доставлен в Институт культурного наследия Испания, где древесину и металлические части стабилизировали и законсервировали. О том было ли что-то внутри сундука пресс-релиз умалчивает, но вероятнее всего его содержимое хозяева спасали в первую очередь.
Кстати, что касается хозяев, то учёным не удалось со стопроцентной достоверностью установить, кто владел виллой. Но учитывая её площадь в более чем 3000 кв/м, 15 комнат на двух этажах, большой ванной и кухни, можно с уверенностью говорить о состоятельной семье, которая, скорее всего, занималась торговлей. Времена идут, а способы заработка не меняются.
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