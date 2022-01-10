"Он меня ударил!": российская туристка устроила истерику на экскурсии в Таиланде

Руссо туристо облико далеко не морале. Россиянке не понравилась цена за вход на смотровую площадку и она попыталась поговорить с тайским администратором на доступном ей языке мата и жестов. Неожиданно для себя получила по лицу и закричала.
В каждой тургруппе встречаются особи, считающие, что все должны прогибаться под их правила. Русскоязычную мадам не устроила стоимость прохода на смотровую площадку (50 бат), о чем она и заявила администратору, экспрессивно размахивая у его лица руками.
Таец подобных выходок терпеть не стал и дал туристке леща. Этот пассаж так изумил девушку, что та стала кричать и науськивать на администратора своего мужа. Между тем, за рукоприкладство в отношении местных жителей туристов в Таиланде может ожидать тюремный срок.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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В общем, навела суету, а отвечать придется благоверному.
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Это я к тому, что рост в драке не решающий фактор.
В отеле познакомились с русскими.
Мужик метра два ростом, здоровый капец.
С Норильска был.
Встречаю через пару дней, всё руки в гематомах, синяках. Говорю, че такое.
Привязался таец со своим транс-шоу, наш мужик раз сказал отвали, два сказал, на третий раз отпихнул.
Так в эту же секунду со всех щелей тайцы набежали с дубинками.
В общем легко отделалась девочка
всякое бывает