Больше 20 лет археологи не решались извлекать из земли редкий древнеримский сундук-сейф

Более 20 лет сундук находился на своём месте и ждал часа, когда его смогут извлечь. Это случилось в 2017 году, когда был разработан комплексный проект по консервации виллы. За это время появились более совершенные технологии и в целости и сохранности сундук был извлечён и доставлен в Институт культурного наследия Испания, где древесину и металлические части стабилизировали и законсервировали. О том было ли что-то внутри сундука пресс-релиз умалчивает, но вероятнее всего его содержимое хозяева спасали в первую очередь.

Кстати, что касается хозяев, то учёным не удалось со стопроцентной достоверностью установить, кто владел виллой. Но учитывая её площадь в более чем 3000 кв/м, 15 комнат на двух этажах, большой ванной и кухни, можно с уверенностью говорить о состоятельной семье, которая, скорее всего, занималась торговлей. Времена идут, а способы заработка не меняются.