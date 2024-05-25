23 идеальных кадров, которые подловили очень вовремя

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Иногда случаются удивительные совпадения, которые кажутся каким-то волшебством. Эта идея очень заинтересовала фотографа из Лондона Дениса Черима, который бросает вызов тому, как мы видим мир, предлагая нам другую перспективу. С помощью своего “Проекта совпадений” — он запечатлевает гармонично выровненные элементы, которые заставляют нас задуматься о том, что на нашей планете существует равновесие. Взгляните!
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За эти годы Черим собрал огромное количество приятных для глаз композиций. От уличной фотографии до природы и пейзажей, он продолжает сканировать свое окружение в поисках тонких форм и интересного освещения.
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