Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант

Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.



Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.