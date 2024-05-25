23 идеальных кадров, которые подловили очень вовремя

Иногда случаются удивительные совпадения, которые кажутся каким-то волшебством. Эта идея очень заинтересовала фотографа из Лондона Дениса Черима, который бросает вызов тому, как мы видим мир, предлагая нам другую перспективу. С помощью своего “Проекта совпадений” — он запечатлевает гармонично выровненные элементы, которые заставляют нас задуматься о том, что на нашей планете существует равновесие. Взгляните!