20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила

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Все люди, у которых есть домашние питомцы, пытаются обучить их правилам поведения. И речь идёт не только о собаках, некоторым командам можно научить и кошку. Но естественно, никто не может быть уверен на сто процентов, что усатые и хвостатые всегда будут вести себя хорошо. Ведь у них свой взгляд на разные ограничения, и порой хулиганские замашки пересиливают всё воспитание. Но разве можно на них долго сердиться?
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