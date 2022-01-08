«Мы улетаем домой!» Российские силовики эвакуировали из Казахстана 25 наших граждан

Казахстан в огне. На улицах городов беснуются «протестующие против режима», которые грабят магазины, убивают мирных жителей и детей. А силовикам отрезают головы - такие вот «протесты».

Сравните это с акциями в Беларуси: там было много несогласных с итогами выборов, и люди массово вышли на улицы. Но никому и в голову не приходило убивать, мародерствовать и отрезать головы.

Похоже, что в Казахстане орудует хорошо организованная и вооруженная банда животных, которую готовили для создания хаоса в стране. Чтобы ее подавить, власти республики собрали все силы в кулак и делают всё, чтобы остановить этот беспредел.

Для охраны административных объектов и эвакуации наших граждан, в Казахстан отправлены российские миротворцы. Первую группу россиян они уже вывезли.

Эвакуация была чем-то похожа на кадры из первой чеченской кампании: автобус с дырами от пуль, испуганные люди, взвод автоматчиков, улицы, заполненные военной техникой. А всего пару недель назад здесь царила обычная, спокойная жизнь.

Наших туристов везли в 2 этапа: сначала с курсантами местного военного училища.