Джефф Безос отпраздновал Новый год и стал героем мемов

Новогодние праздники подходят к концу, а значит самое время возвращаться к работе и встречаться с коллегами на работе.
Для некоторых, встречи могут быть слегка неудобными. Хотя за десять дней то многое могло и позабыться, но интернет помнит все.
Например, Джефф Безос отпраздновал праздники на ретро-вечеринке.
Пользователи в миг нашли сходства с рэпером Питбулем.
Кому-то обновленный Безос напомнил вымышленного злодея Лекса Лютора.
Can we all agree that Jeff Bezos is ACTUALLY Lex Luthor? https://t.co/rkZNWxfXVR— nathan (@868nathan) January 2, 2022
"У него все деньги мира, но Безос просто превращается во второсортного Пола Шаффера"
all the money in the world, and bezos is simply transforming into a second-rate paul shaffer pic.twitter.com/rSPSPbzitA— brandonstosuy (@brandonstosuy) January 2, 2022
Консультант vs. бывший консультант
Некоторые обвинили Безоса в использовании стероидов
Show me you are on STEROIDS without showing me… @JeffBezos $AMZN pic.twitter.com/3XEanqgZ0a— Enrique Abeyta (@enriqueabeyta) December 28, 2021
Jeff Bezos is a WILD boy! pic.twitter.com/560RWHUbVZ— Altcoin Gordon (@AltcoinGordon) December 31, 2021
I knew I saw Jeff Bezos wear that shirt before pic.twitter.com/AcDa806Cpk— J. McAngry (@JesusMcangry) January 2, 2022
Для одного из самых богатых людей на планете последние несколько лет выдались непростыми. Помимо того, что он пережил развод, видимо его настиг кризис среднего возраста. А как могло быть иначе, ведь его развод стал одним из самых дорогих в мире.
Маккензи Безос настаивала на половине состояния своего бывшего мужа, а тот в свою очередь хотел отделаться одним процентом. Так или иначе Маккензи попала бы в список самых богатейших женщин мира. Но американская писательница не стремится занять первое место в списке самых богатых женщин, хоть и на момент развода Маккензи входила в тройку.
После развода экс супруга основателя Amazon и Blue Origin стала одним из самых щедрых в мире людей.
Она подписала клятву дарения, согласно которой обещала отдать половину своего состояния на благотворительность. Уже сейчас она пожертвовала более 4 миллиардов долларов различным некоммерческим организациям, работающим в сфере образования, борьбы за экологию и социальное равноправие.
Кстати, она также вышла замуж за обычного учителя.
Джефф Безос в свою очередь также продолжил заниматься благотворительностью, но начал больше развлекаться. А как развлекаются богатые люди? Правильно, занимаются тем, что хотят.
Бизнесмен покинул компанию Amazon и решил заняться исследованием космоса, переключив все свое внимание на компанию Blue Origin, но пользователи думают иначе.
Twitter: "Bezos left Amazon to work on space exploration"— Austin Rief ☕️ (@austin_rief) January 7, 2022
Reality: pic.twitter.com/jkZxejhRxS
Источник:
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