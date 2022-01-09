FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 59 постов • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Огромная каменная стена рухнула на лодки с туристами

Огромная каменная стена рухнула на лодки с туристами (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 января 2022 10:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: в мире   видео   скала   трагедия   туристы   фото   
1083
1
2

В округе Капитолиу в Бразилии кусок скалы рухнул на лодки с туристами.

В результате ЧП получили повреждения три судна, два из них затонули. Погибли как минимум пятеро мужчин, их личности пока не установлены. Спасатели сообщают о десятках пострадавших. По их информации ранены 32 человека. Еще 20 пропали без вести.  В основном это туристы.


На месте происшествия работают группы водолазов. Всего задействовано в спасательной операции около 40 человек. Глава округа, где произошел инцидент, Криштиану Силва выразил соболезнования семьям погибших. По предварительным данным причиной обрушения могло стать усиление напора воды в районе каньонов.

Видео с другого ракурса:

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: в мире   видео   скала   трагедия   туристы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
243
Шурман Час назад
И сразу свалили , волна прошла нужно на место идти и людей спасать , нет каждый сам по себе .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
koleos72 19 минут назад
Орут как обезьяны! Впрочем снимают оже как обезьяны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 47 минут назад
Когда активно сыпется и откалывается - это настолько очевидный признак обрушения, что более понятного быть не может. Но они смотрели как скала сыпется и жаждали премии Дарвина. Получили. А те кто не получил - свалили за пару километров для надежности, хотя лучше на 20-30 км.... Скала упала, все, больше ничего не сыпется и падать нечему, вроде можно раненых спасать, но спасатели уехали за пару км
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
котегRUS 51 минуту назад
Искали приключение на свою задницу и таки нашли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Шурман котегRUS 48 минут назад
Ну это примерно из стой серии , знал бы где упаду подушку бы подложил , хрен знает что может произойти , я под Новый год пошел покидать с пляжа , предупреждали что будет шторм но Русского человека это не остановит :) зато фотки зачетные :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Шурман котегRUS Полчаса назад
Красота , у нас странное что то происходит , с 27 числа по 7 января вообще тишина , за 4 дня 2 щуки на жерлицу , окуни так себе от 300 до 720 граммов
белая рыба вообще не шла , еле как поймал 5 штук в виде красноперки и 3х уклейек , причем такая фигня происходила почти на всех реках и озерах , люди уже начали на погоду грешить хотя все идеально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
Шурман котегRUS 19 минут назад
Года 2 назад были сильные морозы и лед очень толстый был тупо бур уходил полностью что бы лунку прорубить , сил хватало на 5-7 лунок , обуривались и сидели , потом потепление было до +1 , вот тогда рыба сама выпрыгивала потому что задыхалась , помню мужики просто так бурили что бы рыба не задохнулась .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
net Час назад
Пи.дец. Зато фоточки могли хорошими получиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода Как выглядит крутящийся дом в Архызе, создание которого заняло лишь полгода В ЮАР слон напал на джип со студентами В ЮАР слон напал на джип со студентами Макака нагло вырвала сумку из рук женщины Макака нагло вырвала сумку из рук женщины В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги В Лондоне мороженщики устроили парад фургонов на похоронах коллеги
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

407580



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
3
132
Отчаянные и красивые: как выглядели девушки в лихие 90-е
Набирающие популярность в сообществах
Машина, которая умеет менять цвет
0
2
Машина, которая умеет менять цвет
Куплеты администратора: что же сделал воробушек с бабочкой?
0
6
Куплеты администратора: что же сделал воробушек с бабочкой?
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#комментарии#прикольные#новости#подборка#Япония#задержание#протесты
#Казахстан#интересно#животные#люди#в мире#сарказм#Россия#90-е#космос#путешествия
#факты#история#картинки#смешные#наука#фотографии#полиция#беспорядки#Приколы#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться