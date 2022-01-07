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Эффект бумеранга? Казахскому оппозиционеру в Киеве выбили зубы

Эффект бумеранга? Казахскому оппозиционеру в Киеве выбили зубы (1 фото + 2 видео)

Автор:
07 января 2022 18:42
Сообщество : Политика
Метки: Заманбек Тлеулиев   Казахстан   Украина   активист   координатор   сбу   
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В Киеве к казахскому оппозиционеру Заманбеку Тлеулиеву, освещающему протесты и беспорядки на родине, пришли сотрудники СБУ и выбили зубы. Напугали и его коллегу - активиста Элдоса Насипбекова.

Координатор движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Заманбек Тлеулиев заявил, что в Киеве его избили неизвестные в штатском, а его соратник Элдос Насипбеков записал видео, как к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

В рамках "воспитательной работы" активистов также доставили в отделение и заставили подписать бумаги о прекращении любой политической деятельности, связанной с Казахстаном.

В СБУ пояснили, что проводят обычную работу в рамках действующего законодательства, - пишет украинский Korrespondent.net

Так, пресс-служба СБУ сообщила украинским журналистам, что "в связи с беспорядками в Казахстане, был проведен комплекс мероприятий призванных обеспечить безопасность украинских граждан". Оперативность действий в спецслужбе объяснили возможными провокациями со стороны Российской Федерации по дискредитации Украины на международной арене.

"Именно с этой целью происходит проверка и общение с отдельными гражданами Казахстана. То есть, идет обычная работа в рамках действующего законодательства и функциональных обязанностей службы", - сообщили в СБУ.

Украинская правозащитница Людмила Козловская подтвердила, что к нападению на Тлеулиева причастна СБУ. Во время собеседования неизвестные в штатском потребовали от активиста выключить камеру, а на замечание, что власти Казахстана сотрудничают с "х***-Путиным, попросили не материться.

Сейчас оба горе-активиста отпущены. Диванный революционер Тлеулиев обратился в больницу и постит ролики в которых призывает сочувствующих предотвратить депортацию на родину, где, по его словам, их ждут пытки и тюрьма.

Не обошлось и без конспирологии. Кое-кто на Украине даже предположил, что с виду "нелогичные" действия украинских спецслужб связаны с работой в СБУ российских агентов.

В свою очередь, в СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо, корректно, в рамках украинского законодательства и не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана.

Источник:

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Метки: Заманбек Тлеулиев   Казахстан   Украина   активист   координатор   сбу   
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1k
Yus Час назад
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485
Bendix 7 секунд назад
Постеснялись бы такой галимый прогон пускать. Надо же хоть остатки совести иметь!
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159
zz 8 минут назад
Через пол года как подонки(ну цвет нации по ихнему) переехали жить в другую страну они должны терять все свои права. Я сейчас говорю не только о казахах, а о все бывших жителях снг. Это и хохлы, грузины, молдоване, и прочая нечисть-уехали давно, возвращаться и не собираются, уже и гражданство новое имеют, уже и не знают чем живет бывший народ но вонять продолжают, к примеру из канады, сша пытаются участвовать в выборах, делают заявления, разжигают ненависть и т. д. и решают какая "демократическая" власть им нужна. Человек выбирает где ему удобнее, но не надо срать на тех кто остался в своей стране.
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1k
Antarez 10 минут назад
Очень понятны опасения украинцев.
Русские ведь могут обвинить их в организании беспорядков в Казахстане. И отх@ярить еще какую-нибудь область от их территории.
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731
SilentBob 11 минут назад
а чтоб казахи не отвлекали внимание мирового сообщества от Украины! на Украине ждут вторжения второй месяц, а тут эти без очереди!
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958
курильщик 24 минуты назад
Ювелирно ему зуб вынесли, даже губищи не разбиты
Ну туу-пы-еее
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1k
Antarez 24 минуты назад
Работайте братья!
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435
Карл Такойто Полчаса назад
Да тут всё просто, Украина известна своей прозападностью. Учитывая происходящие события в Казахстане, Украине нафиг не надо чтобы её потом обвиняли в поддержке и организации митингов в другой стране, портить из за этого государственные отношения между Украиной и Казахстаном,объяснять что они тут не причем и т.д.. Поэтому их спецслужбы сработали на опережение и объяснили паренькам что с территории Украины заниматься тем чем они занимаются не стоит, ибо это уже становится политикой при нынешней ситуации в Казахстане. Проще же от пареньков избавиться,чем потом оправдываться что Украина как государство к этим паренькам отношения не имеет,что они собственно и сделали. А то из за таких вот пареньков ведь могут пострадать и межгосударственные и деловые отношения между странами.
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435
Карл Такойто Sanar Полчаса назад
Ну зубы то выбили,пацан видео записал,вот тебе и алиби для Украины
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51k
SAndre 41 минуту назад
в связи с беспорядками в Казахстане, был проведен комплекс мероприятий призванных обеспечить безопасность украинских граждан
========================================
- скажи "шишка"
- фыфка
- а спой-ка нам песню
- ффффоловьи-и-и-и, ффффоловьи-и-и-и, не тлевофте фолдат....
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5k
Duckk 41 минуту назад
Нихера не понял. Кроме стоматологической операции...
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13k
Алан 42 минуты назад
Казаху-револлиционеру и его жене проапгрейди "сосалки" . Так победят
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7k
Alexander 47 минут назад
чё та я ничё ни понил, чё тварица,

нам чё типерь в России при павышении цены на газ ждать миратворцив из одэкабы,

типа Бишкек литит на помощь, ждём тебя Ириван с мольбой
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4k
Юрий Злой 50 минут назад
Сейчас оба горе-активиста отпущены...
буква Т здесь лишняя
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724
Сергей Викторович 50 минут назад
Координатор движения Казахстана, но в Киеве. Он координирует движение в Казахстане, но в Киеве.
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305
Трям 51 минуту назад
ТляЛюлиеву вломили люлей ))))
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68k
Нанук Паналык Час назад
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5k
Sanar Час назад
Оперативность действий в спецслужбе объяснили возможными провокациями со стороны Российской Федерации по дискредитации Украины на международной арене.
--------------------------
А вна Украине то в курсе, что Казахстан это другая страна?
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15k
sssss3 Час назад
А мог и в полёт отправится из окна.... повезло мудаку, зубчиком отделался...
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