"Не было бы тут кабардинцев и балкарцев - было бы здорово": в Нальчике народ требует наказать ксенофоба

Пользователи соцсетей разразились гневными комментариями в адрес спикера. Жители Нальчика предложили ему покинуть республику, раз уж не устраивают люди и жара летом.

«Смело, конечно, говорить в Кабардино-Балкарии, что климат здесь хороший, правда, было бы хорошо, если бы не было кабардинцев и балкарцев, особенно когда они тебя не слышат. Будет, наверное, слезно говорить, что он не то имел в виду, и извиняться», — предположил один из пользователей.

«Обалдеть. Вот это мы дожили! В собственной республике мешать стали. А все потому, что друг в друге врагов видим, а случись чего — придется сплотиться! Я считаю, что его надо жёстко наказать (в правовых рамках), иначе мы ничего не стоим и о нас можно вытереть ноги!» — удивляется другой.

«А какие претензии ему можно предъявить юридически? Он это сказал не публично, а кому-то в личных сообщениях. Максимум — это репутационный удар по «Гидрометаллургу», который и так все не любят»,— предполагает третий.

Между тем, к аудиозаписи проявили интерес и власти региона. Глава республики Казбек Кокоев попросил прокуратуру проверить высказывание, заявив, что кому бы ни принадлежало, оно "требует жесткой правовой оценки". Доследственную проверку организовало и Следственное управление СКР по региону.