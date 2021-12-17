"Капсулу времени" из 1901 года обнаружили археологи в Ростове-на-Дону

Текст послания публикует "РГ": "Ростовский-на-Дону мещанин Иван Федорович Смарковъ 11 апреля 1901 года эту бутылку закопал на память о себе и в этой бутылке газета "Приазовский край" за № 265 девятисотого года. Наследник этого дома и внук старого МаКагона".

«Послание Ивана Федоровича попало в руки потомков спустя 120 лет. Теперь мы знаем имя еще одного ростовчанина, судьбой которого предстоит заняться историкам», — отметили российские ученые.

Пока, предположительно, владелец послания занимался производством постного или макового масла, содержал доходный дом и относился к зажиточным и образованным слоям общества. Об этом говорят дорогие папиросы и популярная 120 лет тому назад газета "Приазовский край". Один номер издания стоил в розницу от 8 до 15 копеек, что было значительной суммой в то время.