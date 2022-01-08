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Астрономы обнаружили одну из самых больших структур в Млечном Пути

Астрономы обнаружили одну из самых больших структур в Млечном Пути (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2022 11:31
Метки: Вселенная   Галактика   видео   космос   млечный путь   наука   
167
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На расстоянии 55 000 световых лет от Земли находится водородная нить, которая, по мнению астрономов, является самой большой структурой Млечного Пути.

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Метки: Вселенная   Галактика   видео   космос   млечный путь   наука   
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6k
Михаил 52 минуты назад
отлично
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
В феврале новые фотки появятся, благодаря новому телескопу Джеймс Уэбб.
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696
Mixan 38 минут назад
Интересно конечно ..А у нас тут казахи бунтуют хе хе
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