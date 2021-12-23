Наталья Поклонская показала видео с украинцем, пытавшимся проникнуть в её дом

По словам Поклонской, незваный гость оказался гражданином Украины. При этом полицейские, к которым она обратилась после "нападения" на её дом, не стали разбираться в происшествии и просто отправили мужчину обратно на Украину, приняв, видимо, за неопасного городского сумасшедшего. Действия правоохранителей и в самом деле непонятны. Но поскольку история получила огласку, можно не сомневаться, что полицейским теперь устроят выволочку.