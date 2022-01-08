В Ростове-на-Дону гражданин Украины устроил самоподрыв

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На улице Береговой, дом 19/2 произошло два взрыва. Первый оторвал кисти самоподрывца и убил его, а второй взрыв ранил спецназовца. Устройство взорвалось у него в руках.
Погибшим оказался 63-летний приезжий с Украины Сергей Бормотов, у которого также имелось и российское гражданство. Известно, что он родился в Донецке, в Ростов перебрался из Крыма. В 1980 служил в Афганистане, где его контузило. Тело обнаружили жильцы, они же вызвали полицию.
Сотрудники ОМОН принялись обыскивать его квартиру, когда произошёл второй взрыв. Сдетонирвало второе взрывное устройство, которое один из спецназовцев взял в руки. Мужчина выжил, но получил сильные ранения рук и лица. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.
Сотрудники ОМОН принялись обыскивать его квартиру, когда произошёл второй взрыв. Сдетонирвало второе взрывное устройство, которое один из спецназовцев взял в руки. Мужчина выжил, но получил сильные ранения рук и лица. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.
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Взрывы произошли в первом подъезде, на 6 этаже. На это указывает кровавый след, который тянется от квартиры до лифта, а затем ведёт на -1 этаж дома, где находится подземная парковка. По словам уборщицы, управляющую и консьержку попросили не распространяться о взрыве сообщает 161.ru.
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Метки: взрыв омон ростов-на-дону самоподрыв спецназ украинец
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