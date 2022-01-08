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«Мы улетаем домой!» Российские силовики эвакуировали из Казахстана 25 наших граждан

«Мы улетаем домой!» Российские силовики эвакуировали из Казахстана 25 наших граждан (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 января 2022 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Казахстан   автобус   российские миротворцы   самолёт   силовики   эвакуация   
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Люди приехали провести январские праздники в Алма-Ате: покататься на лыжах и отдохнуть. Вместо этого очутились в эпицентре боевых действий.

Казахстан в огне. На улицах городов беснуются «протестующие против режима», которые грабят магазины, убивают мирных жителей и детей. А силовикам отрезают головы - такие вот «протесты».

Сравните это с акциями в Беларуси: там было много несогласных с итогами выборов, и люди массово вышли на улицы. Но никому и в голову не приходило убивать, мародерствовать и отрезать головы.

Похоже, что в Казахстане орудует хорошо организованная и вооруженная банда животных, которую готовили для создания хаоса в стране. Чтобы ее подавить, власти республики собрали все силы в кулак и делают всё, чтобы остановить этот беспредел.

Для охраны административных объектов и эвакуации наших граждан, в Казахстан отправлены российские миротворцы. Первую группу россиян они уже вывезли.

Эвакуация была чем-то похожа на кадры из первой чеченской кампании: автобус с дырами от пуль, испуганные люди, взвод автоматчиков, улицы, заполненные военной техникой. А всего пару недель назад здесь царила обычная, спокойная жизнь.

Наших туристов везли в 2 этапа: сначала с курсантами местного военного училища.

Затем - миротворцы с военной техникой сопровождали автобус вплоть до аэропорта и посадки на самолет.

На родину россиян отправили военно-транспортным бортом. Он уже приземлился и все благополучно оказались дома.

Источник:

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Метки: Казахстан   автобус   российские миротворцы   самолёт   силовики   эвакуация   
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9k
Andrey Komarov Час назад
Ответ тем, кто спрашивал "зачем мы туда залезли"?
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13k
Владислав Грецов 2 минуты назад
похоже это все давно и тщательно готовили...
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117
Критерий Коши Полчаса назад
Просто оставлю тут великолепный момент из фильма "28 панфиловцев".
Ссылка www.youtube.com
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20k
Юрий Час назад
Вот что делать с остальными 3.5 миллионами русских? Как их спасать?
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3k
Кистень Час назад
Ну, в Белоруссии некоторым приходили мысли "мАскалей на ножи", но до этого не допустили . Так штааа, не обольщайся.
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−190
Андрей Васильев 2 часа назад
Где пруфы, что головы отрезают? Пруфы, Карл. Иначе просто инфошум
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3k
Parus59 2 часа назад
Нафига дублировать телевизор? Тогда уже и прогноз погоды давай.
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