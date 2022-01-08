Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант

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Как выглядят последние месяцы или дни умирающей звезды? Астрономам впервые удалось увидеть конец красного сверхгиганта в режиме реального времени.
Учёные Young Supernova Experiment (YSE) опубликовали в Astrophysical Journal исследование, в котором рассказали, что впервые наблюдали за смертью звезды. Она превратилась в сверхновую типа II — SN 2020tlf.
Астрономы наблюдали за звездой и сверхновой с помощью расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS.
Астрономы наблюдали за звездой и сверхновой с помощью расположенных на Гавайях телескопов обсерватории Кека и Pan-STARRS.
Массивную звезду впервые обнаружили летом 2020 года благодаря огромному количеству света, который она излучала. Уже осенью 2020 года учёные зафиксировали мощную вспышку. Они обнаружили наличие плотного околозвездного материала, окружавшего звезду во время взрыва — вероятно, того же самого газа, который был у найденной ранее звезды.
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Boom!💥Astronomers have imaged in real time the dying breath of a red supergiant. Via 2 Hawai'i telescopes @keckobservatory & @UHIfA Pan-STARRS, they watched the star self-destruct during its last 130 days before going supernova.— W. M. Keck Observatory (@keckobservatory) January 6, 2022
👉 https://t.co/0R26HpHFeo
📽️ Credit: @AdamGDog pic.twitter.com/8ZH6HTAux7
Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.
Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.
Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.
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Метки: автрономия взрыв звезды видео звезда космос наука
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Ведь кто-то же это сделал, и/или кому-то противостоит? Или наоборот - кто это сделал - поработитель - ломанул систему тех у кого шесть пальцев.
колбаса ветчинная
Шутка !!!