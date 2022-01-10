"Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на экскурсии в Таиланде

В каждой тургруппе встречаются особи, считающие, что все должны прогибаться под их правила. Русскоязычную мадам не устроила стоимость прохода на смотровую площадку (50 бат), о чем она и заявила администратору, экспрессивно размахивая у его лица руками.

Таец подобных выходок терпеть не стал и дал туристке леща. Этот пассаж так изумил девушку, что та стала кричать и науськивать на администратора своего мужа. Между тем, за рукоприкладство в отношении местных жителей туристов в Таиланде может ожидать тюремный срок.