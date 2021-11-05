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20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а два - лучше

20 фотографий, которые доказывают, что один питомец - хорошо, а два - лучше (19 фото + 2 видео)

Автор:
05 ноября 2021 00:15
Сообщество : Животные
Метки: Лучше   Пушистые   доказательства   один   питомцы   семья   трудно   
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Владельцам домашних животных часто бывает трудно надолго оставлять своих любимцев одних, но конечно, они не могут перестать работать. Поэтому, многие берут в дом, для компании, ещё одного пушистого члена семьи. В этом посте вы увидите, к чему это может привести.

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Метки: Лучше   Пушистые   доказательства   один   питомцы   семья   трудно   
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12k
Хью́берт 2 часа назад
Гулять, так гулять.
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Daniel Rumiantsev 2 часа назад
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11k
Александр 2 часа назад
Мои
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