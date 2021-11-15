"Не было бы тут кабардинцев и балкарцев - было бы здорово": в Нальчике народ требует наказать ксенофоба

Нешуточный скандал разгорелся в Кабардино-Балкарии после появления в соцсетях скандальной аудиозаписи. На ней один из жителей республики, густо перемежая речь нецензурной лексикой, сообщает, что думает о местном населении. Жители Нальчика утверждают, что узнали голос незнакомца и требуют, чтобы он покинул республику.
В соцсетях Кабардино-Балкарии появилось аудиосообщение, которое буквально взорвало общественность. В нем неизвестный мужчина весьма нелестно отзывается о коренных жителях здешних мест, сообщая, что местное население лениво, и умеет только присваивать чужое да жить на пособия.
Помимо прочего, говорящий считает, что неплохо было бы напомнить местному народу Казахстан, видимо, намекая на депортацию балкарцев по приказу Иосифа Сталина в 1944 году.
Между тем, местные жители сообщают, что им знаком голос спикера. По их словам, он принадлежит генеральному директор завода «Гидрометаллург» Константину Крючкову.
С этим товарищем у тех, кто живет в Нальчике, давние споры. ОАО "Гидрометаллург" производит вольфрамовый ангидрид и молибденовый концентрат, однако из-за этого предприятия город часто окутывает удушливый смог.
Ни жалобы, ни просьбы изменить ситуацию и оснастить завод мощными защитными фильтрами последствий не имеют. Активисты давно требуют закрыть этот завод из-за нарушений, приводящих к негативным последствиям, однако воз и ныне там.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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После появления аудиозаписи в соцсетях жителя Нальчика в минувшую пятницу устроили народный сход около завода и потребовали директора выйти, чтобы
ответить за базар объяснить свои слова. Мужчина который представился заместителем директора по безопасности, пояснил, что нужного человека сейчас на заводе нет. А сотрудники предприятия к сказанному отношения не имеют.
Пользователи соцсетей разразились гневными комментариями в адрес спикера. Жители Нальчика предложили ему покинуть республику, раз уж не устраивают люди и жара летом.
«Смело, конечно, говорить в Кабардино-Балкарии, что климат здесь хороший, правда, было бы хорошо, если бы не было кабардинцев и балкарцев, особенно когда они тебя не слышат. Будет, наверное, слезно говорить, что он не то имел в виду, и извиняться», — предположил один из пользователей.
«Обалдеть. Вот это мы дожили! В собственной республике мешать стали. А все потому, что друг в друге врагов видим, а случись чего — придется сплотиться! Я считаю, что его надо жёстко наказать (в правовых рамках), иначе мы ничего не стоим и о нас можно вытереть ноги!» — удивляется другой.
«А какие претензии ему можно предъявить юридически? Он это сказал не публично, а кому-то в личных сообщениях. Максимум — это репутационный удар по «Гидрометаллургу», который и так все не любят»,— предполагает третий.
Между тем, к аудиозаписи проявили интерес и власти региона. Глава республики Казбек Кокоев попросил прокуратуру проверить высказывание, заявив, что кому бы ни принадлежало, оно "требует жесткой правовой оценки". Доследственную проверку организовало и Следственное управление СКР по региону.
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