FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9525 постов • 870 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
23 идеальных кадров, которые подловили очень вовремя

23 идеальных кадров, которые подловили очень вовремя

Автор:
25 мая 2024 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Идеальные   Кадры   вовремя   перспектива   подловили   совпадения   
603
24

Иногда случаются удивительные совпадения, которые кажутся каким-то волшебством. Эта идея очень заинтересовала фотографа из Лондона Дениса Черима, который бросает вызов тому, как мы видим мир, предлагая нам другую перспективу. С помощью своего “Проекта совпадений” — он запечатлевает гармонично выровненные элементы, которые заставляют нас задуматься о том, что на нашей планете существует равновесие. Взгляните!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Идеальные   Кадры   вовремя   перспектива   подловили   совпадения   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Gavanskiy Полчаса назад
Очень неплохо подобранные моменты и ракурсы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1878 постов (1821 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282444



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с преподавателем из-за Сталина и вскоре за ним пришли сотрудники военкомата
«Не могу терпеть, когда пляшут на костях репрессированных»: студент РГСУ поспорил с...
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же...
Набирающие популярность в сообществах
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#Юмор#дети#собака#ДТП#Госдума#Животное#тюрьма
#люди#история#Прикол#факты#забавно#авто аварии#аварии#США#мигранты#Украина
#в мире#машина#автомир#интересно#интересное#Автовсячина#фильм#кино#криминал#полиция
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли "Мама, разберитесь с дочерью!": в Сети недоумевают из-за слов Нарусовой о людях "бомжового вида" "Мама, разберитесь с дочерью!": в Сети недоумевают из-за слов Нарусовой о людях "бомжового вида" 15 досадных неприятностей, которые удалось вовремя подловить 15 досадных неприятностей, которые удалось вовремя подловить 17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях 17 угарных питомцев, которых подловили в глупейших ситуациях 15 неожиданных снимков, которые были сделаны в тот самый момент 15 неожиданных снимков, которые были сделаны в тот самый момент 15 идеальных моментов, которые подловили очень вовремя 15 идеальных моментов, которые подловили очень вовремя

На что жалуетесь?

Вернуться