В Ростове-на-Дону гражданин Украины устроил самоподрыв

Погибшим оказался 63-летний приезжий с Украины Сергей Бормотов, у которого также имелось и российское гражданство. Известно, что он родился в Донецке, в Ростов перебрался из Крыма. В 1980 служил в Афганистане, где его контузило. Тело обнаружили жильцы, они же вызвали полицию.

Сотрудники ОМОН принялись обыскивать его квартиру, когда произошёл второй взрыв. Сдетонирвало второе взрывное устройство, которое один из спецназовцев взял в руки. Мужчина выжил, но получил сильные ранения рук и лица. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.