20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а два - лучше

Владельцам домашних животных часто бывает трудно надолго оставлять своих любимцев одних, но конечно, они не могут перестать работать. Поэтому, многие берут в дом, для компании, ещё одного пушистого члена семьи. В этом посте вы увидите, к чему это может привести.

0

Для кошки Инь, обязательно нужна кошка Янь 0 Источник:

Питомцы всегда будут держаться вместе 0 Источник:

0 Источник:

Они проследят друг за другом

Они играют вместе

Правда не всегда безопасно для дома 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Вам будет сложно устоять перед двойным очарованием 0 Источник:

Они нежно заботятся друг о друге 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Один из них может помочь косить газон 0 Источник:

У них совсем разные характеры 0 Источник:

Но скоро они начнут копировать друг друга 0 Источник:

0 Источник: