Эффект бумеранга? Казахскому оппозиционеру в Киеве выбили зубы

Украинская правозащитница Людмила Козловская подтвердила, что к нападению на Тлеулиева причастна СБУ. Во время собеседования неизвестные в штатском потребовали от активиста выключить камеру, а на замечание, что власти Казахстана сотрудничают с "х***-Путиным, попросили не материться.

Сейчас оба горе-активиста отпущены. Диванный революционер Тлеулиев обратился в больницу и постит ролики в которых призывает сочувствующих предотвратить депортацию на родину, где, по его словам, их ждут пытки и тюрьма.

Не обошлось и без конспирологии. Кое-кто на Украине даже предположил, что с виду "нелогичные" действия украинских спецслужб связаны с работой в СБУ российских агентов.

В свою очередь, в СБУ уверяют, что их сотрудники вели себя вежливо, корректно, в рамках украинского законодательства и не препятствовали видеосъемке, которую проводили граждане Казахстана.