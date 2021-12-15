"Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения

До Нового года осталось несколько недель, все судорожно думают, что же делать в праздничную ночь. Кто-то уже решил, что останется дома встречать 2022 с оливье и мандаринками. Сегодня мы подготовили сборную солянку из твитов, мемов и историй, может, кто-то найдет праздничное настроение.