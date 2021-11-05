20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а два - лучше

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Владельцам домашних животных часто бывает трудно надолго оставлять своих любимцев одних, но конечно, они не могут перестать работать. Поэтому, многие берут в дом, для компании, ещё одного пушистого члена семьи. В этом посте вы увидите, к чему это может привести.
Они проследят друг за другом
Они играют вместе
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