Огромная каменная стена рухнула на лодки с туристами

В результате ЧП получили повреждения три судна, два из них затонули. Погибли как минимум пятеро мужчин, их личности пока не установлены. Спасатели сообщают о десятках пострадавших. По их информации ранены 32 человека. Еще 20 пропали без вести. В основном это туристы.

На месте происшествия работают группы водолазов. Всего задействовано в спасательной операции около 40 человек. Глава округа, где произошел инцидент, Криштиану Силва выразил соболезнования семьям погибших. По предварительным данным причиной обрушения могло стать усиление напора воды в районе каньонов.