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17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях

17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях (17 фото + 1 видео)

Автор:
09 января 2022 00:45
Сообщество : Животные
Метки: Пушистые   глупые   питомцы   подловили   ситуации   угарные   
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Наши любимые пушистые друзья всегда и всюду выглядят харизматичными и обаятельными. Но бывают забавные моменты, когда они становятся неуклюжими и ведут себя очень глупо. В этом посте собраны забавные кадры проделок любимцев, на которые просто невозможно смотреть без смеха.

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Метки: Пушистые   глупые   питомцы   подловили   ситуации   угарные   
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a.fey Час назад
Ночью мне в ухо тихонько: "Мяу". Просыпаюсь. Опять тихо, чтоб больше никого не разбудить: "Мяу", типа, пошли за мной. Иду, слышу, где-то плачет второй кот. Этот кот садиться у двери туалета, и опять, тихо: "Мяу". И на дверь показывает. Открываю. Оттуда выбирает второй кот. сильно испуганный, и где-то прячется. Котик подошел, потыкался в меня мордочкой, типа, извини, что разбудил, но этот дурак в туалете умудрился закрыться, и мы вместе идем дальше спать.
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