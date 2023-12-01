20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила

Все люди, у которых есть домашние питомцы, пытаются обучить их правилам поведения. И речь идёт не только о собаках, некоторым командам можно научить и кошку. Но естественно, никто не может быть уверен на сто процентов, что усатые и хвостатые всегда будут вести себя хорошо. Ведь у них свой взгляд на разные ограничения, и порой хулиганские замашки пересиливают всё воспитание. Но разве можно на них долго сердиться?