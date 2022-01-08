Астрономы обнаружили одну из самых больших структур в Млечном Пути

Процесс превращения атомарного водорода в молекулярный до сих пор понятен не до конца, что делает эту находку особенно ценной.



Исследователи пришли к выводу, что Мэгги представляет собой целостную структуру с примерно одинаковой скоростью движения газа на разных участках. Они также заметили, что газ концентрируется в различных точках вдоль нити в больших облаках. Именно в этих средах атомарный газ будет постепенно конденсироваться в молекулярную форму, считают они.