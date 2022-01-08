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Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант

Астрономы впервые запечатлели, как взрывается красная звезда-сверхгигант (4 фото)

Автор:
08 января 2022 12:47
Сообщество : Наука
Метки: автрономия   взрыв звезды   видео   звезда   космос   наука   
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Как выглядят последние месяцы или дни умирающей звезды? Астрономам впервые удалось увидеть конец красного сверхгиганта в режиме реального времени.
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Последующие данные подтвердили, что взорвался тот самый красный сверхгигант (в 10 раз массивнее Солнца) в галактике NGC 5731.

Учёные следили за последствиями взрыва год. Они впервые выяснили, что красные сверхгиганты могут эволюционировать задолго до взрыва. Согласно ранним наблюдениям, такие звёзды были относительно спокойными перед взрывом. «Это прорыв в нашем понимании того, что массивные звезды делают за несколько минут до их смерти», — заявил ведущий автор исследования Винн Якобсон-Галан.

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Метки: автрономия   взрыв звезды   видео   звезда   космос   наука   
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7  комментариев
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9k
Lynx Час назад
Понятно, что мы все из одного теста - остатки звёзд. Какой инженер сложил атомы, оснастил памятью складываться и складываться, и складываться бесчисленное множество раз в том же порядке? А если шесть пальцев на руке - это уже баг. Значит программа несовершенна. Или кулцхакеры пытаются ломануть систему.
Ведь кто-то же это сделал, и/или кому-то противостоит? Или наоборот - кто это сделал - поработитель - ломанул систему тех у кого шесть пальцев.
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5k
a_komolow 2 минуты назад
Взорвалась она много- много миллионов лет назад
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82k
Taras Kozalupko 3 минуты назад
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Bar0 24 минуты назад

колбаса ветчинная
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697
Mixan 50 минут назад
да че тут звезда ? Вон казахи взрываются пуканы хе хе
Шутка !!!
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6k
Bjornsson Час назад
"Звезда Смерти" поработала?))))
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