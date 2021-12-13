В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря

Утром в подмосковном Серпухове 18-летний подросток пришёл в православную гимназию при женском монастыре на улице Октябрьской с самодельной бомбой. Устройство взорвалось на крыльце, когда рядом были другие ученики.
Выпускник православной гимназии во имя преподобного Варлаама Серпуховского 18-летний Владислав Струженков утром 13 декабря пришёл в учебное учреждение с самодельной бомбой. На крыльце, когда там были другие ученики, Владислав активировал взрывное устройство.
В результате сильно пострадал он сам и еще один подросток в возрасте 15 лет, еще 5 детей получили менее серьезные ранения, сообщает РБК.
«Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие», — рассказал собеседник агентства.
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«Я стоял на остановке. Примерно в 8:20–8:25 услышал сильный взрыв со стороны монастыря, в глубине. Подумал, газ у кого-то взорвался. Уже через пять минут были на месте все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними», — рассказал РБК житель Серпухова Виталий Гладышев.
Позже РЕН.ТВ сообщило, что Владислав Струженков скончался. Во время взрыва ему оторвало ногу. Полиция не подпустила к нему врачей, потому что рядом с ним могли быть еще СВУ.
Мы следим за развитием событий.
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вот это я понимаю, это надо взять на вооружение. Не..й кормить уродов у тюрьме !
Но пока нет хоть каких-то выводов следствия, лаять на ветер - это только показывать свою нестабильность и внушаемость...
По моему события уже развились, достигли апогея и подошли к финалу.
Что ж там у него в голове происходило?
Я бы на месте надзирающих органов поинтересовался, чему, как и кто именно.
идиот!!!!!
Очень древний монастырь, основан, если память не изменяет, еще до Куликовской битвы. И вот так, с взрывпакетом, в эти древние стены, чтобы взорвать ни в чем не повинных людей?
скоро сажать за чих будут ...