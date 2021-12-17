"Капсулу времени" из 1901 года обнаружили археологи в Ростове-на-Дону

В историческом центре Ростова-на-Дону археологи обнаружили бутылку с письмом из 1901 года. Послание 120-летней давности оставил мещанин и владелец дома Иван Смарков.
Как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области в своем Instagram, удивительный артефакт был найден в ходе экспедиции Южного федерального университета и археологического общества "Наследие", пишет "Российская газета".
Ученые исследовали грунтовый некрополь Ростовского городища, расположенный на пересечении улиц Седова и Чехова, сняли бровку — край обочины дороги и увидели запечатанную стеклянную бутылку из-под водки. Благодаря плотной пробке, залитой сургучом, в "капсуле времени" отлично сохранились листок календаря, страница газеты "Приазовский край", патрон, папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов", две монеты 1816 и 1819 годов, пуговицы и, самое главное, записка ростовчанина Ивана Смакова.
Текст послания публикует "РГ": "Ростовский-на-Дону мещанин Иван Федорович Смарковъ 11 апреля 1901 года эту бутылку закопал на память о себе и в этой бутылке газета "Приазовский край" за № 265 девятисотого года. Наследник этого дома и внук старого МаКагона".
«Послание Ивана Федоровича попало в руки потомков спустя 120 лет. Теперь мы знаем имя еще одного ростовчанина, судьбой которого предстоит заняться историкам», — отметили российские ученые.
Пока, предположительно, владелец послания занимался производством постного или макового масла, содержал доходный дом и относился к зажиточным и образованным слоям общества. Об этом говорят дорогие папиросы и популярная 120 лет тому назад газета "Приазовский край". Один номер издания стоил в розницу от 8 до 15 копеек, что было значительной суммой в то время.
При исследовании культурного слоя XIX - XX столетий, кроме бутылки с посланием из прошлого, археологами были обнаружены остатки оборонительного рва III века нашей эры, остатки керамики и глиняные колодки для изготовления обуви.
Ранее "Фишки" писали о недавней находке в Эрмитаже. Реставраторы обнаружили в платье Княгини Ксении Александровны, дочери имперетора Александра III и сестры Николая II, с бала 1903 года, конфету, которая пролежала в рукаве не менее 118 лет.
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Наших дней изучая потемки,
Вы, возможно, спросите и обо мне."
© В. Маяковский
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