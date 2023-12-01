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20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила

20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила

Автор:
01 декабря 2023 22:15
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Пушистые   безобразники   взгляд   ограничения   правила   
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Все люди, у которых есть домашние питомцы, пытаются обучить их правилам поведения. И речь идёт не только о собаках, некоторым командам можно научить и кошку. Но естественно, никто не может быть уверен на сто процентов, что усатые и хвостатые всегда будут вести себя хорошо. Ведь у них свой взгляд на разные ограничения, и порой хулиганские замашки пересиливают всё воспитание. Но разве можно на них долго сердиться?

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Метки: Питомцы   Пушистые   безобразники   взгляд   ограничения   правила   
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