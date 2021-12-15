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"Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения

"Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения (17 фото)

Автор:
15 декабря 2021 11:41
Сообщество : Юмор
Метки: 2022   истории   картинки   мемы   новый год   прикол   
1874
17

До Нового года осталось несколько недель, все судорожно думают, что же делать в праздничную ночь. Кто-то уже решил, что останется дома встречать 2022 с оливье и мандаринками. Сегодня мы подготовили сборную солянку из твитов, мемов и историй, может, кто-то найдет праздничное настроение.

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А какие у вас планы на Новый год?

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Метки: 2022   истории   картинки   мемы   новый год   прикол   
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2  комментария
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doker Час назад
Самое замечательное на этот Новый год, что 1 января мне выходить на работу.
И никаких заморочек!
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Лейтенант Коломбо Полчаса назад
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