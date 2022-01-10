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"Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на экскурсии в Таиланде

"Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на экскурсии в Таиланде (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 07:30
Метки: видео   истерика   руссо-туристо   скандал   смотровая площадка   таиланд   экскурсия   
1913
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1

Руссо туристо облико далеко не морале. Россиянке не понравилась цена за вход на смотровую площадку и она попыталась поговорить с тайским администратором на доступном ей языке мата и жестов. Неожиданно для себя получила по лицу и закричала.

В каждой тургруппе встречаются особи, считающие, что все должны прогибаться под их правила. Русскоязычную мадам не устроила стоимость прохода на смотровую площадку (50 бат), о чем она и заявила администратору, экспрессивно размахивая у его лица руками.


Таец подобных выходок терпеть не стал и дал туристке леща. Этот пассаж так изумил девушку, что та стала кричать и науськивать на администратора своего мужа. Между тем, за рукоприкладство в отношении местных жителей туристов в Таиланде может ожидать тюремный срок.



В общем, навела суету, а отвечать придется благоверному.

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Метки: видео   истерика   руссо-туристо   скандал   смотровая площадка   таиланд   экскурсия   
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30k
Azesh Час назад
уже разобрались в этой истории. Этот таец вообще был никто и звать его никак, владелица участка ни сном ни духом про него. Этот узкоглазый Остап Бендер встал на дороге и начал собирать с туристов деньги за "ремонт провала, чтоб не слишком проваливался". Тетка платить отказалась, и правильно сделала. А дальше слово за слово, хреном по носу. Тайцы уже принесли извинения.
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15k
ВОВЧЕГ 42 секунды назад
Я не представляю как можно вывести тайцев, они все такие дружелюбные и все улыбаются, хотя наши быдлобабы, могут все.
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4k
Димыч 5 минут назад
Вот поэтому мы с женой ездим без всяких туров, чтобы подобная скотобаза отдых не омрачала. Подальше от всяких отелей и тургрупп. Я помню, как в аэропорт Черногории автобус привёз группу(не знаю, откуда, но орали и матерились все на русском). За полчаса они превратили аэропорт в филиал какого-то дурдома: куча бухущих взрослых и орущие, бегающие сами по себе их дети. Я могу только представить, что они вытворяли в отеле. Бухать и орать они продолжали весь полёт и даже по пути от самолёта до терминала в Домодедово...
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1k
флоМастер 11 минут назад
я в такую ситуацию не попал по одной простой причине, на такой б.л.я.д.и громкой точно не женился бы. А то, что не стал прессовать кого-бы то ни было по прихоти п.и.з.д.ы в чужой стране - это он молодец, нужно было ей подзатыльника отвесить, чтобы не позорила его на людях.
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5k
rutt 20 минут назад
У мужика появился шанс слить эту овцу в тайскую тюрьму, ох ей там понравится)))
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5k
ZiDAN10 Полчаса назад
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1k
Жан Плов Лагман Полчаса назад
Дело было в 2000 году, на рынке в измайлово. Пару ушлых ребят, то ли из налоговой, то ли из убэпа, решили срубить денежек по лёгкому с китайцев. Пришли вдвоём на рынок , на линию где торгуют китайцы. Подошли к какому то контейнеру с товаром, показали ксивы и начали вымогать бабло или типа закроем твою торговлю. Чтобы было понятно, рынок этот отстегивал всей Москве и всем ведомствам и такие залетные проверки были событием из ряда вон выходящим. Естественно китаец не хотел закрываться и платить тоже не хотел. Назрел конфликт и начался махач. Прибежала группа поддержки в лице двух китайцев которые успешно начали мудохать этих двух проверяющих, хотя ростом и комплекцией уступали им значительно. Видимо какие-то спортсмены, каратисты-ушуисты. Если бы охрана рынка оперативно не вмешалась, плохо бы для сотрудников дело закончилось.
Это я к тому, что рост в драке не решающий фактор.
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313
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Теперь звезда ютуба! Лайкодрочерам на заметку
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38k
Лесли 🥰 46 минут назад
Ох и баба быдло! Мало получила. Мужик не может ее угомонить?! Таким как она образина, надо дома сидеть и на лавке брехать на всех! Дура тупоголовая!
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8k
Дмитрий Данилов 49 минут назад
Отдыхал как то в Тае.
В отеле познакомились с русскими.
Мужик метра два ростом, здоровый капец.
С Норильска был.
Встречаю через пару дней, всё руки в гематомах, синяках. Говорю, че такое.
Привязался таец со своим транс-шоу, наш мужик раз сказал отвали, два сказал, на третий раз отпихнул.
Так в эту же секунду со всех щелей тайцы набежали с дубинками.
В общем легко отделалась девочка
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1k
Vad 51 минуту назад
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24
Вкусный 54 минуты назад
Халдей должен стоять и улыбаться, а не выеживаться. Совсем прислуга распоясалась. Расслабились макаки без пинков белых господинов
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1k
Жырный мажор 58 минут назад
Так российская туристка или русскоязычная?
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26k
Батончик с маком Час назад
Истеричку конечно надо было угомонить, но бить бабу в живот это неправильно. Узкоглазой обезьяне за это руки и ноги переломать надо
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24
Вкусный Батончик с маком 57 минут назад
Точно. может она беременная и гормоны в голову ударили
всякое бывает
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5k
VL Час назад
А чего мужик-то её ей не втащил??? Странно.
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10k
Cornho Час назад
Всегда, когда вижу подобное, задаюсь вопросом: ЗАЧЕМ ему такая? Почему он до сих пор с ней?
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193
Васяти Frank Borman 19 минут назад
Так она ещё и неверная?!
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14
сульфазин Час назад
катя из тагила!
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282
Termik Час назад
Мда. Тут даже комментировать нечего!
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1k
Никита Сергеевич Час назад
Её мужику надо было ей ё.б.н.у.т.ь, дуре тупой. Может угомонилась бы. Типичное быдло.
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