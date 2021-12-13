В Серпухове подросток подорвал себя в православной гимназии на территории женского монастыря

В результате сильно пострадал он сам и еще один подросток в возрасте 15 лет, еще 5 детей получили менее серьезные ранения, сообщает РБК.

«Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронес туда самодельную взрывчатку и привел ее в действие», — рассказал собеседник агентства.