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В Ростове-на-Дону гражданин Украины устроил самоподрыв

В Ростове-на-Дону гражданин Украины устроил самоподрыв (3 фото)

Автор:
08 января 2022 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрыв   омон   ростов-на-дону   самоподрыв   спецназ   украинец   
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На улице Береговой, дом 19/2 произошло два взрыва. Первый оторвал кисти самоподрывца и убил его, а второй взрыв ранил спецназовца. Устройство взорвалось у него в руках.
Погибшим оказался 63-летний приезжий с Украины Сергей Бормотов, у которого также имелось и российское гражданство. Известно, что он родился в Донецке, в Ростов перебрался из Крыма. В 1980 служил в Афганистане, где его контузило. Тело обнаружили жильцы, они же вызвали полицию.
Сотрудники ОМОН принялись обыскивать его квартиру, когда произошёл второй взрыв. Сдетонирвало второе взрывное устройство, которое один из спецназовцев взял в руки. Мужчина выжил, но получил сильные ранения рук и лица. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.
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Взрывы произошли в первом подъезде, на 6 этаже. На это указывает кровавый след, который тянется от квартиры до лифта, а затем ведёт на -1 этаж дома, где находится подземная парковка. По словам уборщицы, управляющую и консьержку попросили не распространяться о взрыве сообщает 161.ru.

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Метки: взрыв   омон   ростов-на-дону   самоподрыв   спецназ   украинец   
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14  комментариев
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Monher 3 часа назад
Упырь самовыпилиться, земля стекло ватой! Спецу скорейшего выздоровления!
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
странная ситуёвина
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26k
СпящийКрасавец 3 часа назад
Хохлы неистово минусуют.
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29k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Какой дурак берет что либо в руки в квартире подрывника?
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bobobo 3 часа назад
Эхо войны. Мож контузия открылась. Показалось, что в соседней квартире засели бойцы регулярной украинской армии.
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Nika
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