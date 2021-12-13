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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 36 постов • 2 подписчика подписаться
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В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря

В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря (3 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2021 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 360подмосковье   Ynews   взрыв   дети   московская область   фото   
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Утром в подмосковном Серпухове 18-летний подросток пришёл в православную гимназию при женском монастыре на улице Октябрьской с самодельной бомбой. Устройство взорвалось на крыльце, когда рядом были другие ученики.

Выпускник православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского 18-летний Владислав Струженков утром 13 декабря пришёл в учебное учреждение с самодельной бомбой. На крыльце, когда там были другие ученики, Владислав активировал взрывное устройство.

В результате сильно пострадал он сам и еще один подросток в возрасте 15 лет, еще 5 детей получили менее серьезные ранения, сообщает РБК.

«Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие», — рассказал собеседник агентства.

«Я стоял на остановке. Примерно в 8:20–8:25 услышал сильный взрыв со стороны монастыря, в глубине. Подумал, газ у кого-то взорвался. Уже через пять минут были на месте все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними», — рассказал РБК житель Серпухова Виталий Гладышев.

Позже РЕН.ТВ сообщило, что Владислав Струженков скончался. Во время взрыва ему оторвало ногу. Полиция не подпустила к нему врачей, потому что рядом с ним могли быть еще СВУ.

Мы следим за развитием событий.


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Метки: 360подмосковье   Ynews   взрыв   дети   московская область   фото   
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49
<name> Час назад
"Полиция не подпустила к нему врачей, потому что рядом с ним могли быть еще СВУ"

вот это я понимаю, это надо взять на вооружение. Не..й кормить уродов у тюрьме !
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1k
Alexandr 15 секунд назад
Очередное доказательство что церковь это зло.
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−24
дядя Браун 5 минут назад
рпц + пгм = росия
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2k
acari 13 минут назад
Ни фига себе выпускники православных гимназий.. Не каждый выпускник суворовского училища сможет бомбу на кухне смастрячить а тут такое.... Хорошо больше никто не погиб..
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36k
Александр 18 минут назад
Ну так у него христос головного мозга, удивительного ничего нет.
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−24
дядя Браун 23 минуты назад
пгавославненько
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17
Игорь Ш Полчаса назад
Увы, зло победило. В данном конкретном случае.
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5k
Tim_G 41 минуту назад
Прежде чем здесь извергать свои домыслы на покойного, пока нет НИКАКИХ результатов расследования, читайте определения терроризма и как вербуют/принуждают смертников.
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22k
weiter 45 минут назад
"Мы следим за развитием событий."
По моему события уже развились, достигли апогея и подошли к финалу.
Что ж там у него в голове происходило?
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1k
Андрей Манахов 48 минут назад
Странный случай. Изготовить взрывчатку из подручных средств далеко не каждый взрослый сможет, тем более подросток, выпускник православной гимназии. Скорее всего подложили и дистанционно подорвали, т.е. использовали ребенка в "темную". Помощь в любом случае оказывать нужно было, но полицейского с горячим сердцем и стальными яйцами не нашлось.
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207
Lepus 50 минут назад
""Выпускник православной гимназии во имя ... и т.д." Чё сказать, классно обучили.
Я бы на месте надзирающих органов поинтересовался, чему, как и кто именно.
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438
piharev1 51 минуту назад
ай молодца
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8k
КОСТЯН 52 минуты назад
Что у них в бошках творится??? 18 лет плять, вся жизнь впереди. Молодежь какая то пошла е.панутая
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
Ну ничего страшного, хорошо что люди почти не пострадали!
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458
SHAGREEN Час назад
Конченых, которым пох на забираемых с собой неповинных людей никогда не пойму. А тайна причины произошедшего думаю останется под грифом РПЦ, ибо чувства верующих любят, когда их берегут.
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12k
Erorist Час назад
Человечество достигло какого-то морально-этического и психологического кризиса. Я каждое утро думаю, что мир сошёл с ума, когда новости смотрю.
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959
Хансон Абадир Час назад
стоило оно того????
идиот!!!!!
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3k
Mowgley Час назад
Часто бываю там.
Очень древний монастырь, основан, если память не изменяет, еще до Куликовской битвы. И вот так, с взрывпакетом, в эти древние стены, чтобы взорвать ни в чем не повинных людей?
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−82
ларису ивановну хочу ! Час назад
путлерец скрепы гнойные укрепляет . ...


скоро сажать за чих будут ...
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−82
ларису ивановну хочу ! Час назад
где взял - фашики из фсб выдали ...
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9k
Алексей Час назад
Где этот сучонок взял комплектующие для СВУ??
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