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Наталья Поклонская показала видео с украинцем, пытавшимся проникнуть в её дом

Наталья Поклонская показала видео с украинцем, пытавшимся проникнуть в её дом (2 фото)

Автор:
23 декабря 2021 11:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Наталья Поклонская   видео   полицейские   проникновение   украинец   
1625
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В этот момент посол вместе с дочерью находились внутри, но успели закрыться.

Чрезвычайный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в своем ТГ-канале видео с мужчиной, который перелез через забор её дома в Крыму и попытался проникнуть в жилище. На кадрах видно, как неизвестный достаёт похожий на дубинку предмет и что-то выкрикивает в адрес хозяев. Что именно он кричал - неизвестно. Хотя Поклонская вместе с дочерью в этот момент находились дома.

По словам Поклонской, незваный гость оказался гражданином Украины. При этом полицейские, к которым она обратилась после "нападения" на её дом, не стали разбираться в происшествии и просто отправили мужчину обратно на Украину, приняв, видимо, за неопасного городского сумасшедшего. Действия правоохранителей и в самом деле непонятны. Но поскольку история получила огласку, можно не сомневаться, что полицейским теперь устроят выволочку.

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Метки: Наталья Поклонская   видео   полицейские   проникновение   украинец   
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34  комментария
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19k
Jānis Bērziņš Час назад
Если это частная территория, то хохложопому пулю в лоб и тема закрыта. Этих обезьян вообще не стоит пускать в приличные места...
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2k
Аркадий 3 минуты назад
Поклонская вообще так симпотная деваха :)
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691
Chaim Kushnir 15 минут назад
Наталья, конечно, персонаж, мягко говоря, неоднозначный, и занимается, по моему, вообще не своим делом - ей бы туда, где мироточение и прочие "чудеса", но небратья ,чем дальше, тем более удивляют.
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1k
Anton Chigurh 23 минуты назад
Домик ни чо так
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1k
Андрей Вырвихвист 24 минуты назад
Неужели в доме не было оружия? Применила бы исключительно ради самообороны. Были бы собаки - собаками и затравила бы. Мой дом - моя крепость. Никто бы не осудил.
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33
Казадоев Полчаса назад
Хотел утолить печали :)
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161k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Ага, у Натали же табельное оружие должно быть, грохнула бы его со второго этажа))
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3k
RUSSfan 37 минут назад
Любители Поклонской минусят комменты?
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252
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Да пристрелила бы придурка...
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1k
Alex G 43 минуты назад
1) может строителям не заплатили ...бывает
2) "предупредили " коллеги по работе...всякое бывает
3) просит трос дернуть тачку из канавы....тоже бывает
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3k
RomaXz 45 минут назад
Он хотел поговорить о Николае втором и мироточащих иконах. Или напомнить, что она должна в посольстве быть

Вообще, я так и не увидел, где этот человек колотит во все двери.
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207
Шурман 46 минут назад
Опять за газом приходил ?:)
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20k
shevanez 54 минуты назад
В какие двери тарабанил, х.ер знает. Что-то на видео незаметно. И самое интересное, кто снимал, если" Причём в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме."?
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19k
sanchesS80 59 минут назад
А чего она не на работе в Кабо Верде?
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2k
Sergius SPb Час назад
Пусть почувствует себя не под охраной как многие из граждан.
И как оно? Подобосралась?
То-то.
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5k
kleyman Час назад
Мне кажется или Кабо-Верде, немного в стороне от Крыма находится? А раз она посол, то в стране куда послали должна тусить?
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Возможно хотел не только в дом проникнуть,но может даже и в саму Поклонскую! Может поклонник ейный!
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41k
dima423 Час назад
она чего еще на свой остров не свалила до сих пор?)
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Алексей dima423 Час назад
Удалёнка же. По скайпу или зуму руководит.
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