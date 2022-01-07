Эффект бумеранга? Казахскому оппозиционеру в Киеве выбили зубы

В Киеве к казахскому оппозиционеру Заманбеку Тлеулиеву, освещающему протесты и беспорядки на родине, пришли сотрудники СБУ и выбили зубы. Напугали и его коллегу - активиста Элдоса Насипбекова.
Координатор движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Заманбек Тлеулиев заявил, что в Киеве его избили неизвестные в штатском, а его соратник Элдос Насипбеков записал видео, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины.
В рамках "воспитательной работы" активистов также доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.
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В СБУ пояснили, что проводят обычную работу в рамках действующего законодательства, - пишет украинский Korrespondent.net
Так, пресс-служба СБУ сообщила украинским журналистам, что "в связи с беспорядками в Казахстане, был проведен комплекс мероприятий призванных обеспечить безопасность украинских граждан". Оперативность действий в спецслужбе объяснили возможными провокациями со стороны Российской Федерации по дискредитации Украины на международной арене.
"Именно с этой целью происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть, идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - сообщили в СБУ.
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Украинская правозащитница Людмила Козловская подтвердила, что к нападению на Тлеулиева причастна СБУ. Во время собеседования неизвестные в штатском потребовали от активиста выключить камеру, а на замечание, что власти Казахстана сотрудничают с "х***-Путиным, попросили не материться.
Сейчас оба горе-активиста отпущены. Диванный революционер Тлеулиев обратился в больницу и постит ролики в которых призывает сочувствующих предотвратить депортацию на родину, где, по его словам, их ждут пытки и тюрьма.
Не обошлось и без конспирологии. Кое-кто на Украине даже предположил, что с виду "нелогичные" действия украинских спецслужб связаны с работой в СБУ российских агентов.В свою очередь, в СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо, корректно, в рамках украинского законодательства и не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана.
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Русские ведь могут обвинить их в организании беспорядков в Казахстане. И отх@ярить еще какую-нибудь область от их территории.
"Сейчас оба горе-активиста отпущены."
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- скажи "шишка"
- фыфка
- а спой-ка нам песню
- ффффоловьи-и-и-и, ффффоловьи-и-и-и, не тлевофте фолдат....
нам чё типерь в России при павышении цены на газ ждать миратворцив из одэкабы,
типа Бишкек литит на помощь, ждём тебя Ириван с мольбой
буква Т здесь лишняя
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А вна Украине то в курсе, что Казахстан это другая страна?