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"Не было бы тут кабардинцев и балкарцев - было бы здорово": в Нальчике народ требует наказать ксенофоба

"Не было бы тут кабардинцев и балкарцев - было бы здорово": в Нальчике народ требует наказать ксенофоба (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кабардино-Балкария   видео   ксенофобия   нальчик   скандал   царек   
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Нешуточный скандал разгорелся в Кабардино-Балкарии после появления в соцсетях скандальной аудиозаписи. На ней один из жителей республики, густо перемежая речь нецензурной лексикой, сообщает, что думает о местном населении. Жители Нальчика утверждают, что узнали голос незнакомца и требуют, чтобы он покинул республику.

В соцсетях Кабардино-Балкарии появилось аудиосообщение, которое буквально взорвало общественность. В нем неизвестный мужчина весьма нелестно отзывается о коренных жителях здешних мест, сообщая, что местное население лениво, и умеет только присваивать чужое да жить на пособия.


Помимо прочего, говорящий считает, что неплохо было бы напомнить местному народу Казахстан, видимо, намекая на депортацию балкарцев по приказу Иосифа Сталина в 1944 году.


Между тем, местные жители сообщают, что им знаком голос спикера. По их словам, он принадлежит генеральному директор завода «Гидрометаллург» Константину Крючкову.


С этим товарищем у тех, кто живет в Нальчике, давние споры. ОАО "Гидрометаллург" производит вольфрамовый ангидрид и молибденовый концентрат, однако из-за этого предприятия город часто окутывает удушливый смог.


Ни жалобы, ни просьбы изменить ситуацию и оснастить завод мощными защитными фильтрами последствий не имеют. Активисты давно требуют закрыть этот завод из-за нарушений, приводящих к негативным последствиям, однако воз и ныне там.


Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!


После появления аудиозаписи в соцсетях жителя Нальчика в минувшую пятницу устроили народный сход около завода и потребовали директора выйти, чтобы ответить за базар объяснить свои слова. Мужчина который представился заместителем директора по безопасности, пояснил, что нужного человека сейчас на заводе нет. А сотрудники предприятия к сказанному отношения не имеют.



Пользователи соцсетей разразились гневными комментариями в адрес спикера. Жители Нальчика предложили ему покинуть республику, раз уж не устраивают люди и жара летом.

«Смело, конечно, говорить в Кабардино-Балкарии, что климат здесь хороший, правда, было бы хорошо, если бы не было кабардинцев и балкарцев, особенно когда они тебя не слышат. Будет, наверное, слезно говорить, что он не то имел в виду, и извиняться», — предположил один из пользователей.


«Обалдеть. Вот это мы дожили! В собственной республике мешать стали. А все потому, что друг в друге врагов видим, а случись чего — придется сплотиться! Я считаю, что его надо жёстко наказать (в правовых рамках), иначе мы ничего не стоим и о нас можно вытереть ноги!» — удивляется другой.


«А какие претензии ему можно предъявить юридически? Он это сказал не публично, а кому-то в личных сообщениях. Максимум — это репутационный удар по «Гидрометаллургу», который и так все не любят»,— предполагает третий.


Между тем, к аудиозаписи проявили интерес и власти региона. Глава республики Казбек Кокоев попросил прокуратуру проверить высказывание, заявив, что кому бы ни принадлежало, оно "требует жесткой правовой оценки". Доследственную проверку организовало и Следственное управление СКР по региону.


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Метки: Кабардино-Балкария   видео   ксенофобия   нальчик   скандал   царек   
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239
Сергей Викторович 55 минут назад
Ну тут даже и не знаешь на чью сторону встать. С одной стороны, насчет лени, воровства и жизни на пособия в чем-то он и прав. С другой стороны, уверен, что он, как типичный российский работодатель, называет ленивыми всех кто не хочет на его благо ударно трудиться за 3 копейки, тем самым еще более подталкивая людей на воровство и лень. А насчет выбросов с завода - ну вот тут точно должно быть серьезное разбирательство и серьезное наказание, если это правда (скорее всего правда).
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36k
Alex 36 минут назад
Мужик дебил конечно, но разве в этом вопросе он не прав?
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239
Сергей Викторович 52 минуты назад
Четко безопасник остудил пыл пришедших.
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68k
Аleх Час назад
Смотрите, какие мы нежные!
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