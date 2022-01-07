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Учёные научили золотую рыбку управлять небольшим роботизированным транспортным средством на суше

Учёные научили золотую рыбку управлять небольшим роботизированным транспортным средством на суше (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 января 2022 12:03
Сообщество : Животные
Метки: видео   золотая рыбка   исследования   наука   рыбка   
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Золотых рыбок обычно не считают самыми умными из животных. На самом деле, они стали своего рода синонимом забывчивости и отсутствия когнитивных способностей. Оказывается, нам, возможно, придется переосмыслить то, как мы видим этих существ.

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Метки: видео   золотая рыбка   исследования   наука   рыбка   
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NeDron Полчаса назад
Чиновников и пропагандонов наших наших напоминает - где бы не оказался, но к корму дорогу найдут.
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