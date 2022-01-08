«Мы улетаем домой!» Российские силовики эвакуировали из Казахстана 25 наших граждан

Люди приехали провести январские праздники в Алма-Ате: покататься на лыжах и отдохнуть. Вместо этого очутились в эпицентре боевых действий.
Казахстан в огне. На улицах городов беснуются «протестующие против режима», которые грабят магазины, убивают мирных жителей и детей. А силовикам отрезают головы - такие вот «протесты».
Сравните это с акциями в Беларуси: там было много несогласных с итогами выборов, и люди массово вышли на улицы. Но никому и в голову не приходило убивать, мародерствовать и отрезать головы.
Похоже, что в Казахстане орудует хорошо организованная и вооруженная банда животных, которую готовили для создания хаоса в стране. Чтобы ее подавить, власти республики собрали все силы в кулак и делают всё, чтобы остановить этот беспредел.
Для охраны административных объектов и эвакуации наших граждан, в Казахстан отправлены российские миротворцы. Первую группу россиян они уже вывезли.
Эвакуация была чем-то похожа на кадры из первой чеченской кампании: автобус с дырами от пуль, испуганные люди, взвод автоматчиков, улицы, заполненные военной техникой. А всего пару недель назад здесь царила обычная, спокойная жизнь.
Наших туристов везли в 2 этапа: сначала с курсантами местного военного училища.
Затем - миротворцы с военной техникой сопровождали автобус вплоть до аэропорта и посадки на самолет.
На родину россиян отправили военно-транспортным бортом. Он уже приземлился и все благополучно оказались дома.
Источник:
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наведением жесткого порядка
Это вбросы для вас, нами не уважаемый нами не товарищ.
Реального подтверждения этому нет, кроме, как "Я сама лично видела. мальчика, в маечке, двое держали, а третий его гвоздями прибивал." Там хотя бы эту больную женщину показали. Тут даже этого не показывают.
Учитесь фильтровать откровенный бред. Такое даже может быть и не бредом. но научитесь отделять реальное от маловероятного и не делаете из исключений правила. Что-то слишком сложно я для вас написал.
Простите, если это очень сложно для осознания элементарного.
ну раз мальчик в ход пошёл...
просто вопрос:
когда вашему спикелу Лады(официальное лицо) задали вопрос за снайперов в гостинице Украина, он жеж сказал "откловенный блед".
и вы это хаваете, несмотря на пруфы.
но то другое)))