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Джефф Безос отпраздновал Новый год и стал героем мемов

Джефф Безос отпраздновал Новый год и стал героем мемов (17 фото)

Автор:
09 января 2022 12:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Безос   Маккензи Скотт   интересно   корпоратив   кризис среднего возраста   мемы   новый год   
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Новогодние праздники подходят к концу, а значит самое время возвращаться к работе и встречаться с коллегами на работе.

Для некоторых, встречи могут быть слегка неудобными. Хотя за десять дней то многое могло и позабыться, но интернет помнит все.


Например, Джефф Безос отпраздновал праздники на ретро-вечеринке.

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Для одного из самых богатых людей на планете последние несколько лет выдались непростыми. Помимо того, что он пережил развод, видимо его настиг кризис среднего возраста. А как могло быть иначе, ведь его развод стал одним из самых дорогих в мире.

Маккензи Безос настаивала на половине состояния своего бывшего мужа, а тот в свою очередь хотел отделаться одним процентом. Так или иначе Маккензи попала бы в список самых богатейших женщин мира. Но американская писательница не стремится занять первое место в списке самых богатых женщин, хоть и на момент развода Маккензи входила в тройку.

После развода экс супруга основателя Amazon и Blue Origin стала одним из самых щедрых в мире людей.

Она подписала клятву дарения, согласно которой обещала отдать половину своего состояния на благотворительность. Уже сейчас она пожертвовала более 4 миллиардов долларов различным некоммерческим организациям, работающим в сфере образования, борьбы за экологию и социальное равноправие.

Кстати, она также вышла замуж за обычного учителя.


Джефф Безос в свою очередь также продолжил заниматься благотворительностью, но начал больше развлекаться. А как развлекаются богатые люди? Правильно, занимаются тем, что хотят.

Бизнесмен покинул компанию Amazon и решил заняться исследованием космоса, переключив все свое внимание на компанию Blue Origin, но пользователи думают иначе.

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Метки: Безос   Маккензи Скотт   интересно   корпоратив   кризис среднего возраста   мемы   новый год   
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Сигизмунд Лазаревич Час назад
химоза плешивая...
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