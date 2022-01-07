Учёные научили золотую рыбку управлять небольшим роботизированным транспортным средством на суше

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Золотых рыбок обычно не считают самыми умными из животных. На самом деле, они стали своего рода синонимом забывчивости и отсутствия когнитивных способностей. Оказывается, нам, возможно, придется переосмыслить то, как мы видим этих существ.
Сотрудники университета имени Бен-Гуриона собрали «рыбомобиль». Он представляет собой платформу на четырёх колёсах с электромоторами, которая держит аквариум с веб-камерой и механизмами управления. Устройство собирает данные о положении и движении рыбок в аквариуме, и передаёт сигналы колёсам. С его помощью учёные смогли доказать, что золотые рыбки способны ориентироваться в чужеродной среде.
Исследователи израильского университета предположили, что все живые существа ориентируются в пространстве по схожим принципам. Они построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками.
Аквариум с веб-камерой, лидаром и микрокомпьютером установлен на платформу с колёсами. Устройства анализируют передвижения рыбок, и передают сигнал ходовым модулям, чтобы аквариум перемещался на новое место в поисках приманки.
Исследователи израильского университета предположили, что все живые существа ориентируются в пространстве по схожим принципам. Они построили транспортное средство, управляемое аквариумными рыбками.
Аквариум с веб-камерой, лидаром и микрокомпьютером установлен на платформу с колёсами. Устройства анализируют передвижения рыбок, и передают сигнал ходовым модулям, чтобы аквариум перемещался на новое место в поисках приманки.
Эксперимент проводили в освещённом помещении 3×4 м. «Рыбомобиль» должен бы доехать до розовых мишеней, развешанных на стенах. При выполнении задачи рыбки получали корм. Сперва они преодолевали тестовое расстояние за 30 минут, но с 20 раза научились доезжать до цели за 1 минуту.
Учёные меняли цвет и форму приманки, а также их расположение, однако рыбки безошибочно справлялись с задачей, доказав, что умеют различать объекты и траектории и могут ориентироваться в чужеродной среде.
Учёные меняли цвет и форму приманки, а также их расположение, однако рыбки безошибочно справлялись с задачей, доказав, что умеют различать объекты и траектории и могут ориентироваться в чужеродной среде.
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Метки: видео золотая рыбка исследования наука рыбка
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