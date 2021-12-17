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"Капсулу времени" из 1901 года обнаружили археологи в Ростове-на-Дону

"Капсулу времени" из 1901 года обнаружили археологи в Ростове-на-Дону (4 фото)

Автор:
17 декабря 2021 12:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1901   археологи   история   капсула времени   находка   ростов-на-дону   
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В историческом центре Ростова-на-Дону археологи обнаружили бутылку с письмом из 1901 года. Послание 120-летней давности оставил мещанин и владелец дома Иван Смарков.

Как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области в своем Instagram, удивительный артефакт был найден в ходе экспедиции Южного федерального университета и археологического общества "Наследие", пишет "Российская газета".

Ученые исследовали грунтовый некрополь Ростовского городища, расположенный на пересечении улиц Седова и Чехова, сняли бровку — край обочины дороги и увидели запечатанную стеклянную бутылку из-под водки. Благодаря плотной пробке, залитой сургучом, в "капсуле времени" отлично сохранились листок календаря, страница газеты "Приазовский край", патрон, папиросы табачной фабрики "В.И. Асмолов", две монеты 1816 и 1819 годов, пуговицы и, самое главное, записка ростовчанина Ивана Смакова.

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Текст послания публикует "РГ": "Ростовский-на-Дону мещанин Иван Федорович Смарковъ 11 апреля 1901 года эту бутылку закопал на память о себе и в этой бутылке газета "Приазовский край" за № 265 девятисотого года. Наследник этого дома и внук старого МаКагона".

«Послание Ивана Федоровича попало в руки потомков спустя 120 лет. Теперь мы знаем имя еще одного ростовчанина, судьбой которого предстоит заняться историкам», — отметили российские ученые.

Пока, предположительно, владелец послания занимался производством постного или макового масла, содержал доходный дом и относился к зажиточным и образованным слоям общества. Об этом говорят дорогие папиросы и популярная 120 лет тому назад газета "Приазовский край". Один номер издания стоил в розницу от 8 до 15 копеек, что было значительной суммой в то время.

При исследовании культурного слоя XIX - XX столетий, кроме бутылки с посланием из прошлого, археологами были обнаружены остатки оборонительного рва III века нашей эры, остатки керамики и глиняные колодки для изготовления обуви.

Ранее "Фишки" писали о недавней находке в Эрмитаже. Реставраторы обнаружили в платье Княгини Ксении Александровны, дочери имперетора Александра III и сестры Николая II, с бала 1903 года, конфету, которая пролежала в рукаве не менее 118 лет.

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Метки: 1901   археологи   история   капсула времени   находка   ростов-на-дону   
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Mowgley Час назад
"Уважаемые товарищи потомки!
Роясь в сегодняшнем окаменевшем говне,
Наших дней изучая потемки,
Вы, возможно, спросите и обо мне."

© В. Маяковский
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Оникс 13 минут назад
Написали про монеты. А где фото?
Интерес имею.
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Гиви 21 минуту назад
Покурить заначил
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5k
Борис Карабанов 47 минут назад
Бердана?
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KlyaksaZ

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