Наталья Поклонская показала видео с украинцем, пытавшимся проникнуть в её дом

В этот момент посол вместе с дочерью находились внутри, но успели закрыться.
Чрезвычайный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в своем ТГ-канале видео с мужчиной, который перелез через забор её дома в Крыму и попытался проникнуть в жилище. На кадрах видно, как неизвестный достаёт похожий на дубинку предмет и что-то выкрикивает в адрес хозяев. Что именно он кричал - неизвестно. Хотя Поклонская вместе с дочерью в этот момент находились дома.
По словам Поклонской, незваный гость оказался гражданином Украины. При этом полицейские, к которым она обратилась после "нападения" на её дом, не стали разбираться в происшествии и просто отправили мужчину обратно на Украину, приняв, видимо, за неопасного городского сумасшедшего. Действия правоохранителей и в самом деле непонятны. Но поскольку история получила огласку, можно не сомневаться, что полицейским теперь устроят выволочку.
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2) "предупредили " коллеги по работе...всякое бывает
3) просит трос дернуть тачку из канавы....тоже бывает
Вообще, я так и не увидел, где этот человек колотит во все двери.
И как оно? Подобосралась?
То-то.