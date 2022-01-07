Учёные научили золотую рыбку управлять небольшим роботизированным транспортным средством на суше

Сотрудники университета имени Бен-Гуриона собрали «рыбомобиль». Он представляет собой платформу на четырёх колёсах с электромоторами, которая держит аквариум с веб-камерой и механизмами управления. Устройство собирает данные о положении и движении рыбок в аквариуме, и передаёт сигналы колёсам. С его помощью учёные смогли доказать, что золотые рыбки способны ориентироваться в чужеродной среде.



Исследователи израильского университета предположили, что все живые существа ориентируются в пространстве по схожим принципам. Они построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками.



Аквариум с веб-камерой, лидаром и микрокомпьютером установлен на платформу с колёсами. Устройства анализируют передвижения рыбок, и передают сигнал ходовым модулям, чтобы аквариум перемещался на новое место в поисках приманки.