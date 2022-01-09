17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях

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Наши любимые пушистые друзья всегда и всюду выглядят харизматичными и обаятельными. Но бывают забавные моменты, когда они становятся неуклюжими и ведут себя очень глупо. В этом посте собраны забавные кадры проделок любимцев, на которые просто невозможно смотреть без смеха.
Вот что он делает?
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