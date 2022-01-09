17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях

Наши любимые пушистые друзья всегда и всюду выглядят харизматичными и обаятельными. Но бывают забавные моменты, когда они становятся неуклюжими и ведут себя очень глупо. В этом посте собраны забавные кадры проделок любимцев, на которые просто невозможно смотреть без смеха.

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Стоило только открыть холодильник 0 Источник:

Она явно что-то замышляет 0 Источник:

В попытках добраться до вкусняшек 0 Источник:

Видимо, ей так удобно 0 Источник:

Он никому не отдавал мяч 0 Источник:

Она так сидит каждый раз, когда удивлена 0 Источник:

Лизнуть радугу 0 Источник:

Ему нельзя спать на кровати 0 Источник:

Он строит очень забавные рожи 0 Источник:

Когда мы везём в машине коляску, он всегда садится в неё 0 Источник:

Он очень смешной 0 Источник:

Мы услышали мяуканье на кухне 0 Источник:

Немного не дошла 0 Источник:

У неё полная миска, но она всё равно пытается добраться до всего корма 0 Источник:

Он резвится в снегу как щенок 0 Источник:

Любимое дело сидеть на голове у гостей 0 Источник: